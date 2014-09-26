Держдума Росії пропонує вилучити з "Вікіпедії" згадку про "анексію" Криму

У Державній думі обурені тим, що в російському сегменті «Вікіпедії» возз'єднання Криму і Севастополя з Росією трактується як «анексія», тобто, насильницьке приєднання.

Депутат від ЛДПР Роман Худяков звернувся до глави Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Олександру Жарову з проханням внести в чорний список заборонених сайтів статті в «Вікіпедії», які поширюють інформацію про окупацію Росією Криму, пишуть "Известия".

Раніше Роскомнагляд вже вносив у чорний список заборонених сайтів статті «Вікіпедії», які йдуть врозріз з російським законодавством.

Читайте такожКрим можуть звільнити від окупації політико-військовими засобами - політологПредставники Роскомнадзора і адміністрації «Вікіпедії» від коментарів відмовилися.

Ініціативу Худякова розкритикував експерт у сфері IT-технологій, директор НП «Інформаційна культура» Іван Бегтін: "А чому депутати не звертають уваги і не пишуть в Роскомнагляд, що BBC або CNN пишуть про це і приблизно в тих же виразах, може, їх теж потрібно заблокувати".