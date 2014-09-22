Київський міський центр зайнятості пропонує часткову компенсацію зарплати працівникам виробничих підприємств

Про це УНІАН повідомили в столичному центрі зайнятості.

Згідно з отриманою інформацією, розмір такої допомоги може становити від 406 до 1218 грн на місяць на одного працівника. Термін надання допомоги – від 3 до 6 місяців.

Як зазначають у центрі зайнятості, допомогу з часткового безробіття (ст.1 п.24 Закону України «Про зайнятість населення») можна отримати за умови своєчасного повідомлення служби зайнятості про можливе зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві до його початку та відсутності заборгованості з виплати заробітної плати працівникам. На це вже виділені кошти з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

“Внаслідок скорочення виробництва деякі підприємства зменшують заробітну плату, переводять співробітників на неповний робочий день чи взагалі скорочують штат. Це вимушений захід у відповідь на погіршення економічної ситуації. Водночас треба розуміти, що звільнити працівників простіше за все. Але коли ситуація почне покращуватися, відсутність кваліфікованих кадрів може нанести шкоди не менше, ніж теперішні кризові явища”, - наголошують у Київському міському центрі зайнятості.