Український супутник "Либідь" хочуть запустити в першому кварталі 2015 року

Запуск українського телекомунікаційного супутника "Либідь-1" може відбутися в I кварталі 2015 року, повідомила прес-служба Державного космічного агентства України (ДКАУ).

Раніше глава ДКАУ Юрій Алексєєв заявляв, що супутник зв'язку буде запущений на орбіту в квітні 2014 року, однак через анексії Росією Криму запуск був відкладений.

За даними прес-служби, для реалізації цієї задачі необхідно внести зміни в чинне законодавство. Над цим працюватиме Національна рада з питань телебачення і радіомовлення спільно з ДКАУ.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією Кримського півострова, Україна втратила центр космічного зв'язку під Євпаторією (АР Крим), який володіє одним із кращих телескопів у світі РТ-70. У цьому центрі зв'язку тільки нещодавно встановили обладнання на 10 млн дол. для контролю за супутником «Либідь-1». На сьогоднішній день ДКАУ веде переговори з російським Міністерством оборони щодо повернення Україні обладнання. ДКАУ в листопаді поточного року збирається створити аналогічний центр управління для цього супутника під Києвом.

Рішення про виготовлення і запуску телекомунікаційного супутника «Либідь-1» було прийнято в рамках реалізації проекту зі створення Національної системи супутникового зв'язку.

Супутник «Либідь-1», виготовлений та запущений за рахунок позабюджетних коштів.

Довідка УНІАН. Супутник "Либідь-1" - перший український геостаціонарний телекомунікаційний супутник, який призначається для надання послуг регіонального та зарубіжного телерадіомовлення, безпосереднього телемовлення, надання послуг мультимедіа та інтернет, а також забезпечення передачі даних, телефонії, відеоконференцій на основі технології VSAT.

Державне космічне агентство України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у галузі космічної діяльності, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку.