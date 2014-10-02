ТОП-10 (2 жовтня)

«Нафтогаз» погасив єврооблігації на $1,6 млрд

Інфляція в Україні становитиме майже 20% за рік - СБ

Росія використовує газ для політичних цілей - глава уряду Словаччини

Росія у вересні скоротила експорт газу на 35%

Україна у вересні імпортувала з Європи майже 1 млрд кубів газу

Ціни на нафту впали нижче $90 уперше за півтора року

Янукович і Ко розтратили 220 млн гривень із бюджету на окрему лінію спецзв'язку - СБУ

Росія в серпні скоротила транзит газу через Україну майже на 40%

Гривня на закритті міжбанку зміцнилася до 13,35 за долар

Яценюк: Україна глибоко стурбована підривом Росією енергобезпеки Європи

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«Нафтогаз» погасив єврооблігації на $1,6 млрд

НАК «Нафтогаз України» погасив єврооблігації на суму 1,6 млрд дол., а також відсотки в обсязі 75,8 млн дол., повідомляє прес-служба компанії.

«Нафтогаз України» підтверджує повну виплату за єврооблігаціями на суму 1,595 млрд дол. і погашення відсотків 75,76 млн дол.», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, платіж був відправлений 1 жовтня на клірингові системи Euroclear і Clearstream. Терміни сплати перебувають у межах, що встановлені умовами випуску єврооблігацій.

Крім того, «Нафтогаз» підтвердив свій намір продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН, у вересні «Нафтогаз» зарезервував 1,6 млрд євро для виплати зобов'язань за п'ятирічними євробондами, які були випущені і розміщені у 2009 році.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні. У 2004 році «Нафтогаз» випустив п'ятирічні євробонди на суму 500 млн дол. із терміном погашення 30 вересня 2009 року. Через фінансові негаразди було ухвалено рішення про реструктуризацію заборгованості НАК, і 19 жовтня 2009 року в Лондоні відбулися збори держателів цих єврооблігацій, в ході якого держателі цінних паперів погодилися обміняти їх на нові папери, деноміновані в доларах США, у співвідношенні 1:1, з терміном погашення у вересні 2014 року, за ставкою 9,5% і випущені під суверенні гарантії.

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Інфляція в Україні становитиме майже 20% за рік - СБ

Світовий банк в четвертий раз з початку року погіршив прогноз для економіки України, очікуючи падіння ВВП країни на 8% в 2014 році і на 1% в 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Чімяо Фан на презентації нового Економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України.

«Ми прогнозуємо, що ВВП України впаде на 8% в 2014 році і на 1% в 2015 році», - сказав Чімяо Фан.

Також Світовий банк очікує прискорення інфляції в Україні до 19% у 2014 році і до 10% у 2015 році, повідомила економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач.

«Ми прогнозуємо прискорення інфляції вже цього року. Показник інфляції на кінець цього року становитиме 19%. У наступному зростання теж буде значним, і на кінець року інфляція становитиме близько 10%», - сказала вона.

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Росія використовує газ для політичних цілей - глава уряду Словаччини

Один із найбільших постачальників газу для Європейського Союзу - Російська Федерація використовує "блакитне паливо" для досягнення своєї політичної мети, заявив глава уряду Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи скорочення газових поставок до країни.

"Я використовував цей вислів раніше, і скористаюся ним ще раз: газ став інструментом у політичній боротьбі", - сказав прем'єр, якого цитує агентство Reuters.

Фіцо повідомив, що росіяни пояснили учорашнє скорочення поставок газу до Словаччини до 50% від того, що замовляла національна газова компанія SPP, "технічними проблемами", викликаними необхідністю наповнити газові сховища для проходження зимового періоду.

Він зазначив, що уряд збере засідання кризового штабу через ситуацію, що виникла, але також запевнив, що Словаччина виконуватиме свої зобов'язання з поставок газу з ЄС в Україну.

За даними оператора словацької газотранспортної системи Eustream, які має у своєму розпорядженні УНІАН, 1 жовтня до Словаччини через Великі Капушани на кордоні з Україною поставлено близько 48 млн кубометрів газу - приблизно стільки ж, як і днем раніше при щодобових поставках у вересні на рівні від близько 46 до 63 млн кубометрів.

Водночас, порівняно з 1 жовтня минулого року, поставки зменшилися у 3,5 разу. У жовтні 2013 року щодоби через Україну, яка є головним маршрутом поставок російського газу до Словаччини, поставлялося від 124 до 187 млн кубометрів. У вересні минулого року поставки були ще більші, і становили від 160 до 210 млн кубометрів газу.

Польський експерт з енергетичних питань Анджей Щесняк сказав УНІАН, що така велика різниця в обсягах поставок газу до Словаччини у річному виразі може бути викликана великими запасами палива, накопиченими за рахунок теплої зими, і, можливо, більш активним закачуванням палива в сховища у попередні місяці через черговий газовий конфлікт України і Росії.

Як повідомляв УНІАН, учора словацька компанія SPP заявила, що через скорочення поставок російського газу, який поставляється через Україну, компанія була вимушена купувати паливо на європейському спотовому ринку, і не виключила можливості прокачування газу в країну з Чехії і Австрії. Це теоретично може поставити під загрозу реверс газу з ЄС в Україну через обмежені можливості існуючих газопроводів.

Минулого тижня Угорщина оголосила про припинення поставок газу в Україну, пояснивши це рішення необхідністю перенаправити газ на внутрішній ринок, і відразу після цього оголосила про згоду "Газпрому" збільшити поставки цього палива в країну.

Раніше цього місяця Польща також припиняла на 2 дні поставки газу в Україну через скорочення газових поставок з РФ, а на початку вересня британська Financial Times писала про плани "Газпрому" скоротити поставки газу до Євросоюзу для того, щоб заблокувати його реверс в Україну.

Словаччина, яка одержує з РФ до 98% необхідного їй газу, має найбільші можливості з реверсу цього палива в Україну: 27 млн кубометрів на добу. Через Угорщину і Польщу можна прокачувати до 17 і 5 млн кубометрів, відповідно.

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Росія у вересні скоротила експорт газу на 35%

Експорт газу з Росії у вересні скоротився на 35% до 11,571 млрд кубометрів, йдеться в матеріалах Центрального диспетчерського управління (ЦДУ) ПЕК, повідомляє Прайм.

У тому числі поставки газу в ближнє зарубіжжя скоротилися з 5,6 млрд кубометрів до 1,832 млрд кубометрів.

Експорт газу в далеке зарубіжжя також знизився - з 11,1 млрд кубометрів до 8,691 млрд кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, в останні місяці з'явилися повідомлення від газових компаній Польщі, Словаччини, Німеччини, Австрії та Румунії про те, що "Газпром" почав поставляти менше газу, ніж компанії у нього замовляють.

У вересні британська Financial Times написала, що "Газпром" вирішив обмежити постачання газу Євросоюзу для того, щоб заблокувати реверсні постачання палива Україні, якій він з червня припинив постачати газ і яка за рахунок поставок з ЄС хоче покрити частину газового дефіциту.

Найбільшими можливостями щодо постачання газу з ЄС до України має Словаччина, яка почала реверс з початку цього місяця.

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Україна у вересні імпортувала з Європи майже 1 млрд кубів газу

Україна у вересні 2014 року імпортувала з боку Європи 986 млн куб. м природного газу, загалом за 9 місяців поточного року Україна імпортувала з Європи 2,2 млрд куб. м газу.

Про це повідомляє прес-служба оператора вітчизняної газотранспортної системи - компанії «Укртрансгаз».

Згідно з повідомленням, весь обсяг імпортованого з Європи «блакитного палива» у вересні поставлявся в Україну з боку Словаччини (779 млн куб. м газу), Польщі (117 млн куб. м) та Угорщині (90 млн куб. м).

В «Уктрансгазі» також зазначили, що обсяг імпортованого з Європи палива в січні-вересні 2014 року на 31,8% (або 700 млн куб. м) перевищив відповідний показник за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Угорщина оголосила про припинення реверсних поставок газу в Україну, пояснивши це рішення необхідністю перенаправити газові потоки на внутрішній ринок у зв'язку із збільшеним попитом. Раніше у вересні також Польща призупинила на два дні поставки газу з ЄС в Україну, назвавши причиною такого рішення скорочення поставок газу з Росії.

На початку вересня британська Financial Times написала, що російський "Газпром" має намір скоротити поставки газу в Євросоюз для того, щоб заблокувати реверсні поставки в Україну, якій він у червні поточного року повністю перекрив поставки газу. 1 жовтня словацька національна газова компанія SPP повідомила, що РФ скоротила поставки газу до Словаччини через Україну на 50%.

Довідка УНІАН. Словаччина має найбільші можливостями щодо приставки газу з Євросоюзу в Україну: через її систему щодоби можна прокачати 27 млн кубометрів газу, тоді як через Угорщину майже 17 млн кубометрів, а через Польщу - 5 млн кубометрів газу.

У 2013 році Україна імпортувала з Європи близько 2 млрд куб. м природного газу.

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Ціни на нафту впали нижче $90 уперше за півтора року

Ф'ючерси на сиру нафту вперше з квітня 2013 року впали нижче 90 доларів за барель.

Про це свідчать котирування ф'ючерсів на сиру нафту на біржі NYMEX, пише "Економічна правда".

За словами аналітиків, найбільше зниження демонструє техаська нафта, вартість якої опустилася нижче 90 доларів за барель. Це найнижча ціна за останні 17 місяців.

Вранці ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil опустилася до свого мінімуму за останні два роки на 0,5% - до 94,21 долара за барель.

Вартість листопадових ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знижувалася на 0,3% - до 90,89 долара за барель.

З початку року істотно "просіла" також ціна на нафту марки Urals (суміш нафти з усіх родовищ Росії) - на 15% - до 92,3 долара за барель (за підсумками торгів на 1 жовтня).

Серед основних причин падіння котирувань називають дві. Перша - бомбардування в Сирії не дали належного результату і терористи як і раніше контролюють частину нафтових активів і, ймовірно, продовжують демпінг.

Другою причиною зниження є сильне зміцнення долара США до світових валют, яке відбувається на тлі скорочення програми кількісного пом'якшення.

"Сьогодні факторів для зростання котирувань немає. Ймовірно, ціни на нафту будуть помірно знижуватися. З погляду технічного аналізу, наступна ціль по нафті Brent знаходиться в районі 90 доларів за барель, нафта марки WTI може подешевшати до 87,5 долара за барель", - відзначають аналітики компанії "Альпарі".

Трейдери, опитані агентством "Рейтер", вказують також на те, що Саудівська Аравія, ймовірно, збирається розв'язати "війну цін" зі своїми конкурентами.

"Зниження цін на нафту Саудівської Аравії є ознакою того, що вона більше не буде скорочувати виробництво і, швидше за все, готується до боротьби за ринок", - коментує аналітик Again Capital LLC в Нью-Йорку Джон Кілдафф.

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Янукович і Ко розтратили 220 млн гривень із бюджету на окрему лінію спецзв'язку - СБУ

За матеріалами матеріалами СБУ Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактом розтрати та привласнення коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах колишніми вищими керівниками держави, екс-посадовцями Кабінету міністрів України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, ТОВ «ЕСУ» та ПАТ «Укртелеком».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Встановлено, що у 2010-2013 рр. екс-президентом Віктором Януковичем за злочинною змовою з іншими посадовцями – тодішнім прем’єр-міністром Миколою Азаровим, міністром фінансів Юрієм Колобовим, першим заступником міністра фінансів Анатолієм Мярковським, главою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Геннадієм Рєзніковим, членом наглядової ради "Укртелекому" – директором ТОВ «ЕСУ» Іллєю Солодовським, було сплановано злочин та у протиправний спосіб внесено зміни до державного бюджету, внаслідок чого незаконно профінансовано будівництво виділеної телекомунікаційної мережі спеціального зв'язку, що обійшлося державі у 220 млн грн, йдеться в повідомленні.

Згідно з умовами договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «Укртелеком», вказані роботи мали здійснюватись виключно за рахунок покупця – ТОВ «ЕСУ».

30 вересня усім зазначеним особам Генеральною прокуратурою України оголошено підозри про вчинення злочину, йдеться в повідомленні. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Віталій Ярема 30 вересня заявив, що Януковичу, Азарову та Колобову буде оголошено про підозру у створенні за кошти державного бюджету окремої мережі спецзв'язку.

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Росія в серпні скоротила транзит газу через Україну майже на 40%

Транзит російського газу через територію України до країн Європи в січні-серпні 2014 року скоротився на 14,9% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 46,319 млрд куб. м.

Про це йдеться у звіті, розміщеному на сайті Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

За даними Міненерговугілля, в серпні 2014 року транзит природного газу скоротився порівняно з серпнем 2013 року на 37,9% - до 4,539 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, обсяг газу, який транспортувався через Україну до європейських країн, за підсумками 2013 року збільшився на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

У 2012 році транзит російського газу через територію України становив 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше за показник 2011 року.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щороку прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу.

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Гривня на закритті міжбанку зміцнилася до 13,35 за долар

У четвер, 2 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів підвищилися до 12,95/13,35 проти 12,96/13,37 на 12:00.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні до євро на закриття торгів знизилися до 16,4244/16,9304 проти 16,3600/16,8916 на 12:00.

До російського рубля котирування гривні на закриття торгів установилися на рівні 0,3269/0,3374 проти 0,3271/0,3374 на 12:00.

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Яценюк: Україна глибоко стурбована підривом Росією енергобезпеки Європи

Тимчасове рішення, яке може бути досягнуто в рамках переговорів щодо постачання газу в форматі Україна-ЕС-Росія, має базуватися на спільній позиції, яку виробляють Україна та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в ході підписання договору про транскордонне співробітництво між Україною та Румунією в Києві.

«Ми маємо два варіанти тимчасового врегулювання газової проблеми, яка виникла з вини Російської Федерації. Наша країна звернулася до Стокгольмського арбітражного суду з основним позовом та з додатковим позовом. Відповідно до додаткового позову, Стокгольмський арбітраж може винести тимчасове рішення. Другий варіант - підписання тимчасової угоди до остаточного вирішення питання арбітражним судом - на підставі спільної позиції України та Європейського Союзу», - сказав Яценюк.

При цьому він зазначив, що Україна глибоко занепокоєна підривом енергетичної безпеки Європи та України з боку російської компанії «Газпром». «Разом у нашій спільній єдності ми маємо всі можливості для вирішення економічних, політичних та енергетичних питань», - сказав Яценюк.

Раніше Яценюк казав, що Україна очікує проміжного рішення з газового питання як у форматі тристоронніх переговорів з Росією і Євросоюзом, так і в рамках розгляду позову НАК «Нафтогаз України» до російського монополіста «Газпрому» в Арбітражному суді Стокгольма.

У свою чергу, міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан відзначав, що делегації України і Єврокомісії мають намір провести двосторонню зустріч з газових питань у Брюсселі 2 жовтня. Україна, за словами Продана, готує свою позицію з визначення обсягу платежів за газ і способу їх здійснення в рамках проведення газових переговорів за участю Європейського Союзу і Російської Федерації.

УНІАН