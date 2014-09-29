ТОП-10 (29 вересня)

Україна, Росія та ЄС в кінці тижня постараються закріпити газовий компроміс

ЄС офіційно відклав тимчасове застосування вільної торгівлі з Україною

Долар у Росії через санкції й дешеву нафту вперше в історії наблизився до 40 рублів

Невідомі підірвали залізничний шлях в Одесі

Гривня закрила міжбанк на позначці 13,40 за долар

В Україні визнали неплатоспроможними ще два банки

Держветфітослужба заборонила ввезення продуктів із окупованої частини Донбасу

У Кабміні заспокоюють, що тарифи на тепло поки піднімати не будуть

У НБУ запевняють, що «ДНРівці» не зможуть підробити гривню

Росія через санкції може перейти на застарілу систему грошових переказів 90-х років

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Україна, Росія та ЄС в кінці тижня постараються закріпити газовий компроміс

Україна, Росія та Європейська Комісія в кінці цього тижня зустрінуться знову, щоб обговорити запропонований в Берліні минулої п'ятниці компроміс для вирішення спірних газових питань між Києвом і Москвою.

Про це в понеділок в Брюсселі повідомила представник віце-президента Європейської комісії з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера Марлен Холзнер, передає власний кореспондент УНІАН.

За її словами, зараз „уряди в Києві і Москві мають час подивитися на те, що ми записали в Берліні, і що, як ми вважаємо, може бути надійним компромісом для обох сторін - Росії і України. Ми зберемося разом у такому ж форматі - російський міністр, український міністр і Еттінгер, і це відбудеться в кінці цього тижня", - сказала Холзнер.

Як повідомляв УНІАН, черговий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС відбувся 26 вересня в Берліні. За підсумками переговорів, Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду. Про це заявив віце-президент єврокомісії Гюнтер Еттінгер.

Також Еттінгер сказав, що НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» хочуть укласти тимчасовий газовий контракт, який діятиме до кінця березня 2015 року поки Стокгольмський арбітраж не прийме рішення з газового спору. Крім цього віце-президент ЄК зазначив, що була досягнута домовленість про оплату Україною газового боргу в розмірі 2 млрд дол. до кінця жовтня 2014 року, а до кінця року ще 1,1 млрд дол.

За словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, тимчасова ціна на газ для України формується на підставі 100 дол. знижки, що надається урядом Росії.

У свою чергу міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан сказав, що Україна погодиться на тимчасову ціну 385 дол. за тис. кубометрів за умови, що вона буде зафіксована в комерційному контракті без прив'язки до 100 дол. знижки.

Також Продан підкреслив, що тільки за такої умови Україна готова виплачувати «Газпрому» 3,1 млрд дол. в рахунок майбутніх поставок. Поки ж, за словами міністра, повної згоди з російськими колегами з питання формування тимчасової ціни немає.

Довідка УНІАН. «Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут торговельної палати Стокгольма з метою в першу чергу встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Крім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

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ЄС офіційно відклав тимчасове застосування вільної торгівлі з Україною

Європейський Союз ухвалив офіційне рішення щодо відтермінування тимчасового застосування Угоди про асоціацію з Україною в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у повідомленні Європейської Ради.

У повідомленні зазначається: «Рада із загальних питань ухвалила пункт А». У розділі «пункт «А» йдеться про рішення, які не виносяться на обговорення.

Читайте такожЄС лібералізував торгівлю з Україною, а Росія блокує - голова МЗС ШвеціїЯк повідомляв УНІАН, 26 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що Україна передала до Генерального секретаріату Ради Євросоюзу ратифікаційну грамоту щодо Угоди про асоціацію.

16 вересня Верховна Рада та Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію включно із глибокою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі між ЄС і Україною.

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Долар у Росії через санкції й дешеву нафту вперше в історії наблизився до 40 рублів

Посилення внутрішнього попиту на долар значною мірою викликане обмеженням доступу російським банкам і компаніям до західних ресурсів в умовах необхідності погашати зовнішні позики та сплачувати відсотки.

Рубль досяг нових історичних мінімумів до долара США і бівалютного кошика вранці понеділка через попит на американську валюту, а також на тлі низьких нафтових цін, повідомляє Reuters.

Світовий тренд на зміцнення американського долара проти більшості конкурентів підживлюється очікуваннями наближення термінів підвищення процентних ставок ФРС США. Посилення внутрішнього попиту значною мірою викликане обмеженням доступу російським банкам і компаніям до західних ресурсів в умовах необхідності погашати зовнішні позики та сплачувати відсотки.

Долар США сьогодні досяг позначки 39,50 рубля уперше в історії.

На 11.30 мск американська валюта розрахунками "завтра" оцінювалася на Московській біржі у 39,47 рубля, що на три чверті відсотка вище закриття четверга.

Євро подорожчав майже на один відсоток до 50,10.

Котирування бівалютного кошика ($0,55 і 0,45 євро) на біржових торгах на цей час знаходилися близько 44,28 рубля, що на 37 копійок вище за рівень попереднього закриття і є абсолютним максимумом.

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Невідомі підірвали залізничний шлях в Одесі

Сьогодні, 29 вересня, невідомі особи вибухом пошкодили одну із залізничних стрілок на шляху станції Одеса-Пересип Одеської залізниці.

За даними прес-служби УМВС на Одеській залізниці, повідомлення про подію надійшло до міліції вранці 29 вересня.

«Унаслідок пошкодження неосновної колії рух не припинявся, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група... Правову кваліфікацію події буде здійснено після вивчення всіх її обставин", - сказано в повідомленні.

За інформацією прес-служби, до чергової частини лінійного відділу на станції Одеса-Головна надійшло повідомлення від працівника воєнізованої охорони Одеської магістралі, який почув схожий на вибух звук, що пролунав на одній з неосновних колій станції Одеса-Пересип. При огляді залізничної колії він виявив сліди вибуху невідомого предмета, в результаті якого й була пошкоджена одна із стрілок.

У свою чергу, в прес-службі Одеської залізниці уточнили, що інцидент стався сьогодні вночі о 03:53, і на даний час одеські залізничники в оперативному порядку відновлюють пошкоджений стрілочний перевід.

«При огляді місця події комісія залізниці виявила пошкодження від вибуху стрілочного переводу №21 у зоні рамних рейок і його електроприводу. Тут утворилася воронка діаметром близько 3,5 м і завглибшки 1,2 м. Фрагменти деталей вузлів стрілочного переводу розкидані в радіусі 100 метрів», - повідомили у прес-службі.

У повідомленні підкреслюється, що через дії зловмисників на суміжній головній парній колії швидкість руху поїздів обмежена до 25 км/год., а завданий залізничній інфраструктурі збиток Одеська магістраль оцінює у понад 80 тис. грн.

Залізничники планують завершити ремонтні роботи на даній ділянці до 20:00 понеділка.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської і Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообороту і більш як 16% пасажирообороту залізниць України.

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Гривня закрила міжбанк на позначці 13,40 за долар

У понеділок, 29 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні ранкових значень - 12,95/13,40 грн/дол.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися до 16,4490/17,0193 грн/євро проти 16,4300/16,9778 грн/євро, на 12:00.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до 0,3217/0,3393 грн/рубль проти 0,3275/0,3387 грн/рубль, на 12:00.

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В Україні визнали неплатоспроможними ще два банки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 29 вересня ввів тимчасову адміністрацію в банки «Демарк» і «Порто-Франко» на основі рішень Національного банку України про визнання цих банків неплатоспроможними, повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, тимчасову адміністрацію введено в обидва банки строком на 3 місяці, з 29 вересня до 29 грудня. Тимчасовим адміністратором банку «Демарк» призначено Володимира Приходька, банку «Порто-Франко» - Ігоря Красюка.

Фонд нагадав, що в період дії тимчасової адміністрації вкладники банків можуть одержати свої кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками. Виплати проводитимуться у розмірі вкладу і відсотків, нарахованих на день визнання банку неплатоспроможним, у межах 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, банк «Демарк» (м. Чернігів) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи невеликих фінустанов.

За інформацією на сайті банку, 49,76% його акцій належать власникові компанії «Фінінвест» Андрію Шинковенку, що проживає у Краснодоні Луганської області. Решта акцій належить 206 фізичним (49,65%) і 16 юридичним (0,59% акцій банку) особам.

15 вересня банк повідомив, що Фонд гарантування вкладів фізосіб проводить позапланову інспекційну перевірку банку. Фінустанова з 20 серпня не видавала готівкових коштів через банкомати і відділення у зв'язку з їх відсутністю.

Банк «Порто-Франко» з 11 серпня до 10 вересня запровадив особливий режим роботи, зокрема припинив на цей період обслуговування поточних, депозитних і карткових рахунків клієнтів-фізичних осіб.

Банк «Порто-Франко» (м. Одеса) працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами згідно з класифікацією Національного банку України.

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Держветфітослужба заборонила ввезення продуктів із окупованої частини Донбасу

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України призупинила діяльність деяких своїх територіальних органів у Луганській і Донецькій областях, а також доручила чинним органам не допускати ввезення товарів з регіонів, непідконтрольних українській армії.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

«Згідно з наказом заступника голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України В. В. Башинського №2829 від 25 вересня 2014 року припиняється діяльність окремих територіальних органів, підприємств і установ, що належать до сфери управління Держветфітослужби України, на території районів та міст обласного підпорядкування Донецької та Луганської областей», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про припинення роботи територіальних органів в Амвросіївському, Новоазовському, Старобешівському, Тельманівському, Шахтарському та Ясинуватському районах Донецької області, а в Луганській області - в Антрацитівському, Лутугинському, Перевальському, Попаснянському та Слов'яносербському районах.

«Наказом доручено керівникам територіальних органів Держветфітослужби України, які продовжують виконувати свої зобов'язання в областях і районах країни, забезпечити державний ветеринарно-санітарний контроль за переміщенням вантажів, підконтрольних службі ветеринарної медицини, та не допускати до обігу вантажі з територій, де припинена діяльність держветорганів», - йдеться в повідомленні.

Держветфітослужба повідомила, що співробітники, чия робота була припинена через закриття територіального органу, можуть звернутися в столичне відділення відомства для допомоги у працевлаштуванні.

Крім того, заступник голови Держветфітослужби звернувся з відкритим листом до співробітників закритих відділень, закликавши їх повідомляти про можливі механізми повернення установ до роботи в правовому полі України. «При наявності достатніх аргументів до наказу будуть вноситися зміни, про що додатково будуть повідомлені всі регіони», - йдеться у відкритому листі.

Також Башинський зазначив, що всі країни - торговельні партнери, до яких із зазначених територій Україна постачала підконтрольні товари, будуть попереджені про неможливість надання прийнятих гарантій Держветфітослужбою.

«У разі захоплення терористами людей, печаток, бланків державних ми змушені запобігти переміщенню підконтрольних вантажів, можливо з диверсійною метою, на територію вільної України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про вихід Криму з України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні. З квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються РФ. Україна веде антитерористичну операцію на сході країни. У зв'язку з діями терористів на Донбасі багато державних установ були змушені закрити свої територіальні відділення через загрозу життю працівників і неможливість виконувати свої обов'язки.

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У Кабміні заспокоюють, що тарифи на тепло поки піднімати не будуть

Підвищення тарифу на теплопостачання в Україні найближчим часом не планується, проте і його зниження неможливе через дорожчання енергоносіїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон), про це заявила начальник управління економіки систем життєзабезпечення міністерства Наталія Хоцяновська.

«Повернути тарифи на тепло на попередній рівень неможливо, а будь-які заяви окремих політиків про такі наміри є звичайним популізмом. Проте і підвищення тарифів найближчим часом не очікується для ліцензіатів Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг», - зазначається у повідомленні.

За словами Хоцяновської, підвищення тарифів на теплопостачання в середньому на 40%, яке відбулося цього літа, було вимушеним - зумовленим дорожчанням енергоносіїв і збитковістю комунальних підприємств через економічно необґрунтовані тарифи.

«У складовій тарифів на теплову енергію найбільша питома вага - вартість природного газу, яка становить 60% тарифу. Вартість природного газу для виробництва теплової енергії на сьогодні закладена у сумі 1091 грн, що економічно необґрунтовано, оскільки це майже у 5 разів нижче за ринкову вартість. Тарифи давно не переглядалися, це призвело до того, що у підприємств немає оборотних коштів для проведення ремонтів, модернізацій, впровадження нових, сучасніших технологій, заміни устаткування на економічніше. Система застаріла, 57% теплових мереж мають термін використання понад 25 років. Вони вже давно амортизовані і перебувають в аварійному стані», - пояснила Хоцяновська.

При цьому вона відзначила, що підвищення тарифів на теплопостачання на 40% істотно наблизило їх до рівня собівартості. За даними Мінрегіону, тариф на виробництво теплової енергії після підвищення на 40% становить вже 92% від рівня собівартості.

Як повідомляв УНІАН, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для відновлення кредитування України за програмою stand-by. Тому після повалення режиму Януковича новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком ухвалив рішення про підвищення тарифів на житлокомунпослуги для населення до економічно обґрунтованого рівня. Так, вартість газу для населення з 1 травня зросла в 1,5 разу, до 1089 грн за 1 тис. кубометрів з 720,54 грн за 1 тис. кубометрів. З 1 червня Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила тарифи на електроенергію для населення на 10-40% залежно від обсягів її споживання. Крім того, Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг) ухвалила рішення про підвищення тарифів на послуги з централізованого теплопостачання у середньому на 40% з 1 липня поточного року.

Водночас у багатьох експертів ринку житлово-комунальних послуг виникає безліч питань щодо тарифоутворення у ЖКГ. Наприклад, за словами директора аналітико-дослідницького центру «Інститут міста» Олександра Сергієнка, перевірити обґрунтованість тарифів на централізоване теплопостачання і гарячу воду в Києві не є можливим. Зокрема - через низьку оснащеність лічильниками столичних споживачів. Крім того, на думку експерта, на високу вартість послуг з теплопостачання і гарячої води і для киян, і для українців у цілому також впливає той факт, що підприємства ЖКГ не зацікавлені у скороченні своїх витрат, оскільки всі вони закладаються у тариф.

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У НБУ запевняють, що «ДНРівці» не зможуть підробити гривню

Українська гривня має високий ступінь захисту від можливих підробок, зокрема з боку самопроголошеної «ДНР», повідомила прес-служба Національного банку України.

Регулятор нагадав, що останнім часом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що на базі одного з поліграфічних підприємств міста Донецька представники так званої «ДНР» планують організувати виготовлення підроблених банкнот національної валюти України.

«Національний банк України заявляє, що така інформація носить відверто провокаційний характер з метою дестабілізувати фінансову систему України і підірвати довіру населення України до національної валюти, заподіяти шкоди іміджу центрального банку держави», - йдеться у повідомленні.

Регулятор зазначив, що згідно із Законом України "Про Національний банк України" випуск і обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняються. Виготовлення з метою введення в обіг або введення в обіг підроблених грошових знаків тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства України.

«Українська гривня має високий рівень захисту від підробок, оскільки Національний банк України використовує сучасні технології для виготовлення грошових знаків», - наголошується у повідомленні.

Разом з тим Нацбанк зазначив, що ситуація з підробленими банкнотами національної валюти контрольована, і не носить загрозливого характеру.

Як повідомляв УНІАН, більшість вилучених із обігу в Україні у 2013 році підроблених грошей, як і в минулі роки, - це банкноти номіналом 20, 50, 100 і 200 гривень.

За інформацією Нацбанку, за підсумками 2013 року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало приблизно 3,5 шт. підроблених, у 2012 році - 4,1 шт., у 2011 році - 3,4 шт.

Нацбанк підкреслює, що ця статистика значно краща, ніж у країнах Європейського Союзу і Росії.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Європейського центрального банку, за підсумками 2013 року на 1 млн шт. справжніх банкнот євро припадало приблизно 43 шт. підроблених, у 2012 році - 35 шт., у 2011 році - 46 шт.

За даними на офіційному сайті Банку Росії, в 2013 році на 1 млн шт. справжніх банкнот російських рублів припадало приблизно 9 шт. підроблених, у 2012 році - 13,6 шт., у 2011 році - 15 шт.

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Росія через санкції може перейти на застарілу систему грошових переказів 90-х років

Центробанк РФ готується до можливого відключення системи міжбанківських переказів SWIFT, тестуючи старі канали зв'язку між банками.

Про це «Газете.Ru» розповіли два високопоставлені джерела в ЦБ.

Тестування систем міжбанківських комунікацій проходило минулого вівторка. Банки і ЦБ досліджували можливості каналів передачі й перевіряли стійкість системи при максимальному навантаженні. За результатами тестування система була визнана надійною, заявив джерело в Центробанку.

«Результати тестування показали, що система передачі транзакцій може працювати стабільно навіть при високих навантаженнях, а швидкість передачі даних залишається на прийнятному для сучасної банківської системи рівні. Тому зараз, після тестів, можна вже впевнено говорити: відключення SWIFT не позначиться на міжбанківських угодах всередині країни», - зазначає джерело.

Втім, налагодження системи міжбанківських переказів усередині Росії не знімає проблеми відправки грошей за кордон. Для її вирішення Центробанк наказав банкам почати тести старих каналів зв'язку. «Після завершення тестування системи внутрішньоросійських платежів банки повинні підняти всі договори з західними партнерами і знайти можливість налагодити транскордонні міжбанківські перекази через старі канали зв'язку, наприклад Telex. Тестування даних каналів і шлюзів має розпочатися найближчим часом», - говорить «Газете.Ru» джерело в ЦБ. Прес-служба Центрального банку не відповіла на запит «Газеты.Ru».

СистемаTelex у даний час вважається застарілою: вона використовувалася в банках ще у 1990-ті роки. Незважаючи на те що система банківських операцій SWIFT з'явилася у 1973 році, повсюдно використовуватися в російських банках вона почала лише десять років тому.

На думку учасників фінансового ринку, якщо SWIFT усе-таки буде відключена, перехід на Telex буде пов'язаний зі значними витратами для банків, а вони, у свою чергу, спробують перекласти свої витрати на відправників і одержувачів платежу.

Зокрема, адаптація програмного забезпечення під цю систему може коштувати до $30-50 тис. з кожного банку. При цьому в разі відключення системи SWIFT відразу ж замінити її технологіями з минулого не вийде: як вдалося з'ясувати «Газете.Ru», терміни переходу на Telex можуть бути досить істотними.

Час, необхідний на стиковку з банківською операційною системою, профільні співробітники російських банків оцінюють в один місяць.

Справа в тому, що перехід на нинішні стандарти SWIFT ЦБ почав здійснювати ще в 2005 році, тому зараз від роботи з SWIFT залежить велика частина банківських програм.

Якщо перехід на Telex все-таки відбудеться, кожен платіж з іноземними банками буде проходити довше, ніж у системі SWIFT, і коштувати при цьому дорожче. «Система Telex завжди була надійною, тільки не дуже зручною. При використанні системи Telex нічого не працює в автоматичному режимі, кожен платіж знаходиться в напівручній обробці, через що необхідно залучати додаткові людські ресурси. При цьому кожна платіжка в цій системі коштує значно дорожче», - говорить керівник служби казначейства "Связь-банка" Кирило Звержанський.

На думку опитаних учасників ринку - топ-менеджерів банків та працівників казначейства, після повернення до системи Telex платежі з іноземними банками можуть подорожчати у два-три рази.

Незважаючи на те що в цілому замінити систему SWIFT можна, використовуючи міжбанківську систему ЦБ (регулятор уже запропонував її використовувати для внутрішніх платежів в рублях у випадку відключення від SWIFT), а для проведення платежів з іноземними партнерами - Telex, далеко не всі учасники ринку впевнені в тому, що ця конструкція зможе замінити SWIFT.

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент закликає ЄС розглянути в якості нових санкцій можливість виключення Росії з системи Swift.

Довідка УНІАН. SWIFT - співтовариство всесвітніх міжбанківських телекомунікацій. За день через мережу SWIFT проходять платіжні доручення більш ніж на $6 трлн, у ній беруть участь понад 10 тис. фінансових організацій у 210 країнах.

За статутом SWIFT у кожній країні співтовариства створюються група членів та група користувачів. У РФ їх об'єднує асоціація "РосСВИФТ".

УНІАН