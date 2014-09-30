В АП звинувачують Кабмін у затягуванні конкурсу на 3G-зв'язок

Відповідальність за затягування конкурсу з продажу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом (РЧР) для впровадження технології 3G лежить на Кабінеті міністрів.

Про це на прес-конференції в Києві заявив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків, передає кореспондент УНІАН.

«Оператори давно готові брати участь у тендері. Вони готові заплатити гроші, які підуть у державний бюджет. І вся відповідальність за затримку впродовж місяців... наразі лежить на Кабінеті міністрів», - сказав Шимків.

Водночас, коментуючи заяву прем'єр-міністра Арсенія Яценюка про те, що уряд має намір не допустити монополізації ринку 3G-зв'язку компаніями з російським капіталом, заступник глави Адміністрації президента вказав на важливість дотримання закону про санкції.

Читайте такожКабмін хоче залучати європейські компанії до аукціону на 3G зв'язок в Україні«На сьогодні Кабінет міністрів чомусь вважає, що він повинен визначати параметри, які визначені законодавством. У нас є закон про санкції. У нас є функції РНБО», - сказав він.

«Я думаю, що затягування цього процесу, напевно, комусь вигідно. Оскільки у нас є один оператор, у якого є ліцензія (компанія «Укртелеком» - УНІАН). Я думаю, що шукати треба там», - додав Шимків.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), 8 липня 2014 року прийняла рішення до кінця липня розробити тендерні умови для проведення конкурсу на отримання операторами ліцензій для надання послуг зв'язку в стандарті 3G.

9 липня Президент України Петро Порошенко пообіцяв запровадити в Україні 3G і 4G-технології найближчим часом. За його словами, це повинно дати поштовх економічному розвитку країни.

Повідомлення про зацікавленість в отриманні нової ліцензії подали п'ять українських операторів - «Київстар», «МТС Україна», «Астеліт», «Укртелеком» та «Інтертелеком».

Однак 5 вересня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що уряд має намір не допустити монополізації ринку 3G-зв'язку компаніями з російським капіталом і в рамках продажу ліцензій на такий зв'язок намагатиметься провести відкритий конкурс за участю європейських компаній.