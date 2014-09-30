На Вінниччині стартує III фаза Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

Партнерську угоду про реалізацію в області ІІІ фази спільного проекту ЄС/ПР ООН було підписано 30 вересня в обласній державній адміністрації.

«Ми достойно завершили другу фазу Проекту, можемо спокійно розпочинати третю»,- підкреслив голова облдержадміністрації Анатолій Олійник, звертаючись до учасників семінару «Самоорганізація громад задля покращення умов життя громадян України».

Він, зокрема, зазначив, що протягом I та II фаз Проекту на Вінниччині реалізовано мікропроектів на суму близько 14,5 млн грн, залучено інвестицій на суму майже 6 млн грн, за рахунок співфінансування - внесок місцевих бюджетів на реалізацію проектів становив більш ніж 7 млн грн, кошти громади та населення – 1,5 млн грн.

Під час третьої фази Проект МРГ надаватиме підтримку обласним та місцевим органам влади щодо поширення кращих практик та досвіду із спільного планування, орієнтованого на громади Вінницької області. Діяльність Проекту МРГ буде спрямовано на відновлення базової соціальної та комунальної інфраструктури в таких пріоритетних сферах діяльності громад, як енергоефективність, охорона здоров’я, охорона навколишнього середовища, водопостачання , розвиток малого аграрного бізнесу.

Третя фаза Проекту МРГ, як повідомила спеціаліст з розвитку громад Проекту МРГ Олена Рудич, впроваджуватиметься в Україні протягом 2014-2017 років із загальним бюджетом 23.8 млн євро, наданих Європейським Союзом (23 млн євро) та ПРООН (800,000 євро).

Для участі у Проекті МРГ ІІІ до кінця жовтня буде обрано на конкурсній основі 8 районів Вінницької області, де протягом 4 років реалізовуватимуться 32 мікропроекти ( по 4 у кожному районі).

Не тільки інвестиції, які надійшли і ще надійдуть в область, мають цінність, неоціненним є той досвід, який набувають громади Вінниччини, беручи участь у подібних проектах.