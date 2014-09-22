У Москві готують до відкриття кафе «ЛНР» і «ДНР»

У Москві готуються до відкриття кафе під назвою "ЛНР" і "ДНР". Вони з'являться на Луганській і Донецькій вулицях, на півдні Москви. Відповідні товарні знаки «ЛНР Ми з Луганської» і «ДНР Ми з Донецької» реєструються за класами 43 (закусочні, послуги барів) і (послуги клубів з організації зустрічей), пишуть "Известия".

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Просування нових місць планується здійснювати через соціальні мережі. Так само планується провести конкурс на логотип кафе.

Читайте такожРосійські міністри готові віддати гроші пенсіонерів друзям Путіна, що потрапили під санкції Запускає проект учасник бойових дій на боці сепаратистів, який вирішив зберегти анонімність. Кафе будуть працювати за краудфандинговою системою.

Читайте такожОщадбанк Росії вже в повній мірі відчув вплив санкцій ЗаходуІгор Березін, партнер консалтингової компанії Semperia M&S, дивиться на почин скептично. Він нагадав, що після заборони на куріння в громадських місцях прибутковість в ресторанному бізнесі значно впала. "Закривається багато кафе і ресторанів, в цій ситуації складно уявити, що новий проект зможе вистрілити, - зазначив Березін. Тим більш, на його думку, незвичайне позиціонування навряд чи допоможе залучити аудиторію.