Уряд Росії придумав, як «заманити» іноземних інвесторів

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову уряду про спрощений порядок прийому в російське громадянство окремих груп іноземних підприємців та інвесторів. Повідомлення про це опубліковано на сайті кабміну, передає ТАСС.

"У цілях залучення іноземних інвестицій в російську економіку спрощений порядок прийому в російське громадянство поширюється на іноземних підприємців та інвесторів, зайнятих діяльністю, передбаченою Загальноросійським класифікатором видів економічної діяльності, за окремими винятками", - йдеться в документі.

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Далі в постанові наведено цілий перелік видів економічної діяльності, на які пільговий режим не поширюється.

"Зокрема, виняток становлять види діяльності, пов'язані з гуртовою та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, роботою готелів та підприємств громадського харчування, операціями з нерухомим майном, працевлаштуванням та підбором персоналу, а також діяльність в галузі реклами, права та бухгалтерського обліку", - наголошується в постанові.

Ці винятки, йдеться далі, зумовлені нинішньою економічною ситуацією на російському ринку.

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