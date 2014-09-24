ТОП-10 (24 вересня)

Газ для українців може подорожчати відразу в 4 рази до кінця року

Гривня зміцнилася до визначеного Нацбанком рівня 12,95 за долар

Банкіри пообіцяли керівництву держави продавати долари не дорожче 12,95 гривень

Україна домовляється з ЄС про додаткові обсяги газу на випадок холодної зими

Японія назвала п'ять російських держбанків, які потрапили під її санкції

Бюджет Росії все більше залежить від нафти - Світовий банк

Нацбанк підвищив офіційний курс гривні майже на 60 копійок

Українцям дозволили реєструватися на дачах

Україна в цьому році зможе зібрати 60 млн тонн зернових

Американці готові допомогти Україні добудувати енергоблоки Хмельницької АЕС замість росіян

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Газ для українців може подорожчати відразу в 4 рази до кінця року

Найбільший енергетичний держхолдинг «Нафтогаз України» не виключає встановлення вже в 2014 році єдиної ціни на природний газ для всіх споживачів України, що призведе до подорожчання палива для потреб населення в 4 рази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на енергетичному форумі в Києві заявив заступник голови «Нафтогазу» Олександр Тодійчук.

«Не виключається, що вже цього року будуть прийняті рішення про подальше підвищення ціни на газ. Є навіть такий варіант - я не хочу лякати, але і не хочу цього приховувати - що буде встановлена єдина ціна на газ і для промисловості, і для населення», - сказав Тодійчук.

За його словами, дана ініціатива абсолютно підтримується Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

«Це дуже важкий удар, його політики намагаються уникати тому, що у нас цієї осені вибори, і невдоволення населення значною мірою може вплинути на цей процес», - додав він.

Також заступник голови «Нафтогазу» зазначив, що, згідно з соціологічними дослідженнями, населення в умовах війни готове платити в 4 рази більшу ціну за газ, але за умови, що ці кошти повністю підуть на розвиток галузі.

«Тут вже питання прозорості (розподілу коштів державою - УНІАН) виходить на перше місце», - підкреслив Тодійчук.

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Гривня зміцнилася до визначеного Нацбанком рівня 12,95 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,6000/14,9500 грн/дол. До 12:00 ціни впали 13,8000/14,4000 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 12,9500/12,9500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 18,7625/19,2155 грн/євро. До 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз 17,7280/18,5030 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму 16,6195/16,6235 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3811/0,3902 грн/рубль. До 12:00 ціни знизилися 0,3595/0,3755 грн/рубль. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3377/0,3381 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 38,2180 (-0,3520).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2830/1,2860.

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Банкіри пообіцяли керівництву держави продавати долари не дорожче 12,95 гривень

Керівники найбільших банків на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не дорожчим 12,95 грн/дол., повідомив УНІАН керівник одного з банків на правах анонімності.

«Домовилися дотримуватися продажу 12,95 грн/дол., будемо працювати з клієнтами – експортерами та імпортерами, пояснюватимемо ситуацію», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, подальша девальвація може привести до плачевних наслідків у банківській системі й економіці країни, і банкіри це чудово розуміють.

Банкір повідомив, що на нараді були присутні президент України Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, голова Національного банку України Валерія Гонтарєва, а також керівники ряду найбільших банків і бізнес-груп.

Співрозмовник агентства висловив сумніви, що продаж валюти за курсом 12,95 грн/дол. можлива на практиці найближчим часом, і повідомив, що деталі роботи валютного ринку ще обговорюватимуться на сьогоднішній нараді керівників найбільших банків у Національному банку України.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 23 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів знизилися до 14,8000/14,9700 грн/дол., подолавши черговий історичний мінімум.

Нацбанк у ході валютного аукціону 23 вересня продав банкам 111,9 млн. дол., задовольнивши 38 заявок. Курс відсікання було встановлено на рівні 13,75 грн/дол. Аукціон проходив за голландською системою, що передбачає старт торгів з найбільших значень.

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Україна домовляється з ЄС про додаткові обсяги газу на випадок холодної зими

Україна, якій з червня «Газпром» повністю перекрив поставки російського газу, веде переговори з Європейським Союзом про надання додаткових обсягів блакитного палива в разі надзвичайно холодної зими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на енергетичному форумі в Києві заявив заступник голови «Нафтогаз України» Олександр Тодійчук.

«Реверсні схеми поставок газу працюють. Вони дадуть нам у зимовий період 5-6 млрд куб. м. Але є сценарій надзвичайної ситуації, коли буде надзвичайно холодна зима, й наші колеги з Євросоюзу, маємо надію й ведемо переговори про те, що піднімуть у форс-мажорних умовах понадконтрактні обсяги газу, що дасть можливість Україні пережити надзвичайно холодний період, якщо він настане цієї зими», - сказав Тодійчук.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що обсяг газу в підземних газових сховищах України становить близько 16,5 млрд кубометрів газу, однак, щоб пройти осінньо-зимовий період, країні необхідно додатково 4-5 млрд кубометрів газу.

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Японія назвала п'ять російських держбанків, які потрапили під її санкції

Уряд Японії запровадив обмеження на операції з цінними паперами Сбербанку, Зовнішекономбанку, ВТБ, Газпромбанку і Россельхозбанку.

Список фінансових установ, що потрапили під нові санкції щодо РФ у зв'язку з ситуацією в Україні, поширив МЗС Японії, повідомляє Прайм.

"Рішення про новий пакет санкцій проти РФ у зв'язку з ситуацією в Україні було прийнято на черговому засіданні уряду, - повідомив на прес-конференції генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есихиде Суга. - Японія разом з країнами "сімки" має намір продовжити докладати зусиль для встановлення миру в Україні та пошуку дипломатичного вирішення конфлікту".

З березня 2014 року щодо Росії було введено кілька пакетів санкцій, спочатку точкових, спрямованих проти окремих осіб, а потім і більш широких, що зачіпають цілі сектори економіки.

29 липня Мінфін США оголосив про введення санкцій проти Банку Москви, ВТБ і Россельхозбанка, а також Об'єднаної суднобудівної корпорації РФ.

У відповідь Росія обмежила імпорт продуктів з країн, що приєдналися до пакету санкцій проти неї. Під заборону потрапили яловичина, свинина, риба, овочі, фрукти, молочна продукція і ряд інших продуктів із США, Канади, Австралії, Норвегії та країн ЄС.

12 вересня Євросоюзом був введений новий пакет санкцій, куди увійшли три паливно-енергетичні компаній Росії - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть". ЄС ввів заборону на торги облігаціями цих компаній з терміном обігу понад 30 днів та участь в організації випусків таких паперів. Також були введені обмеження на надання позик та інвестиційних послуг для п'яти російських банків - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЕБ та Россельхозбанку.

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Бюджет Росії все більше залежить від нафти - Світовий банк

Економіку Росії чекає стагнація, оскільки зростання у 2014-2016 роках не перевищить 0,5 відсотка, повідомив Світовий у середу.

Як передає Reuters, в базовому сценарії Світового банку говориться, що зростання ВВП цього року, ймовірно, співпаде з прогнозом уряду в 0,5 відсотка.

Але наступного року, на думку банку, російська економіка зросте лише на 0,3 відсотка, і на 0,4 відсотка - у 2016 році, що значно нижче офіційних оцінок - 1,2 і 2,0 відсотка відповідно.

Банк також попередив, що, якщо конфлікт в Україні посилиться, економіка може скоротитися на 0,9 відсотка у 2015 році.

У березні, після анексії Росією Криму, Світовий банк попередив, що економіка може скоротитися на 1,8 відсотка вже цього року, але в основному сценарії він передбачав зростання на 1,1 відсотка.

Нові базові оцінки банку засновані на тому, що стосовно Росії не будуть вводитися нові санкції за її роль в українській кризі і Москва не буде вживати відповідні заходи.

Але вплив уже накладених санкцій проявиться із запізненням, включаючи санкції, запроваджені Євросоюзом і США на початку вересня, які знову обмежили кільком великим російським компаніям доступ до іноземного капіталу.

"Додаткове обмеження доступу російських компаній і банків до зовнішнього фінансування, ймовірно... призведе до відкладання або згортання інвестиційних програм", - йдеться в доповіді Світового банку.

"Ми очікуємо, що ця тенденція погіршиться протягом другої половини 2014 року і 2015 року, коли вплив додаткових санкцій проявиться і може призвести до періоду, близького до стагнації".

Але що ще гірше, попереджає Світовий банк, це висока політична нестабільність у Росії, пов'язана з геополітичною напругою і загальним напрямом економіки, а також із відсутністю структурних реформ. Ці фактори, зазначає банк, залишаються "вирішальними" для прогнозу.

"Структурні реформи повинні зосередитися на поліпшенні економічних інститутів, щоб забезпечити стабільність державних фінансів і добре керовану економічну волатильність", - вважає банк.

"Стабілізація, освіта і конкуренція повинні стати пріоритетами реформ у наступні десятиліття".

Світовий банк похвалив Центробанк Росії за наполегливість у перенесенні фокусу монетарної політики на таргетування інфляції з контролю над рублем, але зазначив, що Центробанк у складному становищі.

"Може бути складно працювати в умовах високої інфляції та ризиків низького зростання", - зазначив банк у доповіді.

Світовий банк прогнозує споживчу інфляцію у 2014 році на 8 відсотків, тоді як Центробанк очікує інфляцію до 7,5 відсотка.

Світовий банк також попередив, що недавнє рішення Росії використовувати частину її резервів, зібраних у двох нафтодоларових фондах - Фонді національного добробуту і Резервному фонді - ризиковане.

"Бюджетне становище Росії стає все тісніше пов'язаним з нафтовими доходами та світовими цінами на нафту", - зазначив банк.

Ненафтовий дефіцит Росії, ймовірно, залишиться високим, понад 10 відсотків ВВП, попередив банк.

"Щоб дозволити Резервному фонду і Фонду національного добробуту продовжувати грати ролі фінансових буферів і довготермінових механізмів інвестування, доцільна обачність у рішеннях про те, як використовувати їх найефективнішим способом", - стверджує банк.

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Нацбанк підвищив офіційний курс гривні майже на 60 копійок

Згідно інформації сайту Національного банку України, 24 вересня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 1294.4226 грн (з 14:00 23 вересня - 1352.6129)

100 євро - 1668.7696 грн (з 14:00 23 вересня - 1737.4313)

10 російських рублів - 3.3476 грн (з 14:00 23 вересня - 3.5062).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,6000/14,9500. На 12:00 ціни впали до 13,8000/14,4000.

Бажаючі придбати долари останнім часом стикаються з їх дефіцитом. Гривня падає вже тривалий час, залишаючись далеко від обіцяного головою НБУ Валерією Гонтаревою курсу 12,90.

Нацбанк, з метою зміцнити гривню, скоротив норму обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті до 75% зі 100%, обмежив продаж валюти фізособі еквівалентом 3 тис. грн на добу і скасував обов'язкову конвертацію в гривню валютних переказів з-за кордону на користь фізичних осіб без відкриття рахунку. Також НБУ обмежив валютні розрахунки в імпортних операціях.

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Українцям дозволили реєструватися на дачах

Президент України Петро Порошенко підписав Закон № 1673-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у житлові будинки та реєстрації в них місця проживання».

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, згідно з законом, громадяни мають право на переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у житлові будинки в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Рішення про переведення ухвалюється відповідними органами місцевого самоврядування.

Законом визначено, що місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово.

Тимчасово, до проведення реформи адміністративно-територіального устрою, дачні поселення та садівницькі товариства у приміських зонах обліковуються за тими населеними пунктами, з якими вони зв’язані адміністративно або територіально.

Відповідні зміни внесено до Житлового і Цивільного кодексів та Закону "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні".

Цей закон Верховна рада України ухвалила 2 вересня 2014 року.

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Україна в цьому році зможе зібрати 60 млн тонн зернових

Українські аграрії в 2014 році зможуть зібрати приблизно 60 млн тонн зернових проти рекордних 63 млн тонн, які країна отримала торік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка.

«Ми сьогодні стоїмо на рівні 60 млн тонн, плюс мінус цифра відрізняється в межах 30-40 тис. тонн», - сказав Швайка.

За його словами, ця цифра розрахована з урахуванням втрат врожаю через анексію Росією Криму і військові дії на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі також прогнозує урожай зернових у країні цього року на рівні близько 60 млн тонн. Міністерство сільського господарства США (USDA) у вересні оцінило валовий збір зерна в Україні у 2014 році на рівні 60,3 млн тонн.

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Американці готові допомогти Україні добудувати енергоблоки Хмельницької АЕС замість росіян

Американсько-японська компанія Westinghouse може взяти участь у добудові 3 і 4 енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, якщо таке прохання буде спрямовано з української сторони.

Про це повідомив журналістам президент компанії Westinghouse в країнах Європи, Близького Сходу і Африки Ів Браше.

«Якщо нас попросять це зробити, і все буде відповідати умовам безпеки, то чому б і ні? Ми з задоволенням це зробимо», - сказав Броше, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про план щодо участі у добудові двох блоків Хмельницької АЕС.

Він прокоментував поширену в пресі інформацію про плани компанії купити певну частину акцій оператора всіх діючий АЕС України - держкомпанії «Енергоатом» у разі її акціонування.

Браше повідомив, що в стратегії Westinghouse немає планів щодо купівлі частки якогось підприємства. Він уточнив, що компанія купує частки в деяких підприємствах атомної промисловості тільки за участі в будівництві нових реакторів.

«Купувати акції «Енергоатому» для того, щоб виробляти електроенергію, то я думаю, ні. У нас просто не вистачить для цього грошей», - зазначив Браше.

Як повідомляв УНІАН, у серпні президент оператора усіх діючих атомних станцій України компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський повідомив, що Україна відмовляється від послуг російської компанії «Росатом» у добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС через відсутність з боку Росії якихось зрушень у реалізації цього проекту.

За його словами, з 2005 року Україна ухвалила безліч постанов, розпоряджень та інших важливих документів для реалізації добудови енергоблоків ХАЕС, при цьому ніяких зрушень з російського боку не спостерігалося.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетешин. У складі Хмельницької АЕС працюють два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Перевірки і експертизи, проведені державними і незалежними міжнародними експертами МАГАТЕ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЕС, підтверджують високий рівень безпеки енергоблоків ХАЕС.

Будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС було припинене у 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75%, №4 - 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

УНІАН