Україна і США проведуть бізнес-саміт

Також на саміті обговорять допомогу американських компаній у вирішенні питань захисту інтелектуальної власності, дерегуляції і податкової реформи.

Відповідні домовленості були досягнуті під час зустрічі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з міністром торгівлі США Пенні Пріцкер, повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Як повідомляється, під час зустрічі голова уряду підтвердив рішучість влади у проведенні реформ, покликаних створити кращі умови для інвестицій в Україну.

Читайте такожЯценюк на Генасамблеї ООН звернувся до Путіна і закликав не скасовувати санкції «Звичайно, непросто запрошувати інвесторів в країну, де стоять російські танки. Проте уряду вже вдалося забезпечити ухвалення важливих рішень з питань дерегуляції, ліквідації низки контролюючих органів, масштабного скорочення дозвільних документів і ліцензій», - цитує прем'єр-міністра Департамент інформації.

Як повідомляється, Яценюк під час бесіди звернув увагу на важливість боротьби з корупцією в Україні і проведення податкової реформи, яка буде прийнята, за словами прем'єра, вже наступним складом парламенту.

Водночас, сторони домовилися про спільні дії в пріоритетах сферах.

Як повідомляв УНІАН, 23-26 вересня прем'єр-міністр України відвідав з робочим візитом США, де виступив на Генеральній Асамблеї ООН, а також зустрівся з представниками ділових кіл США.