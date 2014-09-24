У Росії хочуть заборонити дзвінки зі Skype на мобільний

Депутати Держдуми Росії пропонують внести в закон «Про зв'язок» зміни, які фактично забороняють дзвінки через сервіси IP-телефонії на номери абонентів російських операторів, пишуть "Ведомости".

24 вересня Держдума розгляне їх у першому читанні. Оператор, який бере участь у встановленні телефонного з'єднання, зобов'язаний передавати в незмінному вигляді інформацію про номер абонента, ініціюючого виклик, йдеться в документі, поданому на розгляд Думи. Оператор, який порушив цю вимогу, може бути позбавлений ліцензії.

Читайте такожLe Figaro: Російська влада посилюєм контроль ЗМІАбоненти російських операторів використовують інтернет-сервіси на зразок Skype і сервіси IP-телефонії для міжміських і міжнародних дзвінків з інших міст та із-за кордону на телефони своїх друзів і родичів. Такі дзвінки не безкоштовні, але вони, як правило, істотно дешевше, ніж, наприклад, із стільникового телефону в роумінгу. При цьому при дзвінку через такий сервіс телефонний номер абонента відображається як міський, але передзвонити на нього не можна.

У пояснювальній записці до поправок депутати вказують, що вважають таку підміну номера «нелегальною». За експертними оцінками, обсяг міжнародного трафіку, що передається в Росію за такими схемами, може досягати у різних операторів зв'язку від 10 до 60%, вказують автори поправок.