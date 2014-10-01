ТОП-10 (1 жовтня)

Баррозу пояснив Путіну, що торговельні бар'єри для України суперечать домовленостям

Ціни на нафту впали до річного мінімуму

Суд постановив стягнути з Курченка 135 млн гривень неустойки за стадіон "Металіст"

Україна почала щоденно інформувати ЄС про транзит газу

Канада надала Україні кредит на 200 млн канадських доларів

Україна може зібрати рекордний врожай зерна за роки незалежності

Держбюджет за січень-вересень недоотримав понад 20 мільярдів

У Яценюка заспокоюють, що віялових відключень світла поки не буде

За маніпуляції з доларом від валютних аукціонів відсторонили 4 банки

Росія скоротила постачання газу до Словаччини вже на 50%

***

Баррозу пояснив Путіну, що торговельні бар'єри для України суперечать домовленостям

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу відповів президенту Росії Володимиру Путіну – нові торговельні бар’єри для України будуть суперечити домовленостям про відкладення тимчасового застосування зони вільної торгівлі.

Він наголосив, що Угода є двостороннім документом, і змінювати його можуть тільки відповідні сторони.

Про такий зміст листа, який був направлений російському президенту, повідомила у середу в Брюсселі представник Європейської комісії Піа Аренкільде Хансен, передає власний кореспондент УНІАН.

За словами Хансен, у листі президент Баррозу нагадав Путіну, що пропозиція відкласти тимчасове застосування Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі була погоджена на тристоронній зустрічі 12 вересня. „Президент нагадав, що зі сторони ЄС ми проінформували держави-члени та отримали погодження на необхідні законодавчі кроки, які ви бачили в останні дні. Пропозиція відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі пов’язана з тим, як про це президент нагадав у своєму листі, щоб продовжувати застосування преференційного режиму між Росією та Україною, як це також було погоджено під час тристоронньої зустрічі 12 вересня. В цьому контексті президент висловив занепокоєння щодо нових заходів російського уряду, які пропонують нові торговельні бар’єри між Росією та Україною, тому що це буде, як висловився президент, суперечити домовленостям тристоронньої зустрічі”, - сказала вона.

Хансен також наголосила, що у листі президент Баррозу нагадав Путіну, що ЄС залишається готовим продовжувати працювати з Росією над будь-якими негативними впливами на російську економіку, які можуть бути в наслідок застосування зони вільної торгівлі. „Але також чітким є те, що Угода про асоціацію – двостороння угода, і зміни можуть бути зроблені тільки залученими сторонами, як ми це пояснювали раніше. Ці кроки – частина шляху широкого мирного процесу в Україні, який поважає територіальну цілісність та суверенітет України”, - підкреслила представник ЄК.

Хансен додала, що Європейська комісія віддана продовжувати вносити свій внесок у мирне вирішення ситуації в Україні. „Цей лист має розглядатися у цьому дусі. Президент висловив надію, що цей план буде повністю виконаний, і може бути досягнутий швидкий та вирішальний прогрес у тристоронній переговорах”, - наголосила вона.

***

Ціни на нафту впали до річного мінімуму

Світові ціни на нафту знижуються в ході торгів середи на тлі високого рівня видобутку нафти в Лівії, повідомляє РИА Новости.

Станом на 7.30 мск ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil знижувалася на 2,33% - до 94,99 долара за барель. Вартість листопадових ф'ючерсів на легку нафту марки WTI падала на 3,42% - до 91,44 долара за барель.

Державна нафтова корпорація Лівії National Oil Corp повідомила про те, що видобуток нафти в Лівії 30 вересня не змінився порівняно з показником 29 вересня і склав 900 тисяч барелів на день.

Агентство Bloomberg зазначає, що лідером з видобутку нафти серед країн ОПЕК у вересні стала Лівія, збільшивши показник до рекордного рівня більш ніж за рік.

Раніше у вересні Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявляло про те, що збільшення експорту нафти з Лівії та зростання видобутку нафти Сполученими Штатами негативно позначиться на нафтовому ринку й затінить побоювання про порушення постачань нафти з Іраку.

"У майбутньому ми побачимо подальше зниження цін на нафту. Корінним чином ми знаходимося в ситуації з дуже хорошим видобутком", - наводить агентство Bloomberg слова менеджера Tyche Capital Advisors Таріка Захіра. Захір зазначив, що підвищення курсу долара до світових валют лише посилює тиск на ціни на нафту.

***

Суд постановив стягнути з Курченка 135 млн гривень неустойки за стадіон “Металіст”

Харківський апеляційний господарський суд ухвалив рішення стягнути з ТОВ “Спортивний комплекс“Стадіон “Металіст” (власник — оголошений в розшук харківський бізнесмен Сергій Курченко) неустойку в розмірі 134,9 млн грн за розірваною угодою купівлі-продажу обласного спортивного комплексу “Металіст”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 1 жовтня.

За позовом заступника прокурора Харківської області в інтересах Харківської обласної ради апеляційний суд відмінив рішення суду першої інстанції від 26 серпня 2014 року в частині відмови у стягненні неустойки в розмірі 134,9 млн грн.

Під час судового слухання представник прокуратури наголосив, що рішення суду першої інстанції було прийнято із порушенням норм матеріального права, тому підлягає скасуванню.

Прокурор наголосила, що за чинним законодавством Харківська облрада має право на стягнення неустойки з відповідача.

Представник Харківської облради в повній мірі підтримав позицію прокуратури та висловив вимогу, скасувати рішення суду першої інстанції в частині відмови у стягненні неустойки.

"У свою чергу, представник відповідача Марина Малина наголосила, що суд законно відмовився стягувати неустойку, встановивши відсутність вини відповідача у невиконанні угоди купівлі-продажу.

Малина підкреслила, що після укладання угоди були ухвалені судові рішення, які забороняли проводити проплати за стадіон “Металіст”. Вона визнала, що сплачені після цих рішень 30 млн грн за стадіон “Металіст” були внесені в порушення ухвали суду.

Однак, це не підтверджує те, що відповідач може сплатити суму неустойки, яка становить 20% від вартості об'єкта.

Заслухавши думки сторін, колегія суддів задовольнила апеляцію прокуратури, відмінивши рішення господарського суду в частині відмови у стягненні неустойки та постановила стягнути з відповідача на користь Харківської облради 134,9 млн грн.

Після судового засідання в коментарі кореспонденту УНІАН Малина сказала, що за законодавством відповідач має право подати касаційну скаргу. Однак, за словами представника відповідача, чи буде подаватися така скарга, вирішуватиме керівництво підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня 2013 року обласний спортивний комплекс «Металіст» був проданий за 674,5 млн грн, у тому числі понад 112,4 млн грн ПДВ. Купив стадіон «Металіст» харківський бізнесмен, власник ФК «Металіст» Сергій Курченко.

3 квітня голова Харківської обласної ради Сергій Чернов звернувся до прокуратури через те, що покупець стадіону не перераховує кошти за об'єкт.

Господарський суд Харківської області 26 серпня 2014 року розірвав угоду купівлі-продажу Обласного спортивного комплексу «Металіст» структурою Курченка ТОВ «Спортивний комплекс «Стадіон Металіст», однак не задовольнив вимогу стягнути з відповідача 134,9 млн грн неустойки. Після цього прокуратура подала апеляцію з вимогою стягнення неустойки.

Водночас у середині серпня 2014 року господарський суд Києва заарештував кошти та майно ТОВ «Східно-європейська енергетична компанія», що належить Курченку, а також наклав арешт на акції ПАТ ФК «Металіст», стадіон клубу і футбольну базу в Харківській області.

Довідка УНІАН, Стадіон «Металіст» на 40 тис. глядацьких місць було реконструйовано до Євро-2012 і офіційно відкрито 5 грудня 2009 року. Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень складають приватні інвестиції Олександра Ярославського (президент групи DCH), 70% - бюджетні кошти. Загальна сума внесених тоді в реконструкцію стадіону інвестицій становила 95,3 млн дол.

***

Україна почала щоденне інформування ЄС про транзит газу

Компанія «Укртрансгаз», яка є оператором вітчизняної газотранспортної системи, почала щоденну публікацію даних щодо транзиту природного газу до Європейського Союзу на інформаційній платформі асоціації операторів газотранспортних мереж Європи.

Як повідомляє прес-служба компанії, таким чином, Україна першої з країн, які не є членами ЄС, приєдналася до системи щоденного прозорого відображення даних про стан транзиту природного газу.

«Щоденне інформування громадськості і наших європейських партнерів про стан транзиту газу через територію України до країн ЄС є черговим кроком з виконання Україною вимог другого і третього енергопакетів, впровадження стандартизованих європейських процедур роботи операторів ГТС, що дозволить поліпшити якість взаємодії «Укртрансгазу» з операторами газотранспортних мереж інших європейських країн», - зазначається у повідомленні оператора.

У компанії також нагадали, що в жовтні 2013 року «Укртрансгаз» одержав статус учасника – спостерігача Європейської мережі операторів газотранспортних систем. Крім того, в «Укртрансгазі» підкреслили, що з 28 серпня поточного року інформація про об'єм природного газу в українських підземних сховищах газу щодня публікується на інформаційній платформі асоціації європейських операторів газосховищ.

Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

Європейська мережа операторів газотранспортних систем створена у грудні 2009 року з метою забезпечення прозорості роботи ГТС Європи. До її складу входить більш як 30 операторів газотранспортних систем Європейського Союзу.

***

Канада надала Україні кредит на 200 млн канадських доларів

Україна 30 вересня отримала кредит від Канади на суму 200 млн канадських доларів (близько 2,3 млрд грн), повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, кошти залучено на 5 років за ставкою 2,1% річних.

Мінфін нагадав, що запозичення здійснено з метою фінансування державного бюджету з дотриманням граничного обсягу боргу на кінець бюджетного періоду.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня між Україною та Канадою було досягнуто згоди про надання позики в 200 млн дол. для проведення реформ в економічному та фінансовому секторі України.

***

Україна може зібрати рекордний врожай зерна за роки незалежності

Прогнозний показник врожаю 2014 року з урахуванням усіх факторів, включаючи анексію Криму і військові дії на території Донецької і Луганської областей, становить 64,421 млн тонн зернових і зернобобових культур, повідомив під час брифінгу в Кабінеті міністрів міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка.

«На сьогодні у нас прибрана площа 14,682 тис. га. Це менше (порівняно з площею в 2013 році - УНІАН), різниця припадає на територію окупованого Криму, а також окремі райони Донецької та Луганської областей, де збір врожаю неможливий, - сказав міністр. - Розрахунок на поточний рік за зерновими і зернобобовими культурами становить 64,421 млн тонн».

Швайка також зазначив, що прогнозний показник врожаю кукурудзи становить близько 30 млн тонн.

При цьому він не назвав прогнозний показник експорту зернових, пославшись на необхідність підрахунку потреб українських борошномельних підприємств, а також формування державного резерву.

"Будемо експортувати тільки після того, як визначимо наші внутрішні потреби", - сказав Швайка.

Раніше Мінагропрод прогнозував, що українські аграрії в 2014 році зможуть зібрати приблизно 60 млн тонн зернових проти рекордних 63 млн тонн, які країна отримала минулого року.

При цьому Міністерство економічного розвитку і торгівлі також прогнозує врожай зернових у країні цього року на рівні близько 60 млн тонн.

Міністерство сільського господарства США (USDA) у вересні оцінило валовий збір зерна в Україні в 2014 році на рівні 60,3 млн тонн.

***

Держбюджет за січень-вересень недоотримав понад 20 мільярдів

До загального та спеціального фондів державного бюджету України за січень-вересень, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 301,3 млрд грн, що становить 93,7% планового показника за цей період, і недоотримання доходів становило 20,1 млрд грн, повідомляється на сайті Держказначейства.

При цьому порівняно з аналогічним періодом минулого року доходи держбюджету за січень-вересень збільшилися 20,2%, або на 50,6 млрд грн.

Згідно з оперативними даними Держказначейства, в січні-вересні 2014 року до загального фонду держбюджету надійшло 262,7 млрд грн (95,9% суми, передбаченої бюджетним розписом на вказаний період).

Недонадходження до загального фонду держбюджету за звітний період становили 11,1 млрд грн. Державною фіскальною службою України не забезпечено збирання до загального фонду державного бюджету на суму 11,5 млрд грн (при плані 237,9 млрд грн до бюджету надійшло 226,4 млрд грн, або 95,2%), в тому числі податковими органами не забезпечено збирання на суму 7,3 млрд грн, митними органами не забезпечено надходження на суму 4,2 млрд грн.

До спеціального фонду держбюджету в січні-вересні 2014 року надійшло 38,5 млрд грн (81,1% суми, передбаченої бюджетним розписом на вказаний період). Недонадходження до спеціального фонду становили 9 млрд грн.

Також повідомляється, що в січні-вересні відшкодовано 34,1 млрд грн ПДВ (91,8% плану).

Як повідомляв УНІАН, до загального та спеціального фондів державного бюджету України за січень-серпень, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 266,5 млрд грн, що становить 94,1% планового показника за цей період, недоотримання становило 16,8 млрд грн.

31 липня Верховна Рада прийняла зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що передбачають збільшення обсягу дохідної частини державного бюджету на 2014 рік на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн та витратної частини - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.

***

У Яценюка заспокоюють, що віялових відключень світла поки не буде

Кабінет міністрів України не очікує віялових відключень електроенергії в період опалювального сезону, заявив міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.

«Станом на 1 жовтня, за інформацією міністра енергетики та вугільної промисловості України у віялових відключеннях електроенергії немає необхідності. Система працює в нормальному, достатньому режимі", - сказав Семерак.

На початку вересня Міністерство енергетики та вугільної промисловості направило обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення, як це було в 90-х роках, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України.

50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля. Брак газу і зупинка 80% шахт викликали дефіцит енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

***

За маніпуляції з доларом від валютних аукціонів відсторонили 4 банки

Національний банк України за результатами проведеної перевірки відсторонив 4 банки від участі у валютному аукціоні за маніпуляції з валютою, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, в ході моніторингу операцій банків на міжбанківському валютному ринку станом на 30 вересня було виявлено факти здійснення окремими банками маніпуляцій з валютою.

«Такі банки, а це 14 фінустанов, були попереджені про можливе їх відсторонення від участі у валютному аукціоні з продажу валюти за фіксованим курсом, оголошеному Національним банком України на 2 жовтня 2014 року. Як наслідок, 4 банки було відсторонено від участі в аукціоні», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аукціони НБУ проводяться для банків за голландською системою, яка передбачає старт торгів з найбільших значень. Раніше Нацбанк продавав валюту для задоволення потреб клієнтів за заявками банків не нижче 500 тис. дол., однак за підсумками наради з керівниками дрібних і середніх банків має намір знизити мінімальний поріг заявки до 100 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, НБУ в листі комерційним банкам 29 вересня попередив, що має намір застосовувати до банків жорсткі заходи впливу за маніпулювання на валютному ринку, включаючи відкликання генеральної ліцензії на проведення валютних операцій.

Керівники найбільших банків на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол.

Після цих домовленостей котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримуються на рівні близько 12,95/13,40 грн/дол.

Нацбанк щодня розміщує інформацію про індикативний курс гривні до іноземних валют, щоб банки могли використовувати цей курс як орієнтир для проведення операцій на міжбанківському валютному ринку України.

***

Росія скоротила постачання газу до Словаччини вже на 50%

Російська Федерація сьогодні, 1 жовтня, скоротила поставки газу до Словаччини через Україну на 50%, змусивши національну газову компанію SPP покрити дефіцит, що виник, за рахунок покупок газу на європейському спотовому ринку.

Про це сказано в повідомленні компанії, яке має УНІАН.

"SPP сьогодні зафіксувала 50-процентне зниження газових поставок", - зазначили в компанії, яка у вересні повідомляла про щодобові недопоставки газу з Росії в межах 10-23 відсотків.

Також інформоване джерело повідомляв агентству, що SPP констатує різницю між реальними поставки газу в Словаччину і об'ємом, який вона хотіла б закупити у російського газового монополіста компанії "Газпром", яке постачає країні до 98% необхідного їй палива. Відповідно до прийнятої процедури, кожна компанія подає заявку на покупку палива, але при цьому остаточно обсяги стверджує постачальник.

Словацька компанія повідомила, що у разі подальшого обмеження поставок російського газу, який йде до Словаччини через Україну, вона може почати прокачувати газ з Чехії та Австрії.

"У такому випадку, так звані реверсні поставки будуть використовуватися для національних потреб, і технічно вони можуть бути запущені протягом кількох годин", - сказано в повідомленні компанії.

Прес-секретар SPP Петро Беднар сказав УНІАН, що не існує прямого взаємозв'язку між здійснюваним через Словаччину реверсом газу з ЄС в Україну і можливими поставками газу для внутрішніх потреб з сусідніх країн.

"Це тільки питання законтрактованих потужностей", - заявив він, зауваживши, що цими питаннями займаються компанії, які поставляють газ.

Прес-секретар словацької компанії Eustream, яка управляє газотранспортною системою Словаччини, Вахрам Хугурян сказав агентству, що можливе прокачування газу компанією SPP з Чехії та Австрії не призведе до автоматичного припинення реверсу газу в Україну.

В той же час він відзначив, що постачання можуть бути обмежені за технічними умовами.

"Eustream постачатиме газ в усіх напрямках і виходах із системи згідно з контрактами до тих пір, поки це технічно буде можливо", - зазначив він, відповідаючи на запитання агентства.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Угорщина оголосила про припинення реверсних поставок газу в Україну, пояснивши це рішення необхідністю перенаправити газові потоки на внутрішній ринок у зв'язку із збільшеним попитом. Раніше у вересні також Польща призупинила на два дні поставки газу з ЄС в Україну, назвавши причиною такого рішення скорочення поставок газу з Росії.

На початку вересня британська Financial Times написала, що російський "Газпром" має намір скоротити поставки газу в Євросоюз для того, щоб заблокувати реверсні поставки "блакитного палива" в Україну, якої він у червні поточного року повністю перекрив поставки газу.

Словаччина має найбільші можливостями щодо постачання газу з Євросоюзу в Україну: через її систему щодоби можна прокачати 27 млн кубометрів газу, тоді як через Угорщину майже 17 млн кубометрів, а через Польщу - 5 млн кубометрів газу.

УНІАН