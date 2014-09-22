Мережу спецпризначення буде передано від «Укртелекому» у держвласність до 1 листопада

Кабінет міністрів доручив Державній службі спеціального зв'язку і захисту інформації до 1 листопада 2014 року прийняти в державну власність на безкоштовній основі телекомунікаційну мережу спеціального призначення (ТМСП) від «Укртелекому».

Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду від 17 вересня 2014 року.

Відповідно до документу, Держспецзв‘язку спільно з Фондом держмайна за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі повинні в двотижневий термін визначити механізм передачі виділеної ТМСП у держвласність.

Держспецзв‘язку також повинна буде в тримісячний термін розробити і подати пропозиції з урегулювання питань функціонування мережі й використання її ресурсу.

Читайте такожВ Україні підвищили тарифи на телефонний зв'язокУ свою чергу, Міністерство фінансів при ухваленні держбюджетів на 2015 і наступні роки повинно буде передбачати виділення коштів для Держспецзв‘язку на технічну експлуатацію й обслуговування ТМСП.

Читайте такожОкупаційна влада Криму хоче відібрати в Ахметова активи «Укртелекому» в СевастополіЯк повідомляв УНІАН, однією з умов приватизації «Укртелекому», яка відбулася в 2011 році, було створення упродовж двох років з дати переходу права власності на пакет акцій товариства виділеної ТМСП і безкоштовна передача цій мережі в держвласність. За словами голови Держспецзв‘язку Володимира Звєрєва, затримка з передачею мережі спецпризначення пов'язана з «юридичними складнощами і відсутністю процедури передачі такого нематеріального ресурсу».