ТОП-10 (26 вересня)

Угорщина під тиском Росії припинила реверс газу до України

Поставки газу до України через Словаччину досягли максимуму з початку вересня

Влада Росії готується до падіння ВВП на 10%

Українці в першому півріччі переказали з-за кордону $3,3 млрд

Закон про вільну економічну зону Криму набуде чинності з 27 вересня

Гривня на закритті міжбанку зупинилася на 13,40 за долар

Росія пообіцяла збільшити поставки газу Угорщині, яка припинила реверс до України

ЄС став головним ринком збуту для більшості регіонів України

ЄС пропонує Україні закупити у Росії 5 млрд кубометрів газу по $385 з передоплатою

Російський рубль через санкції наближається до 40 за долар

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Угорщина під тиском Росії припинила реверс газу до України

Угорщина призупинила транспортування газу до України у реверсному режимі після переговорів з російським газовим монополістом «Газпромом», зазначається у прес-релізі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

"25 вересня 2014 року Угорщина призупинила транспортування газу до України. О 17:55 за київським часом український оператор газотранспортної системи компанія «Укртрансгаз» одержала електронною поштою від угорського оператора ГТС компанії FGSZ повідомлення про призупинення подачі газу з 19:00 з технічних причин "до подальшого повідомлення", - йдеться у прес-релізі «Нафтогазу».

Як наголошується, призупинення відбулася через кілька днів після візиту представників «Газпрому» до Угорщини і за кілька годин до запланованого на сьогодні, 26 вересня, чергового раунду тристоронніх газових переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС.

За інформацією «Нафтогазу», призупинення поставок газу було несподіваним і незрозумілим. «Між «Укртрансгазом» і FGSZ діє контракт, який регулює потік газу між Україною і Угорщиною в обох напрямках. Обидва оператори не мають стандартного договору об'єднання (interconnection agreement), хоча «Укртрансгаз» неодноразово просив підписати такий договір відповідно до вимог Енергетичного співтовариства, підкреслюється у прес-релізі компанії. «Нафтогаз» має контракт з приватними компаніями Західної Європи на поставки газу до України через Угорщину. У четвер вдень FGSZ призупинила надання транзитних потужностей цим компаніям і, відповідно, потік газу з Угорщини до України зупинився. Об'єми транзиту газу з України до Угорщини на даний момент залишаються без змін», - зазначається у прес-релізі.

Як підкреслили у НАК, угорський оператор не зміг надати жодної додаткової інформації про причини і тривалість перерви ні «Укртрансгазу», ні «Нафтогазу». Крім того, західноєвропейські постачальники газу також не одержали від FGSZ прийнятного пояснення даної ситуації.

«Нафтогаз» сподівається, що несподіване припинення поставок газу не вплине на стабільність роботи системи, і підтверджує свою надійність як партнера. «Нафтогаз» глибоко шкодує про рішення FGSZ і закликає своїх угорських партнерів дотримувати контрактних зобов'язань і законодавство ЄС, - йдеться у корпоративному релізі НАК. – «Нафтогаз» закликає ЄС ухвалити колективне рішення із забезпечення енергетичної безпеки Європи і виконання внутрішніх правил ЄС. Ні країни ЄС, ні Україна не повинні перебувати під політичним тиском шляхом енергетичного шантажу».

У «Нафтогазі» сподіваються, що раптове призупинення поставок газу не матиме несподіваних наслідків для стабільності української транзитної системи. «Нафтогаз зобов'язується бути надійним партнером і важливим транзитним вузлом для транспортування російського газу до країн ЄС. Зі свого боку, «Нафтогаз» чекає, що його європейські партнери і сусіди виконуватимуть свої контрактні зобов'язання, а також законодавство ЄС», - резюмували в українській компанії.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 вересня в Україні проходило 12-е засідання Ради міністрів Енергетичного співтовариства за участю віце-президента Єврокомісії Гюнтера Еттінгера і прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Під час переговорів сторони дійшли думки, що Україна і ЄС мають виробляти спільну політику на газовому ринку, добиваючись незалежності від джерел поставок газу, а також з метою недопущення використання газу як зброї політичного і економічного тиску на уряди країн ЄС і України.

Газові переговори, присвячені організації поставок палива до України і врегулюванню цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом», тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися безрезультатно.

Як підкреслив Яценюк, усі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко побудовану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів.

23 вересня у Кабміні повідомили, що Україна і Європейська Комісія узгодили свої позиції щодо запланованого на 26 вересня чергового раунду газових переговорів у форматі Україна - ЄС - Росія. Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі Яценюка з віце-президентом Європейської комісії Гюнтером Еттінгером.

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Поставки газу до України через Словаччину досягли максимуму з початку вересня

Поставки газу в Україну з Європейського Союзу через газотранспортну систему Словаччини цього тижня досягли своїх максимальних добових значень з часу початку цих поставок з вересня поточного року.

Про це свідчать дані оператора словацької газотранспортної системи компанії Eustream, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з попередніми даними, учора, 25 вересня, до України було прокачано 26,9 млн кубометрів газу, що на 0,1 млн кубометрів більше, ніж днем раніше, і всього на 0,05 млн кубометрів менше максимуму поточного місяця, досягнутого в понеділок, 22 вересня.

Цього тижня щодоби Україна отримувала через Словаччину від 26,8 до 26,95 млн кубометрів газу, в той час як раніше з початку місяця постачання становили від 22 до 26,4 млн кубометрів за максимальних технічних можливостей в 27 млн кубометрів.

Сьогодні планується прокачати 26,4 млн кубометрів. План на вчорашній день становив таку ж кількість, але реально, за попередніми даними, було прокачано більше газу.

Як повідомляв УНІАН, оператор угорської газотранспортної системи FGSZ повідомив, що з вечора вчорашнього дня припинив постачання газу до України, пояснивши своє рішення тим, що був змушений перенаправити постачання палива на внутрішній ринок у зв'язку зі збільшеним попитом на газ.

"Нафтогаз України" назвав рішення угорської компанії "несподіваним і незрозумілим", зазначивши, що воно було прийнято після зустрічі керівництва "Газпрому" з угорською владою на початку цього тижня.

Раніше у вересні британська Financial Times написала, що російський "Газпром" планує скоротити поставки газу в країни ЄС для того, аби заблокувати реверс газу з Європи до України, якій він повністю перестав постачати газ в червні поточного року. Після цього про скорочення поставок російського газу повідомили компанії з Польщі, Словаччини, Румунії, Австрії та Німеччини.

Словаччина має найбільші можливості щодо постачання газу до України з ЄС, але ця країна також найбільше з усіх 28 держав європейського об'єднання залежить від поставок російського газу: 98% цього палива вона отримує з РФ.

Технічні можливості дозволяють прокачувати через Угорщину максимум 16 млн кубометрів газу на добу, а через Польщу - 5 млн куб. м.

Аналітики компанії Morgan Stanley раніше цього місяця писали, що Україна зможе обійтися без поставок російського газу в опалювальний сезон 2014/2015 рр. за умови збереження реверсу з ЄС.

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Влада Росії готується до падіння ВВП на 10%

Уряд РФ опрацьовує різні сценарії розвитку російської економіки. Про це йшла мова на засіданні прем'єр-міністра Дмитра Медведєва у вівторок, розповіли «Газеті. Ru» два джерела, знайомих із перебігом обговорення. Всього було розглянуто кілька сценаріїв, від оптимістичного до «тотально негативного».

«Тотально негативний» сценарій припускає падіння економіки до 10%, а також зміцнення долара до 48 руб., нафта - $80.

Даний сценарій може бути реалізований не тільки в разіпадіння цін на нафту, але і в разі обмеження російського нафтогазового експорту через санкції, додає один із співрозмовників.

Відповідно до запропонованої моделі, в разі різкого зростання курсу валют багато компанії, які мають кредити у валюті, але не мають валютної виручки, можуть бути близькі до банкрутства.

За словами опитаних експертів, найгірше доведеться туристичному та автомобільному бізнесу, а також виробникам товарів тривалого користування та IT-індустрії. Вони сильно залежать від імпортної продукції (а отже, потребують валюти) і наявності вільних грошових коштів у населення, яке в умовах обвалення економіки почне стрімко бідніти.

Однак в уряді до такого сценарію теж готові, запевняє джерело, знайоме з обговоренням сценарію.

«У разі якщо підприємства почнуть банкрутувати, а російська економіка наблизиться до глибокої рецесії, уряд задіює механізм, що застосовувався в кризу, і почне допомагати банківському та реальному сектору грошима з Резервного фонду і ФНБ. При цьому великі приватні кредитні організації будуть забезпечені ліквідністю», - зазначає джерело.

Судячи з наявної інформації, документ поки опрацьовується на найвищому рівні, до міністерств він ще не дійшов.

«Зазначений варіант прогнозу не розроблявся Мінекономрозвитку, у нас немає відомостей за даним сценарієм розвитку російської економіки», - розповіли в прес-службі МЕР, яке відповідає за підготовку економічних прогнозів. У Мінфіні повідомили, що рішення про розпечатування ФНБ поки не прийнято.

Як повідомляв УНІАН, агресія Путіна проти України призвела до того, що США і ЄС ввели санкції проти Москви, вплив яких росіяни вже відчули.

Зокрема, в Росії припинилося зростання економіки, сильно впав рубль, компанії не мають доступу до запозичень, припинено великі міжнародні проекти з участю Росії.

Дуже значним негативним фактором для російського бюджету, який в основному залежить від імпорту енергоносіїв, стало падіння світових цін на нафту.

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Українці в першому півріччі переказали з-за кордону $3,3 млрд

Українці у першому півріччі 2014 року переказали з-за кордону 3,327 млрд дол. США, що на 13% менше, ніж за відповідний період роком раніше, повідомляє прес-служба Національного банку України.

За інформацією НБУ, найбільша сума - 1,662 млрд дол. - надійшла через міжнародні платіжні системи, 1,211 млрд дол. надійшли через коррахунки банків, 453 млн дол. - по неформальних каналах.

Основними джерелами приватних переказів були оплата праці, на яку припало 2,197 млрд дол., і приватні трансферти на 583 млн дол.

Найбільше коштів українці переказали з Росії, США, Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, українці в 2013 році переказали з-за кордону 8,5 млрд дол. США, що на 13,4% більше, ніж роком раніше.

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Закон про вільну економічну зону Криму набуде чинності з 27 вересня

В Україні з 27 вересня набере чинності закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, що визначає особливості економічної діяльності в Криму і Севастополі.

Текст закону опублікований у газеті «Голос України».

Згідно із законом, ВЕЗ Криму запроваджується в межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Постачання товарів і супутніх послуг з/на материкову частину України з Криму прирівнюється до здійснення експортно-імпортних операцій і, відповідно, потрапляє під регулювання тарифних і нетарифних торговельних обмежень (тарифні і кількісні квоти, антидемпінгові обмеження тощо).

Фізичні і юридичні особи з місцем проживання або реєстрації на території Криму оподатковуються як нерезиденти, а будь-які пасивні доходи резидентів з джерелом їх походження з території ВЕЗ Криму, одержані таким резидентом, підлягають оподаткуванню як іноземні.

Також на товари (роботи, послуги), що поставляються з території ВЕЗ Криму на решту території України, поширюються норми законодавства України про державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний і радіологічний контроль.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Верховна Рада України прийняла в цілому закон про податковий і митний контроль у вільній економічній зоні (ВЕЗ) Криму і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.

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Гривня на закритті міжбанку зупинилася на 13,40 за долар

У п'ятницю, 26 вересня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів установилися на рівні ранкових значень - 12,95/13,40.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро на закриття торгів підвищилися до 16,5000/17,0568 проти 16,5167/17,0809 на 12:00.

Читайте такожПрезидент розповів, чому впала гривня і як її зміцнитиЩодо російського рубля котирування гривні на закриття торгів підвищилися до 0,3316/0,3433 проти 0,3340/0,3448 на 12:00.

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Росія пообіцяла збільшити поставки газу Угорщині, яка припинила реверс до України

Голова угорського уряду Віктор Орбан заявив, що на початку цього тижня на переговорах з головою російського газового монополіста "Газпрому" домовився про збільшення постачань блакитного палива в країну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сьогоднішню заяву Орбана на громадському радіо.

"Я проводив переговори з росіянами, з керівником "Газпрому" про те, що нам буде потрібно більша кількість газу найближчим часом, аби збільшити запаси. Та ми отримаємо цю велику кількість", - сказав він.

Орбан не уточнив, скільки саме додатково газу отримає Угорщина, та агентство не повідомляє, чи коментував він справу призупинених від учорашнього вечора поставок газу в Україну.

За даними Gas Infrasctrure Europe, які наводить агентство, Угорщина має найменші запаси газу у своїх сховищах серед усіх держав Європейського Союзу, котрі наповнені лише на 61% в той час, як у більшості держав європейського об'єднання цей показник перевищує 80%.

Аналітик Erste Bank Тамас Плетсер відзначив, що Угорщина має четверті найбільші сховища у ЄС - в яких може зберігатися 6 млрд кубометрів - та це дозволило би їй безпечно пройти опалювальний сезон навіть у випадку повного припинення поставок російського газу з України.

Reuters назвав Угорщину однією з найбільш залежних країн ЄС від газових поставок із Росії, зауважуючи, що країна самостійно видобуває близько 1,5 млрд газу при щорічному споживанні на рівні близько 9 млрд кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, оператор угорської газотранспортної системи FGSZ з вечора 25 вересня припинив прокачку через Угорщину газу з Євросоюзу в Україну, пояснивши це тим, що був вимушений перенаправити паливо на внутрішній ринок через збільшений попит.

Український "Нафтогаз" розкритикував це рішення, назвавши його "несподіваним та незрозумілим", закликав компанію виконувати свої договірні обов'язки та зауважив, що воно було ухвалене після переговорів керівництва Угорщини з представниками "Газпрому".

Раніше у вересні британська Financial Times написала, що російський "Газпром" планує скоротити поставку газу до країн ЄС для того, щоб заблокувати реверс газу з Європи до України, якій він повністю припинив постачати газ у червні поточного року.

Після цього про скорочення поставок російського газу повідомили компанії з Польщі, Словаччини, Румунії, Австрії та Німеччини.

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ЄС став головним ринком збуту для більшості регіонів України

Євросоюз поточного року став головним зарубіжним ринком збуту для товарів з 13 областей України, тоді як минулого року лише шість областей експортували до ЄС більше, ніж до Росії.

Про це заявив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України Валерій П’ятницький, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

«На сьогодні 13 областей мають істотно більші обсяги експорту до Європейського Союзу, ніж до Російської Федерації, а ще в одному регіоні України ці показники рівнозначні. При цьому у 2013 році лише у 6 областях нашої держави підприємства були більше орієнтованими на ринок ЄС, ніж на російський ринок», - зазначив П’ятницький.

Він сказав, що частка вітчизняного експорту до ЄС в загальному експорті перевищила одну третину, тоді як у минулі роки вона коливалася на рівні 25-26%.

Заступник міністра пояснив це істотним скороченням поставок до країн Митного союзу через створення Росією штучних перешкод для українських товарів.

«На російському ринку нібито мито також нульове, але на європейському ринку вам не створюють додаткових перешкод, а в Росії то з’ясовують, що походження товару не таке, то санітарні норми якісь не такі, і таке інше, причому це здійснено штучно», - наголосив П’ятницький.

Він також зазначив, що штучні перешкоди на ринках МС призвели до того, що навіть Донецька і Луганська області, які традиційно мали тісні економічні зв'язки з Росією, зараз велику частину продукції, що експортується, продають до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, раніше П’ятницький заявляв, що українські експортери вже змогли компенсувати близько 60% усіх втрат на російському ринку шляхом налагодження поставок на інші ринки. В основному компенсація відбувалася за рахунок істотного зростання поставок до країн ЄС, а також до цілої низки африканських країн.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, у січні-липні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 5,3% - до 33,429 млрд дол. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за вказаний період становив 32,6% загального обсягу експорту, до інших країн - 67,4% (за січень-липень 2013 року - 26,9% і 73,1%, відповідно). Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту - на 34,7%, Польщі - на 22,1%, Італії - на 13,9%, Німеччини - на 7%, Китаю і Угорщини - на 3,4%. Одночасно скоротився експорт до Росії на 23,7%, Індії - на 2,2%.

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ЄС пропонує Україні закупити у Росії 5 млрд кубометрів газу по $385 з передоплатою

Європейська комісія пропонує Україні закупити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

Про це на прес-конференції в Берліні заявив віце-президент Єврокомісії Гюнтер Еттінгер за підсумками тристоронніх переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС.

Також він сказав, що НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» хочуть укласти тимчасовий газовий контракт, який діятиме до кінця березня 2015 року, поки Стокгольмський арбітраж не ухвалить рішення по газовому спору.

Окрім цього, віце-президент ЄК зазначив, що була досягнута домовленість про сплату Україною газового боргу у розмірі 2 млрд дол. до кінця жовтня 2014 року, а до кінця року - ще 1,1 млрд дол.

«За підсумками переговорів було ухвалено рішення, що Україна бере на себе зобов'язання сплатити відкриті рахунки на 2 млрд дол., вони мають бути внесені до кінця жовтня на рахунки російських партнерів», - сказав Еттінгер.

Стосовно тимчасової ціни на газ у 385 дол. за тис. кубометрів позиції української і російської сторін розійшлися.

За словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, тимчасова ціна на газ для України формується на підставі 100 дол. знижки, що надається урядом Росії.

У свою чергу, міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан сказав, що Україна погодиться на тимчасову ціну в 385 дол. за тис. кубометрів за умови, що вона буде зафіксована в комерційному контракті без прив'язки до 100 дол. знижки.

Також Продан наголосив, що лишень за такої умови Україна готова виплачувати «Газпрому» 3,1 млрд дол. у рахунок майбутніх поставок.

Наразі ж, за словами міністра, повної згоди з російськими колегами з питання формування тимчасової ціни немає.

«На жаль, ми не досягли з російською стороною домовленостей щодо механізму формування ціни», - сказав Продан.

Черговий раунд тристоронніх переговорів запланований на наступний тиждень.

Довідка УНІАН. «Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» до Арбітражного інституту при торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти в Україну. Окрім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

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Російський рубль через санкції наближається до 40 за долар

Рубль на торгах п'ятниці оновив історичний мінімум, упевнено подолавши позначку 39 рублів за долар. Він упав під тиском сукупності негативних чинників, таких як геополітична нестабільність і санкції, що висвітлили проблему рефінансування зовнішніх позик російськими компаніями, зниження світових фондових індексів на тлі загального уповільнення світової економіки і глобальне зміцнення долара.

Як повідомляє Reuters, котирування рубля до бівалютного кошика ($0,55 і 0,45 євро) на торгах ММВБ на 19.30 мск знаходилися на рівні 43,87 рубля, вартість кошика підвищилася на 60 копійок.

Долар у секції розрахунками "завтра" торгується на рівні 39,13 рубля за долар, на 34 копійки вище закриття четверга. Євро зріс на 56 копійок до 49,66 рубля.

Активність торгів помітно перевищує середні рівні, а обсяги заявок на купівлю - досить високі, хоча й нижчі, ніж у попередній день, коли розміри лоту доходили до $1 мільярда.

Попит на долари не слабшає, тому на наступному тижні, після закінчення податкового періоду і без істотного поліпшення геополітичного тла, тенденція до ослаблення рубля може зберегтися, а Банк Росії - втрутитися в торги.

У четвер рейтингове агентство Fitch повідомило, що чекає від Центробанку РФ підтримки курсу рубля на тлі тиску на валютний ринок через зростання дефіциту валютної ліквідності.

Ціни на нафту знижуються: на 13.07 мск американський сорт WTI торгувалася на рівні $92,38 (мінус 0,16 відсотка до вчорашнього закриття), а північноморська суміш Brent коштувала $96,81 (мінус 0,2 відсотка).

Сьогоднішнє обговорення поставок газу до ЄС трохи підтримало курс рубля, але мало набагато менше значення, ніж ставка на те, що ЄС може послабити санкції.

Євросоюз, імовірно, збереже санкції проти Росії, коли його представники зберуться наступного тижня, щоб оцінити успіхи мирного процесу в Україні, кажуть дипломати.

УНІАН