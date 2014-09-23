ТОП-10 (23 вересня)

Єврокомісія пропонує Україні й Росії підписати тимчасовий газовий контракт

ЄС на зустрічі в Берліні запропонує Росії свою ціну на газ

"Газпром" заявив, що не збирається знижувати ціну газу для Європи

ЗМІ: Італія заарештувала активи друга Путіна - мільярдера Ротенберга

У Нацбанку кажуть, що поки не будуть обмежувати видачу депозитів українцям

Гривня закрила міжбанк відкатом до 14,90 за долар

Україні не вистачає на зиму 4-5 млрд кубів газу

Україна купуватиме вугілля в Росії

Eurobank розриває угоду з продажу дочірнього «Універсал Банку» «Дельта Банку»

Україна наступного року може попросити у МВФ більше грошей

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Єврокомісія пропонує Україні й Росії підписати тимчасовий газовий контракт

Європейська комісія пропонує Україні і Росії підписати тимчасовий газовий контракт до остаточного рішення Стокгольмського арбітражу, для того щоб стабільно пройти зимовий період 2014-2015 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це за підсумками засідання Ради міністрів Енергетичного співтовариства в Києві заявив віце-президент Європейської комісії з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

«Ідея полягає в тому, щоб знайти проміжне рішення (у газовому спорі України і Росії - УНІАН)... укласти проміжний контракт на певні обсяги газу, який повинен бути поставлений «Газпромом» «Нафтогазу» за проміжною ціною», - сказав він.

За його словами, остаточне ж рішення щодо ціни газу для України прийме Стокгольмський арбітраж, куди «Нафтогаз» у червні поточного року подав позов до «Газпрому».

Також Еттінгер додав, що таке тимчасове рішення необхідне для того, щоб стабільно пройти майбутній зимовий період.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з метою, насамперед, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, що його «Газпром» може поставляти до України. Окрім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Також 16 червня «Газпром» подав зустрічний позов до «Нафтогазу» в Стокгольмський арбітраж з вимогою стягнути заборгованість у розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.

Переговори з урегулюванню цінової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент відмінити цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за тис. кубометрів — ціні, за якою російський газ продавався Україні впродовж першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають у тому, аби відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ — шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на винятково ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.

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ЄС на зустрічі в Берліні запропонує Росії свою ціну на газ

Європейська Комісія підготувала проміжну пропозицію для Росії зі встановлення справедливої ринкової ціни на газ, що буде предметом тристоронніх газових переговорів у форматі Україна - Росія - ЄС у Берліні 26 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час 12-го засідання Ради міністрів Енергетичного співтовариства віце-президент ЄК Гюнтер Еттінгер.

"Сьогодні ми підготували пропозиції, і у п'ятницю вони будуть обговорені. Ми вас поінформуємо. Ми б хотіли прийти до проміжного рішення, одержати поставки газу від Росії за справедливою ринковою ціною... Як усередині ЄС, так і за його межами", - сказав Еттінгер.

При цьому він зазначив, що пропозиція ЄК однаково цікава усім учасникам Енергетичного співтовариства, членом якого є й Україна.

Довідка УНІАН. Переговори з врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим. Як підкреслив очільник уряду України Арсеній Яценюк, усі запропоновані компроміси були усвідомлено відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною пропозицією, тоді як Україна і ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ за збереження чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

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"Газпром" заявив, що не збирається знижувати ціну газу для Європи

Обсяги експорту російського газу в Європу, а також його ціна в наступному році знижуватися не будуть, заявив заступник голови правління ВАТ "Газпром" Олександр Медведєв, передає ПРАЙМ.

"У наступному році буде не гірше, ніж в цьому році", - сказав Медведєв в інтерв'ю Reuters, відповідаючи на запитання про очікувані обсяги поставок в Європу і експортну ціну на газ у наступному році.

Раніше низка європейських країн заявили про намір переглянути ціни на російський газ в рамках довгострокових контрактів. Умови договорів з "Газпромом" дозволяють робити це раз на кілька років.

"Газпром" планує поставки газу в Європу в 2014 році на рівні 158,4 млрд куб метрів. У 2013 році група направила в Європу 161,5 млрд куб метрів газу. Середня ціна постачання в Європу склала 387 доларів за 1 тис куб метрів.

Середня експортна ціна газу для далекого зарубіжжя в цілому на поточний рік планується на рівні 350 доларів за тис кубометрів.

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ЗМІ: Італія заарештувала активи друга Путіна - мільярдера Ротенберга

Уряд Італії заарештував і опечатав майно Аркадія Ротенберга на загальну суму €30 млн у зв'язку з рішенням Євросоюзу про санкції проти Росії.

Про це повідомила італійська газета Corriere della Sera, передає ИТАР-ТАСС.

За даними газети, арешту піддалися, зокрема, вілли на острові Сардинія, фешенебельний готель в центрі Риму, а також акції та банківські рахунки російського підприємця.

Видання уточнює, що влада Італії, як і вимагає процедура, повідомила про те, що відбувається самого Ротенберга і його компанії - Olpon Investment Limited, зареєстрованої на Кіпрі, і Aurora 31, якій належить готель Berg Luxury в Римі.

Представник Ротенберга у свою чергу заявив, що санкції щодо активів Ротенберга в Італії нелегітимні і абсурдні. "Рахунків у Аркадія Романовича в Італії немає, та й з кількістю нерухомості не все точно", - заявив офіційний представник підприємця.

Водночас, готель Berg Luxury працює, повідомив портьє кореспонденту ИТАР-ТАСС, додавши, що нікого з дирекції на даний момент в готелі немає.

Аркадій Ротенберг потрапив в оновлений санкційний список Євросоюзу 30 липня, а 27 серпня - в новий санкційний список Швейцарії.

Раніше він був внесений в санкційні списки США проти Росії, введені у зв'язку з подіями в Україні.

20 березня США оголосили про введення санкцій проти 20 громадян РФ, у тому числі чотирьох російських мільярдерів. В список були включені бізнесмени Геннадій Тимченко, Аркадій і Борис Ротенберги, Юрій Ковальчук, а також єдина юридична особа - банк "Росія", підконтрольний Юрію Ковальчуку. Санкції торкнулися також голови Державного антинаркотичного комітету, директора ФСКН Росії Віктора Іванова, керуючого справами президента РФ Володимира Кожина.

28 квітня прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер оголосив про введення нових санкцій щодо Росії. Брати Ротенберги були включені в список фізичних осіб, яким заборонили в'їзд до Канади.

19 червня набули чинності санкції проти 50 громадян Росії і України та 11 підприємств, введені Австралією. Аркадій і Борис Ротенберги були включені в санкційний список країни.

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У Нацбанку кажуть, що поки не будуть обмежувати видачу депозитів українцям

Національний банк України оцінює відплив депозитів у банківській системі в 30%, але поки не планує запроваджувати обмеження з видачі депозитів громадянам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор департаменту грошово-кредитної політики Олена Щербакова на прес-конференції в НБУ.

«104 млрд грн – відплив депозитів із банків із 21 січня. Це становить близько 30% банківської системи», - сказала Щербакова й повідомила, що питання стабілізації ситуації на депозитному ринку обговорюється з банками постійно.

Водночас Щербакова зазначила, що поки регулятор не планує обмежувати видачу депозитів громадянам. «Ми не готували поки пропозиції із цього приводу. Йдуть складні дискусії. З одного боку, це пов'язано з населенням. З іншого - ми розуміємо, що банківській системі складно. Якщо щось буде - це не робитиметься таємно, ми зберемо вас і повідомимо», - додала вона.

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Гривня закрила міжбанк відкатом до 14,90 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями 14,7000/14,9500, до 12:00 ціни підвищилися 14,8000/14,9700.

До закриття торгів цінові рівні концентрувалися в діапазоні 14,8500/14,9000.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3800/0,3869, до 12:00 ціни піднялися 0,3835/0,3883. До закриття торгів ціни встановилися на наступних значеннях 0,3832/0,3883. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 38,5700 (+0,0100), повідомляє Інтербізнесконсалтинг.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2830/1,2865. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 18,9005/19,2260, до 12:00 ціни пішли вгору 19,0590/19,2820. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 19,1235/19,1915.

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Україні не вистачає на зиму 4-5 млрд кубів газу

Обсяг газу в підземних газових сховищах України становить близько 16,5 млрд кубометрів газу, проте, щоб пройти осінньо-зимовий період, країні необхідно додатково 4-5 млрд кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході засідання уряду міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.

«У підземних газових сховищах у нас близько 16,5 млрд кубометрів. Нам необхідно близько 4-5 млрд кубометрів», - сказав Продан.

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк зазначив, що якщо Україні не вдасться закупити додаткові об’єми палива в Російській Федерації, нам треба буде суттєво скорочувати обсяги споживання.

«Ситуація вкрай складна, але все що необхідно, аби перезимувати, ми зробимо. У сховищах - близько 17 млрд кубометрів газу. Але при застосуванні плану «Ч» - в разі якщо ми не придбаємо 5 млрд кубометрів у Російській Федерації, оскільки Росія тиснула і буде далі тиснути, нам треба буде суттєво скорочувати обсяги споживання, в першу чергу, - в хімії, в промисловості, аби не дати замерзнути країні», - сказав Яценюк.

Він зазначив, що заміщення 25 млрд кубометрів, які раніше Україна купувала в Росії, на 15 млрд кубометрів від європейських компаній за реверсом є кроком вперед.

«Але цього не вистачає», - зазначив глава уряду.

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Україна купуватиме вугілля в Росії

Україна уклала договори на імпорт вугілля, до кінця року планується загалом поставити 5,6 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан під час розширеного засідання уряду.

"Ми вжили заходи для того, щоб компенсувати той дефіцит (вугілля), який є. Ми уклали відповідні договори на постачання вугілля з території Південно-Африканської республіки, це 1 млн тонн вугілля, до кінця року мають поставитися. Ми уклали відповідні договори щодо постачання вугілля з території Росії цієї марки, на жаль, ця марка є тільки в Росії і певних країнах. Загальний обсяг по тим договорам, які ми маємо постачання вугілля до кінця року - 5,6 млн тонн", - сказав він.

Продан також повідомив, що Україна почала накопичувати вугілля.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період приступає до імпорту енергетичного вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

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Eurobank розриває угоду з продажу дочірнього «Універсал Банку» «Дельта Банку»

Міжнародна фінансова група Eurobank прийняла рішення розірвати договір про продаж своєї дочірньої структури в Україні «Універсал Банк» «Дельта Банку», повідомляється на сайті Eurobank.

Eurobank зазначає, що не отримав відповідних дозвільних документів, у зв'язку з чим угода не може бути завершена, і група прийняла рішення розірвати договір з «Дельта Банком».

Група оцінює обсяг вкладень в українські активи, включаючи «Універсал Банк», з урахуванням їх знецінення у першій половині 2014 року, в 107 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, «Дельта Банк» підписав договір про купівлю дочірньої структури фінансової групи Eurobank в Україні, «Універсал Банку», 14 серпня, сума угоди склала 95 млн євро, і її завершення планувалося до кінця 2014 року після отримання всіх необхідних дозвільних документів.

«Універсал Банк» (Universal Bank, м. Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. У 2013 році банк отримав 4,395 млн грн прибутку, в той час як за підсумками 2012 року збиток становив 272,600 млн грн.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун - 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) - 29,39%.

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Україна наступного року може попросити у МВФ більше грошей

Міністерство фінансів України не виключає збільшення обсягу запозичень у 2015 році порівняно з 2014 роком, зокрема, і за рахунок збільшення кредитних асигнувань по лінії Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перед засіданням уряду міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«На сьогодні уряд спокійно справляється із зобов'язаннями тими ресурсами, які у нас є. Немає сенсу зараз брати нові кредити. Але наступного року ми подивимося, що буде з валютним балансом, і плануватимемо 15 рік, – сказав міністр. – Можливо, буде збільшення (фінансування - УНІАН) програми (з МВФ - УНІАН), але зайві кошти нам не потрібні. Братимемо тільки те, що потрібно», - сказав Шлапак.

Раніше міністр відзначав, що Україна не має наміру переглядати програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Також, у МВФ прогнозували, що у разі продовження військових дій на сході України, падіння економіки України в 2015 році становитиме не менше 4,25% і незначне зростання експорту не покриє фінансових розривів, неминучих через відплив капіталів і скорочення прямих іноземних інвестицій.

За даними аналітиків Фонду, дефіцит платіжного балансу у 2014 році зросте до 7,5 млрд дол., а в 2015-му – до 11,5 млрд дол. У зв'язку з цим Україні до кінця 2015 року буде потрібно не менш як 19 млрд дол. зовнішніх запозичень, щоб покрити потреби у фінансуванні, спрогнозували у МВФ.

УНІАН