ТОП-10 (22 вересня)

Росія введе мита на товари з України після початку імплементації угоди з ЄС

Експорт американського СПГ знизить прибуток «Газпрому» на 18% - ЗМІ

Українські птахівники вже компенсували втрату ринку Митного союзу

Нацбанк скасував 100%-ний продаж валюти

НБУ обмежив продаж валюти українцям 3 тисячами гривень на добу

Гривня на закриття міжбанку зміцнилася на 10 копійок

Нацбанк скасував обов'язкову конвертацію в гривню валютних переказів з-за кордону

Україна помітно збільшила експорт аграрної продукції до Євросоюзу

Рубль через санкції Заходу проти Росії продовжує дешевшати

ЄС назвав Україні умови для одержання мільярда євро

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Росія введе мита на товари з України після початку імплементації угоди з ЄС

Росія введе мита на товари з України протягом 10 днів після початку процесу імплементації угоди про асоціацію з ЄС, йдеться в опублікованому в понеділок, 22 вересня, тексті постанови уряду РФ, передає ПРАЙМ.

В тому числі це стосуватиметься, м'яса, молочної та кондитерської продукції, фруктів і зернових, а також пива, вина, спирту та цигарок. Крім цього, мита зростуть на легкові автомобілі, одяг, взуття та сантехніку.

У списку також опинилися пасажирські і вантажні судна, продукція машинобудування, косметика, а також тканини, меблі, спортивне обладнання. Всього в перелік уряду включено 174 товарні позиції.

Нагадаємо, в минулу п'ятницю прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що підписав постанову про введення ввізних мит на українські експортні товари.

Він зазначив, що "ці мита будуть введені, якщо Україна все-таки почне застосовувати економічні статті угоди (про асоціацію з ЄС) раніше названого строку (початок 2016 року), тобто, почне або юридичну імплементацію, або фактичне застосування цих положень". Однак у той день текст постанови опублікований не був.

Згідно з документом, в уряді буде утворений контрольний механізм постійного спостереження за виконанням економічної частини угоди про асоціацію, укладену Україною з Європейським союзом 27 червня 2014 року.

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Експорт американського СПГ знизить прибуток «Газпрому» на 18% - ЗМІ

Експорт американського скрапленого природного газу може знизити прибуток «Газпрому» на 18%, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

Згідно з доповіддю Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету, європейським споживачам, імовірно, доведеться платити на 11% менше за поставлений їм газ завдяки «понижувального тиску» на світові ціни, який буде створювати американський експорт СПГ. З цієї ж причини, вважають експерти, може знизитися прибуток російського «Газпрому».

Однак наслідки для всього експортного доходу Росії виявляться більш помірними в порівнянні з «Газпромом», припускають фахівці.

У доповіді також йдеться про те, що Європа, ймовірно, залишиться великим споживачем російського газу, тому їй знадобиться посилити свою енергетичну інфраструктуру, щоб впоратися з потенційними перебоями поставок.

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Українські птахівники вже компенсували втрату ринку Митного союзу

Українські птахівники у січні-липні поточного року зуміли компенсувати втрати від закриття для них ринку Митного союзу завдяки нарощуванню поставок в інші країни, повідомили в асоціації «Українська аграрна конфедерація».

За даними УАК, обсяг експорту м'яса птиці з України за сім місяців 2014 року зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 9% - до 85,7 тис. тонн.

Зокрема, поставки цієї продукції до Росії за вказаний період скоротилися до 3,4 тис. тонн з 23,6 тис. тонн у січні-липні 2013 року, в Казахстан - до 5,6 тис. тонн з 17 тис. тонн. У той же час, вітчизняні птахівники наростили майже до 22 тис. тонн з 8,6 тис. тонн експорт до Іраку, до 10,6 тис. тонн з 3,3 тис. тонн - в Узбекистан. Дають про себе знати і торгові преференції з боку Європейського Союзу - за сім місяців поточного року обсяг поставок м'яса птиці в Нідерланди склав 4,7 тис. тонн.

«Приріст за зазначеними країнами (25,2 тис. тонн) з лишком компенсував зниження експорту в РФ», - резюмували в УАК.

Як повідомляв УНІАН, поряд з агресією російських бойовиків у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування. На сьогоднішній день в РФ заборонено ввезення української молочної продукції, свинини і продуктів з неї, картоплі, низки іншої рослинницької продукції, а також суттєво обмежені поставки м'яса птиці, кондитерської продукції, плодоовочевої продукції і рибних консервів, соків, алкоголю та пива.

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Нацбанк скасував 100%-ний продаж валюти

Національний банк України скоротив норму обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті до 75% з 100%, встановлену з 21 серпня.

Про це повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, постановою НБУ від 22 вересня №591 передбачено зменшення розміру обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті з 100% до 75%. "Лібералізація цієї норми спрямована перш за все на створення умов для активізації зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення суб'єктів господарювання валютними активами для покриття їх поточних зобов'язань в іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що цією постановою регулятор запроваджує додаткові антикризові заходи щодо деяких валютних операцій, включаючи імпорт без ввезення товару на територію України, перерахування резидентами за межі України валютних коштів для викупу корпоративних прав у нерезидентів, здійснення операцій на підставі індивідуальних ліцензій Нацбанку. Зміст заходів не уточнюється, тексту постанови у відкритих джерелах поки що немає.

У повідомленні підкреслюється, що встановлені обмеження тимчасові і будуть скасовані відразу після мінімізації відповідних негативних чинників на валютному ринку.

Постанова набирає чинності з 23 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк України з 21 серпня на 3 місяці підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами – резидентами України до 100% з 50%,які діяли до 20 серпня, а також продовжив на 3 місяці колишню вимогу щодо обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 вересня, на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара США знизилися до 14,6000/14,9000 грн/дол., подолавши черговий історичний мінімум, встановлений 27 серпня на рівні 14,80 грн/дол.

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НБУ обмежив продаж валюти українцям 3 тисячами гривень на добу

Національний банк України знизив максимальну суму продажу готівкової іноземної валюти одній фізичній особі в один операційний (робочий) день до еквівалента 3 тис. грн, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook з посиланням на постанову НБУ від 22 вересня №591.

«Враховуючи посилення напруги на готівковому сегменті валютного ринку, постановою передбачено зменшення максимальної суми продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день до суми, що не перевищує в еквіваленті 3000 грн», - йдеться в повідомленні.

З урахуванням поточного курсу гривні до долара на міжбанківському валютному ринку, купівля валюти обмежується сумою близько 200 дол. США.

За інформацією НБУ, дане обмеження не поширюється на купівлю фізособами-резидентами готівкової валюти для погашення зобов'язань за валютними кредитами у банках.

Постанова набирає чинності з 23 вересня.

Нагадаємо, охочі купити долари останнім часом стикаються з їх дефіцитом. Гривня падає вже тривалий час. У п'ятницю, 19 вересня, на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України гривня знизилася до 14,90 за долар, подолавши таким чином черговий історичний мінімум. Сьогодні гривня зросла на 10 копійок, і її курс становить 14,80 за долар, незважаючи на обіцянки глави Нацбанку Валерії Гонтаревої зміцнити національну валюту до 12,90 за долар.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк із 23 вересня скоротив норму обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті до 75% зі 100%, а також увів додаткові антикризові заходи стосовно деяких валютних операцій, включаючи імпорт без ввезення товару на територію країни, перерахування резидентами за межі України валютних коштів для викупу корпоративних прав у нерезидентів, здійснення операцій на підставі індивідуальних ліцензій Нацбанку.

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Гривня на закриття міжбанку зміцнилася на 10 копійок

У понеділок, 22 вересня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів встановилися на рівні 14,6000/14,8000 проти 14,1500/14,9000 на 12:00.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на закриття торгів установилися на рівні 18,7475/19,0080 проти 18,1835/19,1515 на 12:00.

Щодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів установилися на рівні 0,3753/0,3834 проти 0,3661/0,3859 на 12:00.

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Нацбанк скасував обов'язкову конвертацію в гривню валютних переказів з-за кордону

Національний банк України скасував встановлену із 2 вересня вимогу щодо обов'язкової конвертації в гривню валютних переказів з-за кордону на користь фізичних осіб без відкриття рахунку, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook з посиланням на постанову НБУ від 22 вересня №591.

За оцінками НБУ, такі заходи дозволять збільшити надходження іноземної валюти до України за поточними неторговими операціями.

Постанова набуває чинності з 23 вересня.

Нагадаємо, з 2 вересня у рамках антикризових заходів НБУ на валютному ринку видача готівки в межах України за електронними платіжними засобами, а також за валютними переказами з-за кордону на користь фізичних осіб без відкриття рахунку здійснюється одержувачеві лише в гривнях.

Регулятор називав основною причиною обов'язкової конвертації зарубіжних переказів боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, оскільки відкриття рахунку в банку з повною ідентифікацією клієнта дозволяє уникнути конвертації.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 23 вересня скоротив норму обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті до 75% зі 100%, а також упровадив додаткові антикризові заходи стосовно деяких валютних операцій, включаючи імпорт без ввезення товару на територію України, переказ резидентами за межі України валютних коштів для викупу корпоративних прав у нерезидентів, здійснення операцій на підставі індивідуальних ліцензій Нацбанку.

У п'ятницю, 19 вересня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара США знизилися до 14,6000/14,9000 грн/дол. і, таким чином, подолали черговий історичний мінімум, встановлений 27 серпня на рівні 14,80 грн/дол.

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Україна помітно збільшила експорт аграрної продукції до Євросоюзу

Українські аграрії у січні-липні поточного року поставили на ринок Європейського Союзу сільськогосподарської продукції майже на 3 млрд дол., що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2013 року, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з повідомленням, частка ЄС у загальній структурі зовнішньоторговельного обороту української аграрної продукції за цей період становила 35,3%.

У цілому, за даними міністерства, зовнішньоторговельний оборот продукції агропромислового комплексу України у січні-липні становив 13,3 млрд дол., або 20,5% від усього зовнішньоторговельного обороту країни. Позитивне сальдо торгівлі сільгосппродукцією за сім місяців становило 5,3 млрд дол. Забезпечити його вдалося за рахунок реалізації зернових культур (36,8% від експорту продукції АПК), соняшникової олії (25%) і насіння олійних культур (5,8%).

«У зв'язку з політичною ситуацією і умовами військової агресії і економічного спаду відносин з Російською Федерацією пріоритетними ринками збуту вітчизняного продовольства є країни ЄС, Близького Сходу, Північної Африки і Східної Азії», - резюмували в Мінагропроді.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня парламенти України і ЄС синхронно ратифікували Угоду про асоціацію. Створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС передбачає двостороннє зняття торгових мит у рамках певних квот або без них.

Проте українська сторона до 2016 року не обнулятиме мита для європейських товарів, тоді як ЄС упровадив торгові преференції для України вже з кінця квітня цього року. Разом з тим, українські сільгоспвиробники можуть експортувати до ЄС лише кілька видів продукції – зернові і технічні культури, м'ясо птиці, мед, соковий концентрат, казеїн, рибу.

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Рубль через санкції Заходу проти Росії продовжує дешевшати

Рубль подешевшав у понеділок за рахунок локального попиту на валюту, а також на тлі повсюдного виходу з ризикованих і сировинних активів через побоювання уповільнення економічного зростання в Китаї, повідомляє Reuters.

Бівалютний кошик ($0,55 і 0,45 євро) на 18.00 мск оцінювався в 43,53 рубля, подорожчавши порівняно з біржовим закриттям п'ятниці на 21 копійку.

Раніше було досягнуто значення 43,70 - що менше ніж в одному відсотку від абсолютного максимуму кошика, встановленого минулого вівторка на тлі нових санкцій Заходу проти Росії та відсутності явних намірів Центробанку посилювати політику за підсумками останнього засідання ради директорів ЦБ.

"Є попит на валюту, різкий, часом навіть екстраординарний. З одного боку, він може бути викликаний девальваційними очікуваннями на тлі геополітичної ситуації та проблем в економіці, з іншого боку - потребою у валюті для погашення зовнішніх позик. Ці "біди", фізичний попит, зараз переважають над експортними продажами", - сказав Петро Неймишев з банку "Открытие".

Котирування рубля щодо долара США на торгах Московської біржі на 18.00 мск знаходилися на рівні 38,59 рубля, американська валюта зросла на 17 копійок до п'ятничного закриття.

Євро торгувався поблизу позначки 49,55, дорожчаючи на 9 копійок.

"Поки залишаємося на поточних рівнях, якщо проб'ємо рівень 38,80-38,90 рубля за долар, то можемо сходити у 39,20-39,50 з подальшою корекцією. У жовтні ж може бути спокійніше, оскільки різко знижується обсяг зовнішніх виплат", - припустив Неймишев.

У вересні обсяг брутто-виплат за зовнішніми позиками разом з відсотками становить понад $22 мільярдів, за даними ЦБ, у грудні ж перевищить $34,5 мільярда, тоді як в жовтні і листопаді ці значення становитимуть $9,7 мільярда і $10,4 мільярда відповідно.

При цьому ЄС і США вже закрили найбільшим російським держбанкам доступ на ринки середньотермінового та довготермінового капіталу, запровадили обмеження проти низки нафтових, зокрема "Роснефти", й оборонних компаній.

Одночасно вичерпалося джерело валюти від ЦБ - регулятор у серпні відмовився від інтервенцій усередині плаваючого коридору бівалютного кошика, розширивши його до 35,40-44,40, і тепер продає валюту тільки на верхній межі, хоча й у необмежених обсягах.

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ЄС назвав Україні умови для отримання мільярда євро

Представництво Європейського союзу в Україні наголошує, що наступні транші макрофінансової допомоги надійдуть до України лише у разі успішного виконання Києвом низки критеріїв.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення представництва ЄС.

Це правило діятиме попри те, що формальне рішення про виділення такої допомоги Києву вже ухвалене Брюсселем.

"Допомога від ЄС базується на низці умов, які український уряд має виконати, щоб отримати гроші", - підкреслюють в представництві.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що Євросоюз розмірковує над можливістю перерахування наступних траншей без виконання умов. Аргумент на користь цього - ведення Росією війни на українській території, через що уряду складно досягти показників фінансової стабільності.

Однак 22 вересня в представництві наголосили у розмові з ЄвроПравдою, що наразі не розглядають такого сценарію і наполягатимуть на вимогах.

Список вимог ЄС, які розблокують лінію макрофінансової допомоги обсягом у 1 млрд євро, складається з таких пунктів:

- Публікування планів дій з державних закупівель

- Виконання положень Бюджетного кодексу стосовно прозорості бюджетного процесу (публікація проекту державного бюджету і щомісячних даних про хід його виконання)

- Імплементація антикорупційного законодавства стосовно декларування майна; законодавчі пропозиції стосовно незалежного антикорупційного органу

- Вчасне відшкодування ПДВ у готівковій формі

- Підвищення рівня прозорості діяльності НАК "Нафтогаз України" шляхом запровадження щорічного звітування у відповідності до стандартів IFRS.

УНІАН