Окупанти перевели телефони Севастополя на російську нумерацію

Із З 26 вересня Севастополь перейшов на російську нумерацію телефонів. Про це повідомляється на сайті самопроголошеного «уряду» Севастополя, пише Крим.Реалії.

«Севастополь в оперативному порядку перейшов на російський план нумерації. Телефони абонентів залишилися колишніми. Новий код Севастополя: +7 8692», – сказано в повідомленні «уряду».

Читайте також«Укртелеком» повідомляє про захоплення його приміщень та інфраструктури в СевастополіТимчасовий порядок дзвінків із Севастополя до Росії здійснюється наступним чином: 007 – код міста – номер абонента, на мобільні Росії: 007 – код оператора – номер абонента, в Україну: 0 – код міста – номер абонента, до Криму порядок набору не змінився, в інші країни світу порядок набору номера також не змінювався.

Згідно з повідомленням на сайті «уряду», тарифікація дзвінків здійснюється за тарифами Севастопольської філії ПАТ «Укртелеком» з коефіцієнтом 3.0.

При цьому дзвінки в Україну і український Крим тарифікуються як міжнародний зв'язок, дзвінки в регіони Російської Федерації, яка окупувала український півострів - як міжміський.

Із 24 вересня «Укртелеком» призупинив на території Севастополя надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку, доступу до мережі інтернет, передачі даних всім абонентам, як фізичним, так і юридичним особам.

"Влада" Севастополя у зв'язку з цим оголосила про введення надзвичайної ситуації в місті.

25 вересня в компанії українського оператора повідомили, що невідомі особи захопили приміщення і телекомунікаційне обладнання в Севастополі.