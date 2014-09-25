ТОП-10 (25 вересня)

Порошенко дозволив створити вільну економічну зону в окупованому Криму

СБУ порушила справу проти екс-міністра Колобова за випуск облігацій для Росії

НБУ хоче ліквідувати банк Клименка через відмивання 20 млрд гривень

Нацбанк визнав неплатоспроможним "Експобанк"

Україна завдяки скасуванню мит збільшила експорт до Євросоюзу на 25%

Порошенко обіцяє збільшення ВВП на душу населення в 4 рази - до $16 тис.

Порошенко хоче збільшити витрати на армію до 5% ВВП

Дефіцит платіжного балансу України за вісім місяців становив $4,6 млрд

Місія МВФ приїде до України в листопаді

Порошенко очікує зібрати $1 млрд у Фонд відбудови Донбасу

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Порошенко дозволив створити вільну економічну зону в окупованому Криму

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про податковий і митний контроль у вільній економічній зоні (ВЕЗ) Криму і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-службу Верховної Ради.

Так, цей закон передбачає, що на території вільної економічної зони Криму діятиме особливий правовий режим економічної діяльності фізичних та юридичних осіб, в тому числі особливий порядок застосування норм регуляторного, податкового та митного законодавства України, а також особливий режим внутрішньої і зовнішньої міграції фізичних осіб.

У межах ВЕЗ буде створено вільну митну зону.

Вільна економічна зона у Криму вводиться на 10 повних календарних років, починаючи з дати набуття чинності цього закону.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 14 серпня 2014 року ухвалила в цілому закон про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території Криму (№ 4032а).

Того дня, на початку пленарного засідання, голова ВР Олександр Турчинов запропонував переголосувати цей закон, який уже був ухвалений 12 серпня, оскільки до нього звернулись депутати із заявою, оскільки не було забезпечено персонального голосування щодо цього закону. Однак повторне ухвалення підтримали лише 160 депутатів. Після цього Турчинов запропонував відправити цей законопроект на повторне друге читання. Цю ініціативу підтримали 259 депутатів.

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СБУ порушила справу проти екс-міністра Колобова за випуск облігацій для Росії

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження стосовно колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова та інших членів уряду України.

Як повідомляє прес-центр СБУ, виробництво розпочато за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Читайте такожКолобов заперечує наявність рахунків у Швейцарії"Зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», Колобовим Ю.В. та іншими високопосадовцями організовано та забезпечено випуск облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 мільярди доларів США за рахунок «Фонду національного добробуту» Російської Федерації, а також незаконно перераховано комісію у сумі 450 тисяч доларів США на користь «VTB Capital plc» (дочірня компанія російського банку «ВТБ», Лондон) за розміщення зазначених державних паперів", - йдеться в повідомленні СБУ.

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НБУ хоче ліквідувати банк Клименка через відмивання 20 млрд гривень

Національний банк України 24 вересня визнав неплатоспроможним «Грін Банк», який входить до групи невеликих фінустанов, у зв'язку із здійсненням ризикової діяльності, яка створює загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів, повідомляє прес-служба регулятора.

У липні Генеральна прокуратура України назвала банк підконтрольним колишньому міністру доходів і зборів України Олександру Клименку і перевіряла його причетність до фінансування тероризму і сепаратизму на сході країни.

Нацбанк відзначає, що «Грін Банк» у 2012-2014 роках неодноразово порушував законодавство у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, проводив ризиковану діяльність і створював загрозу інтересам вкладників або інших кредиторів банку.

За даними регулятора, за 2013-2014 роки банк провів фінансові операції з переведення коштів у готівкову форму на загальну суму близько 20 млрд грн.

«Враховуючи незначний обсяг депозитів населення, виведення цього банку з ринку ніяк не позначиться на стабільності банківського сектору», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про підготовку рішення про визнання неплатоспроможним одного з невеликих банків через здійснення ним ризиковій діяльності, яка загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів.

За інформацією Нацбанку, цей банк неодноразово притягувався до відповідальності за порушення законодавства, і виведення його з ринку буде потужним сигналом для банківського співтовариства про рішучість регулятора у боротьбі з банками - центрами конвертацій.

Довідка УНІАН. «Грін Банк» (раніше «Банк «Олімпійська Україна») засновано у 1992 році, він входить, згідно з класифікацією НБУ, до групи невеликих фінустанов за розміром активів. За інформацією регулятора, основним власником банку є українська компанія «Туаз», якій належить 24,3903% акцій банку.

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Нацбанк визнав неплатоспроможним "Експобанк"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 вересня ввів тимчасову адміністрацію в «Експобанк» на основі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті фінустанови.

Згідно з повідомленням, тимчасову адміністрацію введено строком на 3 місяці, з 25 вересня до 25 грудня, тимчасовим адміністратором призначено Юрія Бондаря.

Банк нагадав, що в період дії тимчасової адміністрації вкладники банку можуть отримати свої кошти з депозитів, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками. Виплати здійснюватимуться в розмірі вкладу та відсотків, нарахованих на день визнання банку неплатоспроможним, у межах 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, з початку року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію у 18 банків: «Актабанк», «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «Автокразбанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал банк», «Даніель».

Таким чином, «Експобанк» став 19-м банком, у якому з початку року введено тимчасову адміністрацію.

Довідка УНІАН. «Експобанк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінансових установ. За інформацією на сайті НБУ, у банку немає акціонерів, які володіють більш як 10% акцій.

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Україна завдяки скасуванню мит збільшила експорт до Євросоюзу на 25%

Експорт з України до країн ЄС зріс на чверть порівняно з минулим роком.

Такі дані "Європейська правда" отримала у представництві ЄС в Україні.

Згідно з отриманою інформацією, протягом травня-червня 2014 року український експорт зріс на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Ці дані свідчать про те, що безпрецедентне одностороннє відкриття ринків ЄС для українських експортерів (так звані автономні торговельні заходи), введене у квітні 2014 року, позитивно вплинуло на українську економіку. Щоправда, в представництві наголосили, що одночасно на торгівлю мали вплив також інші фактори, зокрема девальвація гривні.

Як свідчать дані, найбільше зріс експорт до Латвії, Бельгії, Великої Британії, Литви та Нідерландів. Водночас експорт з України до Ірландії, Хорватії, Португалії, Естонії та Словаччини зменшився.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня парламенти України і ЄС синхронно ратифікували Угоду про асоціацію. Створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС передбачає двостороннє зняття торгових мит у рамках певних квот або без них. Проте українська сторона до 2016 року не обнулятиме мита для європейських товарів, тоді як ЄС упровадив торгові преференції для України вже з кінця квітня цього року.

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Порошенко обіцяє збільшення ВВП на душу населення в 4 рази - до $16 тис.

Президент України Петро Порошенко в рамках реалізації стратегії розвитку України до 2020 року пропонує збільшити частку ВВП на душу населення в 4 рази - до 16 тис. дол.

Про це йдеться в прес-релізі, розданому напередодні прес-конференції президента.

Згідно з прес-релізом, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну також має зрости з 2015 по 2020 рік - до 40 млрд дол.

За оцінками рейтингового агентства Standard & Poor's, ВВП на душу населення України в 2014 році складе 3 900 дол.

Чисельність населення України станом на 1 серпня 2014 року становила 42,9 млн осіб.

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Порошенко хоче збільшити витрати на армію до 5% ВВП

Президент України Петро Порошенко очікує збільшення державних витрат на армію до 2020 року до 5% ВВП проти нинішнього показника в 1,02%. Про це йдеться в плані реформ «Стратегія -2020», презентованому главою держави.

Згідно з планом, кількість професійних військових на 1000 жителів також буде збільшено - до 7 осіб, в той час як сьогодні цей показник становить 3 особи на тисячу жителів.

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Дефіцит платіжного балансу України за вісім місяців становив $4,6 млрд

Платіжний баланс України в січні-серпні 2014 року зведено з дефіцитом 4,587 млрд дол. проти профіциту в 1,651 млрд дол. за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За оперативними даними НБУ, в серпні 2014 року негативне сальдо зведеного платіжного балансу становило 42 млн дол.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу скоротився до 42 млн дол. порівняно з дефіцитом у 1,796 млрд дол. у серпні минулого року.

Темпи падіння експорту в серпні прискорилися до 17,3% у річному вимірюванні (4,4 млрд дол.) із 7,7% у липні у зв'язку із зупинкою об'єктів промисловості в Донецькій та Луганській областях. Крім того, зазнали різного ступеню пошкодження автомобільні дороги загального користування, мости й шляхопроводи. Як і в попередні місяці, зниження відбулося по всіх групах, окрім продовольчих товарів.

Темпи падіння імпорту товарів у серпні (4,4 млрд дол.) також прискорилися до 42,4% у річному вимірюванні (порівняно з 33,3% у липні) внаслідок зниження економічної активності й припинення імпортних поставок природного газу з Росії.

У серпні сальдо капітального й фінансового рахунку було нульовим. Третій місяць поспіль спостерігається чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну (202 млн дол., 81% яких спрямовано в реальний сектор). Приріст готівкової валюти поза банками становив 241 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-липні 2014 року зведено з дефіцитом 4,494 млрд дол. проти профіциту в 1,883 млрд дол. за аналогічний період минулого року.

Платіжний баланс України в 2013 році зведено з профіцитом у 2,021 млрд дол., тоді як у 2012 році платіжний баланс був зведений із дефіцитом 4,175 млрд дол.

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Місія МВФ приїде до України в листопаді

Місія ключового кредитора України Міжнародного валютного фонду приїде до Києва в листопаді і проведе об'єднаний огляд розвитку економіки країни, результати якого будуть потім представлені на засіданні Ради директорів Фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у ході традиційного брифінгу у Вашингтоні глава Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

"Місія приїде в листопаді і об'єднає, як і очікувалося, одразу два огляди економічних перетворень в країні", - сказав Райс.

Він наголосив, що результати роботи місії, згідно з процедурою, будуть передані на розгляд Ради директорів МВФ, засідання якого відбудеться наприкінці 2014 року – на початку 2015 року. За результатами засідання Ради можна очікувати рішення про виділення Україні наступного кредитного траншу в рамках дворічної програми співпраці з Україною загальним об'ємом 17 млрд дол.

При цьому Райс не виключив перегляду деяких положень програми. "Програма за своєю суттю динамічна", - зазначив представник Фонду, але запевнив, що загальний обсяг фінансування не переглядатиметься. "Україна не заявляла пропозицій про перегляд загального обсягу фінансування", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму співробітництва з Україною наприкінці квітня цього року загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна отримала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол Кошти були спрямовані на поповнення резервів Національного банку. Наприкінці серпня Рада директорів МВФ на своєму засіданні схвалила звіт про виконання програми економічних реформ в Україні і прийняла рішення виділити нашій країні другий транш кредитної програми stand-by в розмірі 1,39 млрд дол., не переглядаючи при цьому загального обсягу фінансування.

При цьому МВФ не виключив виділення Україні третього й четвертого кредитних траншів загальним обсягом 2,7 млрд дол. у разі позитивного рішення Ради директорів.

Водночас МВФ, керуючись припущенням про те, що військові дії на сході країни продовжаться до кінця 2014 року і відбуватимуться в 2015 році, погіршив прогноз падіння економіки України до 7,25%. Рецесія, за даними МВФ, поглибиться і потребуватиме нових фінансових вливань. У 2015-му падіння економіки становитиме 4,25%.

За розрахунками Фонду, експорт за підсумками 2014 року скоротиться на тлі подальшого погіршення відносин з Росією, а також з урахуванням фізичного виведення з ладу виробничих потужностей сходу України. Дефіцит платіжного балансу в 2014 році збільшиться до 7,5 млрд дол., а в 2015-му - до 11,5 млрд дол.

У цьому зв'язку Україні до кінця 2015 року буде потрібно не менш як 19 млрд дол. зовнішніх запозичень, щоб покрити потреби у фінансуванні, прогнозують в МВФ.

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Порошенко очікує зібрати $1 млрд у Фонд відбудови Донбасу

Президент України Петро Порошенко розраховує зібрати до Фонду відновлення Донбасу від країн-донорів щонайменше 1 млрд дол.

Про це він заявив під час прес-конференції в Києві.

За словами Порошенка, відновлення інфраструктури регіону фінансуватиметься за рахунок спеціального фонду держбюджету й спеціального позабюджетного фонду. І пошуку позабюджетних коштів присвячено переговори з європейськими партнерами.

"У мене немає ніяких сумнівів, що нам вдасться зібрати щонайменше 1 млрд дол. до спеціального фонду відновлення інфраструктури Донбасу, щоб це робилося не тільки й не стільки за рахунок коштів платників податків України", - сказав президент.

При цьому він зазначив, що вкрай важливо не лише зібрати гроші, але й мати прозорий механізм їх освоєння.

Як повідомляв УНІАН, з квітня Україна проводить на території Луганської та Донецької областей антитерористичну операцію. Протягом липня та серпня українські силовики звільнили від терористів ряд міст регіону і продовжують операцію. Станом на середину вересня обсяг відновлювальних робіт на сході країни становив щонайменше 12 млрд грн.

Як наголошував глава уряду Арсеній Яценюк, кожен день війни коштує Україні 80 млн грн, але уряд готовий створити спеціальний фонд фінансування відновлювальних робіт на звільнених територіях. Прем'єр дав доручення підготувати Міністерству фінансів проект відповідного закону. За словами Яценюка, фонд повинен наповнюватися за рахунок пожертвувань і фінансування українських олігархів, а також міжнародної донорської допомоги.

УНІАН