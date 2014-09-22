Кабмін через невиконання контракту звільнив гендиректора Національної радіокомпанії

Кабінет міністрів звільнив з посади генерального директора Національної радіокомпанії України (НРКУ) Тараса Аврахова.

Відповідне рішення закріплено розпорядженням уряду від 17 вересня 2014 року.

Читайте такожПеретворення ОДТРК у суспільне мовлення можна провести в два етапи - голова Держкомтелерадіо«Звільнити Аврахова Тараса Григоровича з посади генерального директора Національної радіокомпанії України у зв'язку з невиконанням умов контракту», - сказано в документі.

Аврахов був призначений на посаду гендиректора НРКУ в червні 2010 року.

НРКУ - українська державна радіокомпанія, яка віщає на трьох внутрішніх каналах і по одному міжнародному: УР1 (Перший канал), УР2 (Другий канал «Промінь»), УР3 (Українське радіо «Культура») та «Всесвітня служба «Радіо Україна».