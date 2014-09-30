ТОП-10 (30 вересня)

Мінфін позапланово залучив до держбюджету понад 300 млн гривень

Словаччина продовжує недоотримувати газ із Росії

Американська нафтова компанія заморозила 9 з 10 проектів в Росії

Зростання експорту в ЄС дозволило Україні компенсувати до половини втрат на ринку Росії

Запуск газопроводу з Росії до Китаю відклали на два роки

Росія в жовтні може відновити поставки газу до України після виплати Києвом частини боргу

Україна ввела митне декларування вантажів з окупованого Криму

У Донецьку знеструмлено шахту ім. Засядька, гірники залишились під землею

Рубль через санкції впав до найнижчого з часів дефолту Росії рівня

Україна не отримала від Росії прийнятної пропозиції щодо ціни й умов поставок газу

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Мінфін позапланово залучив до держбюджету понад 300 млн гривень

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 301,6 млн грн на позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 29 вересня, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, кошти залучені в результаті розміщення облігацій у гривні терміном обігу 7 років під 15,50% річних по одній поданій заявці.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у вересні п'ять ОВДП-аукціонів, в результаті яких залучив до держбюджету 1,4 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 22 вересня, з початку року до держбюджету надійшло 213,068 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 70,753 млрд грн на обслуговування держборгу - 31,473 млрд грн.

Станом на 29 вересня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 385,569 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 266,395 млрд грн, у власності банків - 85,515 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.

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Словаччина продовжує недоотримувати газ із Росії

Словацький одержувач та імпортер російського газу, компанія Slovensky plynarensky priemysel (SPP), заявила у понеділок про зниження поставок російського газу через Україну в обсязі близько 10%.

"Компанія SPP зафіксувала в понеділок, 29 вересня, зниження поставок російського газу на рівні близько 10%", - сказав РІА Новини офіційний представник компанії Петер Беднар. За його словами, у другій половині вересня щоденне недопостачання газу становило орієнтовно від 5 до 20%.

Міністр промисловості республіки Павол Павлис 27 вересня під час телевиступу заявив, що Словаччина може протриматися без поставок російського газу через Україну півроку. За словами міністра, "тестування газових систем і ретельний аналіз ситуації свідчать про те, що Словаччина має такі запаси палива, які дозволять їй півроку прожити без яких-небудь помітних обмежень поставок газу споживачам".

Раніше Павлис повідомляв, що словацька сторона отримала роз'яснення від "Газпрому" - невиконання заявок на поставку газу носить технічний характер.

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Американська нафтова компанія заморозила 9 з 10 проектів в Росії

Американська нафтова компанія ExxonMobil зупинила роботи щодо дев'яти з десяти проектів в Росії через санкції США проти РФ.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника прес-служби компанії Алана Джефферса.

Роботи, як пояснив Джеферс, були призупинені 26 вересня за всіма проектамив рамках співпраці з Роснефтью крім проекту в Карському морі. Зокрема ExxonMobil, відмовилася від розвідки і освоєння шельфів Чорного моря, Арктичного регіону та Західного Сибіру. Згортання робіт в Карському морі на свердловині «Університетська-1», як зазначив представник компанії, потребує більше часу.

Раніше в понеділок влада США зажадала від ExxonMobil згорнути деякі проекти в Росії, виключаючи проект «Сахалін-1».

Нагадаємо, 12 вересня США ввели новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження, зокрема потрапив нафтовий сектор. Санкції торкнулися компаній Газпром, Газпром нафта, Лукойл, Сургутнафтогаз і Роснефть.

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Зростання експорту в ЄС дозволило Україні компенсувати до половини втрат на ринку Росії

Збільшення українського експорту до країн Європейського Союзу дало змогу компенсувати до половини втрат, яких зазнали українські товаровиробники в результаті закриття російського ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, торговий представник України Валерій П'ятницький.

«Наскільки компенсується російський ринок? На половину «відіграли» за рахунок збільшення експорту до ЄС та на інші ринки Азії та Близького Сходу. Звичайно, це не компенсувало (втрат - УНІАН) в повному обсязі. Але головне, що цього року обсяг торгівлі буде в будь-якому разі вищий за найгірший - кризовий показник 2009 року. Ті тенденції, які ми бачимо, дають підстави вважати, що загальний експорт буде більший (порівняно з 2009 роком)», - сказав П'ятницький.

Він зазначив, що ключову компенсаційну роль відіграє експорт агропродукції.

«Зараз йде аудит на підприємствах молочної галузі. Якщо все буде добре, то питання виходу на російський ринок для них не стоятиме так гостро, тому що буде можливість виходити на інші ринки», - зазначив заступник міністра.

Водночас він зазначив, що ситуація з експортом металургії, хімічної продукції та продукції машинобудування дещо складніша, оскільки багато в чому українське виробництво в цих сегментах було орієнтоване виключно на російський ринок і тому знайти заміну цьому ринку вкрай складно.

«Що стосується експорту металургії, то певною мірою збільшився експорт до країн ЄС і на ринки Азії. Але тут ми можемо говорити про те, що у нас для металургів є власна ресурсна база. Хімія - тут складніше, через істотну ресурсну складову, яку треба закуповувати за валюту. Складно з машинобудуванням. Те, що експортувалося на російський ринок, на інших ринках не завжди потрібно. Знайти відразу ринки збуту вкрай складно. Крім того, за деякими напрямками росіяни реалізували програми імпортозаміщення - наприклад, в сегменті виробництва вагонів і піввагонів», - наголосив П'ятницький.

Водночас він зазначив, що Україні вдалося зберегти оборот торгівлі на всіх ринках, де відсутня будь-яка політична складова. «Ми, наприклад, зберегли ринок Білорусі. Там, де немає політичної складової, там торгівля зберігається в колишніх обсягах», - зазначив торговий представник.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прогнозує падіння обсягів експорту з України у 2014 році на 11,6%, імпорту в Україну - на 21,1%, у зв'язку з ситуацією на сході країни і погіршенням відносин з Російською Федерацією.

За прогнозами експертів, обсяг українського експорту до Росії за підсумками 2014 року може знизитися щонайменше на 35% з урахуванням скасування безмитного режиму торгівлі.

Негативне сальдо торгівлі товарами України з Росією в першому півріччі 2014 року становило 2,46 млрд дол.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками першого півріччя 2014 року становило 568,4 млн дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом в 3,982 млрд дол.

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Запуск газопроводу з Росії до Китаю відклали на два роки

Розробка і транспортування газу трубопроводом "Сила Сибіру" з Чаяндинского родовища почнеться в 2020 році.

Про це ИТАР-ТАСС повідомив заступник начальника Чаяндинского управління компанії "Газпром видобуток Ноябрьськ" Віктор Селін.

"Ми скорегували терміни. Раніше транспортування планувалася на 2018 рік. Тепер в 2018 році заплановані лише заповнення трубопроводу та пусконалагоджувальні роботи. Транспортування газу заплановане вже на 2020 рік", - уточнив він.

Як раніше повідомляв ИТАР-ТАСС з посиланням на міністра енергетики РФ Олександра Новака і топ-менеджерів "Газпрому", терміни введення газопроводу можуть бути зміщені на два роки, якщо Китай зі свого боку не завершить підготовку газової інфраструктури для приймання російського газу. Можливість перенесення терміну введення газопроводу враховується в підписаному у травні 2014 року контракті між "Газпромом" і CNPC.

При цьому вже в 2019 році на Чаяндинському родовищі буде видобуто близько 5 млрд куб. м газу з подальшим нарощуванням обсягів, у 2020 році - 10,4 млрд куб. м. До 2024 році планується збільшити видобуток газу до 25 млрд куб. м.

Також, за словами Селіна, до 2030 року будуть розроблятися супутні родовища.

На даний момент на Чаяндинському родовищі проводяться розвідувальні буріння свердловин, потім почнеться промислова експлуатація свердловин.

Як повідомляв УНІАН, Китай гальмує виділення Росії авансу в $25 млрд на газопровід "Сила Сибіру".

Довідка УНІАН. У травні «Газпром» і CNPC підписали 30-річний контракт на постачання газу до Китаю. За словами голови правління «Газпрому» Олексія Міллера, сума контракту c CNPC - $400 млрд.

«Газпром» повідомив, що контракт підписаний на взаємовигідних умовах і включає формулу ціни з прив'язкою до нафтового кошика і умови «бери або плати». Пізніше гендиректор «Газпром експорту» Олександр Медведєв заявив, що Газпром і Китай погодили аванс за газовим контрактом на $25 млрд. Виплата авансу Китаєм відбудеться до початку поставок газу, зазначав він, а поставки почнуться через 4 роки або через 6 років, якщо китайська інфраструктура не буде готова до прийому газу.

Для поставок газу до Китаю «Газпрому» необхідно $55 млрд. Це не тільки будівництво трубопроводу «Сила Сибіру» протяжністю 4800 км, але й освоєння Ковиктинського і Чаяндинського родовищ. Контракт передбачає початок поставок газу з 2018 р., але допускає можливість відтермінування на два роки за ініціативою однієї зі сторін.

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Росія в жовтні може відновити поставки газу до України після виплати Києвом частини боргу

РФ сподівається досягти на цьому тижні домовленості з ЄС та Києвом про відновлення поставок газу до України, які можуть розпочатися в жовтні за умови оплати Києвом частини боргу, сказав журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає Reuters.

"Якщо постачання в жовтні почнуться з якоїсь дати, вони повинні узгодити добові обсяги... Для нас принципово, що до початку поставок повинно бути погашено частину боргу. Ні про які нові поставки не може бути мови, якщо не буде частини боргу", - сказав Новак.

Минулого тижня Євросоюз запропонував проміжне рішення для газової кризи, яка після припинення російських поставок палива Києву загрожує енергобезпеці Європи. Пропозиція ЄС гарантує Україні постачання 5 мільярдів кубометрів російського газу за ціною $385 за 1.000 кубометрів протягом шести місяців.

Новак підтвердив у вівторок, що Росія готова на запропоновані умови, хоча деякі розбіжності залишаються.

"Мова йде про те, що $1,9 мільярда - це вартість 5 мільярдів кубометрів, які вони хочуть придбати як мінімум і внести передоплату. На передоплату вони згодні. Наша позиція така - $2 мільярди (повинні бути) до початку поставок поточних і $1,1 мільярда залишилися до кінця року за графіками", - зазначив Новак.

З квітня Україна перестала платити "Газпрому", який підвищив після приходу до влади в Києві прозахідного уряду ціну більш ніж у півтора разу до $485 за 1.000 кубометрів. Україна не визнає нарахований Росією за цією ціною борг понад $5 мільярдів. У червні " Газпром " припинив постачання палива українським споживачам, а потім обмінявся з Києвом взаємними позовами в Стокгольмському суді.

Новак сказав, що сторони досі розходяться у визначенні ціни, яку Україна повинна платити за поставлений газ.

"Вони готові заплатити частину боргу - $3,1 мільярди, але вони розрахували її за своєю ціною, яку вони собі придумали - по $268,5. Тобто той борг, який складається, $5,3 мільярда за фактично виставленими рахунками, а вони собі віртуально порахували борг за ціною $268,5. Вони готові це заплатити", - сказав Новак у вівторок.

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Україна ввела митне декларування вантажів з окупованого Криму

Україна з 27 вересня, відповідно до закону про вільну економічну зону в Криму, запровадила митне декларування вантажів, що надходять на територію півострова й вивозяться з анексованої території на материкову частину України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок повідомив заступник голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Анатолій Макаренко.

«У зв'язку з анексією Криму й з тими подіями, що відбуваються на кордоні з Херсонською областю та Кримом, із 00:00 годин минулої суботи (27 вересня – УНІАН) було запроваджено режим закону, який прийнято Верховною Радою про вільну економічну зону», - зазначив Макаренко.

За його словами, українська митниця тепер працює на кордоні з Кримом у режимі міжнародного пункту пропуску.

«Українська митниця працює на кордоні Херсонської області та Криму в режимі, який відповідає режиму функціонування міжнародних пунктів пропуску. Митний контроль, оформлення, переміщення транспортних засобів, громадян, виконується відповідно до умов переміщення громадян і товарів як у міжнародних пунктах пропуску», - пояснив голова митниці.

За даними Макаренка, з 27 вересня 120 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності вже оформили відповідні декларації.

«Якщо вони переміщаються на територію Криму, то це експортна декларація переміщення в режимі експорту вільної економічної зони. Якщо товари переміщаються з кримської території, на них складається декларація імпорту на територію України», - сказав Макаренко.

При цьому голова митниці підкреслив, що вже з 1 жовтня Росія також запроваджує декларування товарів, що ввозяться й вивозяться з анексованого Криму.

«Інформую вас, що з 1 жовтня РФ також запроваджує декларування товарів, транспортних засобів та інших предметів при в'їзді та виїзді з Криму», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Державній фіскальній службі неодноразово заявляли, що через кримський кордон йде неконтрольований потік контрабандної продукції. Також Міністерство фінансів висловлювало стурбованість зростанням потоку товарів, які надходять на територію України з Криму без сплати податків і зборів.

Закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, що визначає особливості економічної діяльності в Криму та Севастополі, набув чинності в Україні з 27 вересня. Згідно із законом, поставки товарів і супутніх послуг з/на материкову частину України з Криму прирівнюється до здійснення експортно-імпортних операцій і, відповідно, потрапляє під регулювання тарифних і нетарифних торгових обмежень.

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У Донецьку знеструмлено шахту ім. Засядька, гірники залишились під землею

У Донецьку внаслідок бойових дій знеструмлено шахту ім. О.Ф. Засядька.

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.

"На даний момент під землею перебувають гірники", - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що шахта ім. О.Ф. Засядька - єдине підприємство в Донецьку, яке веде видобуток вугілля.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку не змовкають звуки залпів з важких знарядь. У міськраді також повідомили про постраждалих в результаті бойових дій мирних жителів.

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Рубль через санкції впав до найнижчого з часів дефолту Росії рівня

Рубль завершив гірший за 16 років квартал оновленням абсолютних мінімумів до долара і бівалютного кошика після повідомлень про можливі обмеження руху капіталу, конфлікту на сході України, санкцій Заходу, дешевої нафти і глобального попиту на американську валюту.

Як повідомляє Reuters, проти долара рубль втратив у третьому кварталі більше 16 відсотків, з них 6,5 відсотка - у вересні.

У вівторок, 30 вересня, курс долара злетів на позначку 39,89 рубля, що стало історичним піком американської валюти на російських торгах.

Бівалютний кошик в цей же час на короткий час "зайшов за буйки" плаваючого коридору ЦБ 35,40-44,40, сформувавши абсолютний максимум на 44,47 рубля.

Це сталося після повідомлення агентства Bloomberg про те, що ЦБР розглядає можливість введення тимчасових обмежень на рух капіталу в разі посилення його відпливу з країни. Про це агентству повідомили два чиновника, знайомі з обговоренням. Спростування Центробанку дозволило розрядити ситуацію.

Євро торгувався поблизу позначки 49,95 рубля, втрачаючи 9 копійок - тут рублю дозволили зберегти обличчя світові тенденції на ослаблення єдиної європейської валюти, через що його квартальні втрати трохи менше 7 відсотків.

Проти рубля у вівторок спрацювала і новина про те, що ЄС залишив чинними санкції проти Росії, яку Захід звинувачує в підтримці сепаратистів на сході України.

Введення західних санкцій, зокрема обмеження доступу на ринки капіталу ряду найбільших банків і нафтових компаній РФ, стало основною причиною ослаблення рубля в третьому кварталі.

Тепер корпораціям і банкам проблематично перекредитовуватися на західних ринках, при тому, що боргове навантаження залишається значним. Зокрема, у вересні брутто-обсяг виплат за кредитами та відсотків становив $22 мільярди, у наступні два місяці - трохи більше $20 мільярдів, і в грудні - майже $35 мільярдів.

У вересні додатковий тиск на рубль, на думку учасників ринку, мав домашній арешт глави АФК "Система" Володимира Євтушенкова, а геополітичним чинником нестабільності виступили ситуація на сході України та оцінка ступеня участі в конфлікті Росії.

Проти рубля грало і зміцнення американської валюти на форексі - долар злетів до чотирирічного максимуму до кошика валют і дворічного максимуму до євро у вівторок на тлі різних очікувань щодо політики ФРС і ЄЦБ.

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Україна не отримала від Росії прийнятної пропозиції щодо ціни й умов поставок газу

Україна в рамках тристоронніх газових переговорів наполягає на зміні договору з Росією на транзит «блакитного палива» до країн ЄС, що забезпечить вільний доступ для НАК «Нафтогаз України» на європейські газові ринки.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості України за результатами тристоронніх газових переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС у Берліні 26 вересня 2014 року.

«Приведення у відповідність із законодавством ЄС і України («Третій енергетичний пакет») угоди про транзит російського газу до країн ЄС. Це гарантуватиме як надійні постачання природного газу від ВАТ «Газпром» європейським споживачам, так і усунення існуючих дискримінаційних обмежень щодо оператора ГТС України, і, як наслідок, забезпечення вільного доступу НАК «Нафтогаз України» до європейських газових ринків», - йдеться в повідомленні міністерства.

Крім того, українська сторона бачить вирішення неузгоджених питань в «очищенні» питання ціни на природний газ від політичної (некомерційної) складової шляхом її формування винятково на ринкових принципах на основі домовленостей між господарюючими суб'єктами і закріплення їх у відповідному господарському договорі (шляхом внесення до існуючого договору або укладення нового).

Також у повідомленні міністерства наголошується, що українська сторона вимагає погоджувати графіки розрахунків за природний газ, поставлений в минулі періоди, а також умови розрахунків, графіків і умов постачання газу в подальші періоди, зокрема умови «бери або плати».

«Під час переговорів, які відбулися 26 вересня, українська сторона не одержала прийнятної пропозиції з російського боку щодо цього пакета», - констатують у Міненерговугілля.

«Наразі фахівцями НАК «Нафтогаз України» і Міністерства енергетики і вугільної промисловості проробляються протокольні пропозиції за результатами переговорів 26 вересня, які надійшли від Європейської комісії», - додали в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, Європейська комісія 26 вересня запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

Що стосується тимчасової ціни на газ в 385 дол. за тис. кубометрів, то позиції української і російської сторін розійшлися.

За словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, тимчасова ціна на газ для України формується на підставі 100 дол. знижки, що надається урядом Росії.

У свою чергу міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан сказав, що Україна погодиться на тимчасову ціну в 385 дол. за тис. кубометрів за умови, що вона буде зафіксована в комерційному контракті без прив'язки до 100 дол. знижки.

Довідка УНІАН. Відповідно до транзитного контракту від 2009 року між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу. «Газпром» жодного разу не виконував цієї умови, при цьому обсяги транзиту падають уже впродовж останніх чотирьох років.

УНІАН