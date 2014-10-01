Кабмін назвав винного в затягуванні конкурсу на 3G-зв'язок

Кабінет міністрів України вважає Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), винною у затягуванні процедури конкурсу на отримання ліцензій на зв'язок третього покоління - 3G, сказав журналістам міністр Кабінету міністрів України Остап Семерак.

«У протоколі засідання Кабміну, на якому було схвалено постанову про початок процедури конкурсу, вказано, що НКРЗІ має внести свої пропозиції протягом тижня. Пройшло вже два тижні, а нічого немає. Уряд ухвалив рішення, і це дуже важливо, що уряд бажає розвитку сучасних технологій", - сказав Семерак.

Раніше Адміністрація президента розкритикувала уряд за затягування з постановою з оголошення конкурсу на упровадження 3G.