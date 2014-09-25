«Укртелеком» повідомляє про захоплення його приміщень та інфраструктури в Севастополі

Один із найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелеком» повідомляє про захоплення невідомими особами приміщень і телекомунікаційного устаткування компанії в місті Севастополі.

Згідно з повідомленням прес-служби оператора, сьогодні, 25 вересня, невідомі особи замінили охорону в захоплених приміщеннях і на даний момент обмежують фізичний доступ фахівців до обладнання і робочих місць. При цьому директор Севастопольської філії оператора вручили офіційну постанову місцевою окупаційної влади міста про його відсторонення від посади.

«Укртелеком» розцінює ці дії як захоплення приватної власності з боку міської влади та зацікавлених осіб», - сказано в повідомленні.

У компанії також відзначають, що оператор втратив технічну можливість контролювати своє обладнання в Севастополі і, відповідно, «не може гарантувати забезпечення абонентів міської зв'язком і можливістю виклику екстрених міських служб».

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня «Укртелеком» тимчасово припинив надання телекомунікаційних послуг в місті Севастополі в зв'язку з незаконним проведенням інвентаризації майна компанії окупаційною владою півострова.

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У кінці серпня окупаційна влада Криму відправила «Укртелекому» письмове повідомлення з вимогою передати у їх власність активи оператора в Севастополі. У листі також зазначалося, що, згідно з розпорядженням "кримської влади", майновий комплекс кабельної каналізації Севастополя буде закріплений за компанією «Севастополь телеком», у зв'язку з цим доступ до каналізації буде відбуватися виключно з дозволом начальника Управління зв'язку інформаційних технологій уряду Севастополя.

Після цього «Укртелеком» заявив, що компанія не планує продавати свої активи і закривати бізнес в анексованому Росією Криму. Також оператор спростовував інформацію про запланований перехід співробітників кримських підрозділів у новостворений «Севастополь телеком».

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу в інтернет.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).