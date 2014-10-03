ТОП-10 (3 жовтня)

Нацбанк продав на валютному аукціоні $200 млн за 12,90 грн

Ще один банк можуть ліквідувати через сумнівні фінансові операції

Україна сподівається домовитися з Росією про газ через тиждень-два

Менеджера «Газпрому» звільнили після слів про відтермінування поставок газу в Китай

Гривня на міжбанку зміцнилася до 13,15 за долар

Україна з 1 жовтня отримує норвезький газ через газопроводи Словаччини

Поставки газу до України через Словаччину з початку жовтня знизилися на 10%

Нацбанк слідом за валютою обмежив продаж банківських металів

«Газпром» хоче оплачувати транзит газу через Україну боргом «Нафтогазу» - ЗМІ

Shell через санкції призупинила співпрацю з "Газпром нафтою"

***

Нацбанк продав на валютному аукціоні $200 млн за 12,90 грн

У четвер, 2 жовтня, Національний банк України провів черговий валютний аукціон.

Як повідомляє офіційний сайт НБУ, регулятор продав на аукціоні 200 млн дол. США для підтримки кас банків та задоволення потреб клієнтів банків. Курс відсікання становив 12,90 грн за долар США.

Читайте такожБанкіри пообіцяли керівництву держави продавати долари не дорожче 12,95 гривеньЗгідно з оприлюдненою інформацією, службами фінансового моніторингу та валютного контролю Нацбанку було відхилено низку заявок. При цьому загальний обсяг заявок, прийнятих до аукціону, становив 221,6 млн дол.

Як повідомляє регулятор, НБУ прийняв рішення про першочергове 100-відсоткове задоволення заявок, поданих для підтримки кас банків, в обсязі 60,3 млн дол. Решту 139,7 млн дол. було використано для задоволення потреб клієнтів банків.

"Національний банк України звертає особливу увагу на здійснення пильного контролю його профільними підрозділами за цільовим використанням іноземної валюти, купленої у Національного банку України учасниками аукціону. Нагадуємо, що придбана на аукціоні іноземна валюта повинна бути використана за цільовим призначенням протягом 5 днів, а решта – продана Національному банку України", - наголошує регулятор.

***

Ще один банк можуть ліквідувати через сумнівні фінансові операції

Національний банк України відніс «Прайм-Банк» до категорії неплатоспроможних у зв'язку з порушеннями в роботі банку з питань протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, протягом 2013-2014 років до банку п'ять разів застосовувалися заходи впливу, однак він не вживав достатніх заходів щодо зниження ризиків використання послуг банку для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

«За результатами проведеної регулятором у вересні позапланової перевірки виявлено факти здійснення банком масштабних операцій з готівковими коштами в національній та іноземній валюті, що не властиво для банків четвертої групи, і встановлено окремих клієнтів, які постійно здійснювали фінансові операції зі зняття цих коштів у значних обсягах» , - йдеться в повідомленні НБУ.

Довідка УНІАН. «Прайм-Банк» (м. Київ) працює на ринку України з 2001 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами.

За інформацією на сайті банку, він належить групі компаній і фізичних осіб, ніхто з яких не володіє істотною часткою акцій понад 10%. ЗМІ асоціюють банк з дружиною народного депутата від Партії регіонів Олександра Волкова.

***

Україна сподівається домовитися з Росією про газ через тиждень-два

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан сподівається, що найближчим часом Стокгольмський арбітраж ухвалить проміжне рішення по українській газовій справі. Крім того, найближчим часом також може бути знайдений компроміс, що дозволить вирішити спірні газові питання в ході тристоронніх переговорів у форматі Україна-Росія-ЄС.

Про це Продан сказав журналістам у п'ятницю в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

Міністр нагадав, що для вирішення спірних газових питань між Україною та Росією йдуть два паралельні процеси - йде "арбітражний процес в Стокгольмі і йдуть переговори, які ми ведемо разом з Єврокомісією".

"Відповідні документи ми вже подали в Стокгольмський арбітраж для того, щоб арбітраж в тій ситуації, яка є на сьогодні, прийняв так звану забезпечувальну ухвалу - проміжне рішення. І ці процеси на сьогодні йтимуть паралельно. Процеси в арбітражному суді можуть завершитися дуже в короткі терміни прийняттям Стокгольмським арбітражем проміжного рішення. Що буде швидше - я сказати не можу", - сказав він.

Говорячи про можливі терміни, Продан припустив, що рішення може бути прийнято арбітражним судом за "два тижні, чотири тижні", а компромісне рішення "ми можемо досягти з російською стороною на наступному чи через наступний тиждень". "Але сказати, який процес наступить скоріше, я не можу", - наголосив він.

Український міністр знову наголосив на існуванні розбіжностей між сторонами, "навіть є розбіжності, хто підписує цей протокол". "На сьогодні важко було узгодити всі пропозиції, які надійшли від сторін. Також немає узгоджених позицій щодо механізму формування ціни та авансу за газ. Але ми можемо рухатися вперед. Комісія повинна до вівторка отримати пропозиції від української та російської сторін стосовно того, які пункти можуть бути прийнятні українській від російської, а потім спробує нас зібрати. Коли і де - невідомо", - зазначив Продан.

Разом з тим міністр назвав "непринциповими" питання, про що саме має йти мова - про проміжний контракт з проміжною ціною чи про зміну контракту.

"Сьогодні це не принципово. Повинен бути проміжний документ, а це можуть бути зміни до існуючого контракту чи новий контракт, в якому будуть відповідним чином прописані ті узгоджені компромісні пункти, про які ми домовимося разом з Європейською комісією", - наголосив він.

При цьому Продан запевнив, що процес перегляду транзитного контракту відбудеться обов'язково, "тому що той, який ми маємо, не відповідає європейському законодавству".

У цьому зв'язку міністр повідомив, що українська сторона пропонує створити експертну групу з представників ЄК, «Газпрому» та «Нафтогазу України». «Ця група зробить висновки щодо транзитного контракту «Нафтогазу України» і «Газпрому» і щодо відповідних контрактів, які мають структури «Газпрому» з європейськими газотранспортними операторами. Але вже й зараз можна сказати однозначно, що ці контракти не відповідають європейському законодавству, Третьому енергетичному пакету. Тому є два шляхи - або є домовленість між трьома сторонами, і ці контракти змінюються і приводяться у відповідність до європейського законодавства, і другий шлях, який також відповідає європейським процедурам, - це судовий шлях, коли відповідним рішенням регулятор приймає рішення щодо того, щоб змінити ці контракти. І про це сьогодні чітко сказала ЄК", - розповів Продан.

Тому міністр висловив переконання, що «це дасть нам можливість повністю забезпечити Україну реверсними поставками газу, які повністю покриють потреби України в імпортному газу». «Це і постачання газу з Словаччини, де є вільні потужності, які на сьогодні заблоковані, по суті, Газпромом", - нагадав він.

Продан також повідомив, що необхідні обсяги газу потрібно закачати в ПХГ у жовтні-листопаді. Крім того, він висловив сумнів у тому, що Україні необхідно 5 млрд кубометрів газу. "До п’яти (млрд кубометрів газу – УНІАН), хоча і це питання на сьогодні є дискусійним. Але величина, яка нам оптимально необхідна, - це близько трьох (млрд кубометрів газу – УНІАН)", - вважає міністр.

Продан висловив готовність зустрічатися з російською стороною "хоч завтра, але наші вимоги такі, що все повинно здійснюватися у відповідності до європейського законодавства".

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня під час зустрічі з інвесторами прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Україна чекає проміжного рішення з газового питання як у форматі тристоронніх переговорів з Росією і Євросоюзом, так і в рамках розгляду позову НАК «Нафтогаз України» до російського монополіста «Газпрому» в Арбітражному суді Стокгольма.

Переговори щодо врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривають з травня. 26 вересня на переговорах у Берліні Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за 1 тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, понизивши подачу палива для українських споживачів до нуля і залишивши лише об'єми прокачування для європейських споживачів. Цього самого дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти до України. Окрім перегляду ціни у позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

***

Менеджера «Газпрому» звільнили після слів про відтермінування поставок газу в Китай

Заступник начальника Чаяндинського управління компанії "Газпром видобуток Ноябрьськ" Віктор Селін, який напередодні повідомив про перенесення початку поставок газу до Китаю по "Силі Сибіру ", звільнений, повідомляє видання Znak.com з посиланням на джерела в компанії.

За даними видання, Селіна звільнили за розголошення службової таємниці.

Джерело, близьке до "Газпрому", підтвердило Forbes його звільнення, але повідомило, що причина була іншою.

"Тільки за одну некоректну заяву у нас не звільняють, помилитися може кожен", - сказав він. За словами співрозмовника, раніше у Селіна вже були проблеми, не пов'язані з цим інцидентом.

Офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов лише підтвердив Forbes інформацію про звільнення топ-менеджера "дочки" холдингу, не коментуючи причини відставки.

Нагадаємо, 30 вересня з'явилося повідомлення про те, що "Газпром" переніс початок поставок газу з Чаяндинського родовища по "Силі Сибіру" на 2020 рік. "Раніше транспортування планувалося на 2018 рік. Тепер в 2018 році заплановані лише заповнення трубопроводу і пуско-налагоджувальні роботи. Транспортування газу заплановане вже на 2020 рік", - заявляв Селін.

У той же день прес-служба "Газпрому" заявила, що інформація про перенесення поставок була "викривлена". "Сьогодні під час неформального спілкування з журналістами мого співробітника Віктора Селіна неправильно зрозуміли, в результаті чого в пресі були спотворені терміни введення в експлуатацію газопроводу "Сила Сибіру" в Китай", - сказав гендиректора "Газпром видобуток Ноябрьськ" Костянтин Степовий.

***

Гривня на міжбанку зміцнилася до 13,15 за долар

У п'ятницю, 3 жовтня, котирування гривні до долара США на закритті міжбанківського валютного ринку України підвищилися до 12,95/13,15 грн/дол. проти 12,96/13,18 грн/дол. до середини торгів, повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні до євро склали 16,22/16,47 грн/євро проти 16,38/16,64 грн/євро до середини торгів.

Котирування гривні до рубля склали 0,32/0,33 грнрубль проти 0,32/0,33 грн/рубль до середини торгів.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 жовтня, гривня до закриття міжбанку зміцнилася до 12,95/13,35 за долар.

Сьогодні, 3 жовтня, гривня відкрила міжбанк котируваннями 12,95/13,30 грн/дол.

***

Україна з 1 жовтня отримує норвезький газ через газопроводи Словаччини

Україна підписала договір з норвезькою нафтогазодобувною компанією Statoil на поставку природного газу, і з 1 жовтня почала одержувати його через газопроводи Словаччини.

Про це повідомляє прес-служба державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що підписана угода між «Нафтогазом» і Statoil розширює кількість постачальників газу до України, а також відкриває новий ринок для Statoil.

Як сказав голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв, слова якого наводяться в повідомленні, Україна прагне інтеграції в енергетичний ринок Європейського Союзу, а спільна робота з Statoil підвищить енергетичну ліквідність і стабільність на ринку ЄС.

«Угода знаменує собою значний прорив для «Нафтогазу». Численні інтерконнектори газу, які були побудовані протягом останніх кількох років у Європі, дозволять істотно поліпшити енергетичну безпеку як для ЄС, так для і України», - сказав Коболєв.

Крім того головний радник голови правління компанії Юрій Вітренко додав, що ця угода є революційною для «Нафтогазу».

«За дуже короткий проміжок часу нам вдалося зрозуміти і використати стандартні європейські практики з торгівлі газом, включаючи контракти EFET (Європейська федерація енергетичних трейдерів – УНІАН), і включити ці норми в рамки українського законодавства», - цитує прес-служба Вітренка.

Він зазначив, що це доводить відданість «Нафтогазу» реформам і здатність діяти згідно з нормами ЄС.

Читайте такожУкраїна сподівається домовитися з Росією про газ через тиждень-два

Співробітник прес-служби однієї з найбільших у світі енергетичних компаній Statoil Мортен Ік повідомив УНІАН, що підписаний із "Нафтогазом" контракт на поставки газу є короткостроковим і передбачає "порівняно невеликі поставки".

Він не уточнив, скільки саме газу може бути поставлено в рамках цього контракту, зазначивши, що Statoil зацікавлена в нових покупцях.

"Ми постійно шукаємо нові комерційні можливості, й цей договір є результатом таких дій", - зазначив представник компанії.

Експерт із енергетичних питань польського Інституту Собеського Томаш Хмаль дуже позитивно оцінив новину про договір норвезького енергетичного гіганта з "Нафтогазом", зазначивши, що цей документ на практиці підтверджує можливість зменшення залежності споживачів у Європі від російського "Газпрому".

"Це дуже хороша новина для європейського газового ринку. Вона означає, що дійсно можна диверсифікувати газові поставки, незважаючи на те, що говорять у Кремлі", - сказав він агентству.

За оцінками експерта, норвезька компанія може поставляти в Україну понад 10 млрд кубометрів газу, оскільки має значні запаси цього палива через менші, ніж раніше очікувалося, продажі в Європі.

Хмаль сказав, що ціна, за якою "Нафтогаз" купуватиме цей газ, скоріш за все, буде в межах від 300 до 350 доларів за тисячу кубометрів – більш-менш середньоєвропейські ціни на "блакитне паливо" на даний момент.

Він нагадав, що "Газпром" пропонує Україні купувати паливо по 385 дол. за тисячу кубометрів, зазначивши, що російська компанія встановлює її абсолютно не на базі ринкових методів.

Першою компанією, яка почала поставляти газ Україні з Євросоюзу стала німецька RWE Supply&Trading, з якою український "Нафтогаз" підписав контракт про поставки до 10 млрд кубометрів газу на рік ще наприкінці 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на попередню оплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

За таких умов Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найперспективнішим маршрутом поставок газу до України є словацький.

Україна у вересні імпортувала з боку Європи 986 млн. куб. м природного газу. Весь обсяг імпортованого палива у вересні поставлявся до України з боку Словаччини (779 млн. куб. м газу), Польщі (117 млн. куб. м) і Угорщини (90 млн. куб. м).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

Statoil ASA - норвезька державна нафтова компанія. Заснована в 1972 році за рішенням норвезького парламенту (стортингу) як приватна державна компанія.

***

Поставки газу до України через Словаччину з початку жовтня знизилися на 10%

Поставки газу в Україну через словацьку газотранспортну систему за перші два дні жовтня знизилися приблизно на 10% після того, як наприкінці вересня досягли максимальних щодобових значень минулого місяця, в якому почалося прокачування газу по цьому маршруту.

Про це свідчать попередні дані компанії Eustream, що управляє словацькою газотранспортною системою, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

1 жовтня, коли словацька національна газова компанія повідомила про те, що "Газпром" поставив їй на 50% менше газу, ніж вона замовляла, поставки газу в Україну становили 23,7 млн кубометрів порівняно з 26,9 млн кубометрів днем раніше. Зниження поставок газу становило близько 12%.

2 жовтня через Словаччину в Україну було прокачано 24,8 млн кубометрів газу, або на 8% менше, ніж в останній день вересня.

Заявка на поставку за цим маршрутом на сьогоднішній день становить 24,8 млн кубометрів газу.

У вересні середньодобові поставки газу в Україну становили близько 26 млн кубометрів, а наприкінці місяця вони досягли близько 26,9 млн кубометрів при максимальних обсягах, які можна прокачати технічно, в 27 млн кубометрів. Найменше - близько 22 млн кубометрів - прокачувалося на початку минулого місяця.

Як повідомляв УНІАН, раніше цього тижня голова словацького уряду Роберт Фіцо заявив, що Словаччина виконуватиме свої зобов'язання з поставок газу в Україну, й зазначив, що Росія використовує газ як інструмент політичного тиску.

***

Нацбанк слідом за валютою обмежив продаж банківських металів

Національний банк України (НБУ) доповнив свою постанову про обмеження купівлі валюти трьома тисячами гривень, поширивши його і на банківські метали, повідомляє ZN.UA.

Відповідні зміни набирають чинності з 4 жовтня.

Таким чином, операції з продажу готівкової іноземної валюти або банківських металів одній особі в один робочий день можна у сумі, еквівалентній 3 тис. грн в рамках одної банківської установи.

Крім того, НБУ обмежив видачу банківських металів з поточних та депозитних рахунків клієнтів рівнем 15 тис. грн (в еквіваленті за офіційним курсом) в добу: досі це обмеження стосувалося тільки готівкової інвалюти.

Як повідомлялося, постановою від 22 вересня 2014 року № 591 Національний банк України обмежив продаж валюти в одні руки сумою 3 тисячі гривень на добу.

***

«Газпром» хоче оплачувати транзит газу через Україну боргом «Нафтогазу» - ЗМІ

«Газпром» пропонує внести зміни в російське законодавство, щоб отримати можливість оплачувати транзит газу через Україну за рахунок боргу «Нафтогазу» за газ, пишуть «Ведомости». Для цього необхідно внести поправки в закон про валютний контроль та валютне регулювання.

З проханням дозволити взаємозарахування вимог з оплати транзиту і газу «Газпром» звернувся в листі до президента Володимира Путіна 20 серпня, після чого президент доручив уряду опрацювати це питання. Джерело «Ведомостей», близьке до «Газпрому», підтвердило, що таке звернення було. Представник концерну відмовився від коментарів.

"Згода "Нафтогазу" для здійснення взаємозарахування не потрібна", - стверджує джерело. З іншого боку, якщо тристоронні переговори завершаться успішно, то можливість взаємозарахування дозволить «Нафтогазу» частково зменшувати борг за рахунок транзитних платежів, говорить воно. Але якщо переговори ні до чого не приведуть, а від взаємозарахування Україна відмовиться, можливість оплати транзиту живими грошима буде розглядатися «залежно від ситуації».

Водночас, навіть якщо «Газпром» перейде на взаємозарахування вже зараз і перестане платити за транзит, а почне зменшувати борг на його вартість, «загострення ситуації не відбудеться», - запевняє співрозмовник.

«Газпром» 13 серпня в своїй звітності повідомляв, що через великий борг України з нею можуть з'явитися "негрошові форми розрахунків за газ», але суть не розкривалася. Зараз борг «Нафтогазу» перед «Газпромом» становить $5,3 млрд. Україна відмовляється платити, не погоджуючись з ціною газу.

У травні-червні в рамках тристоронніх переговорів між Україною, Єврокомісією (ЄК) і Росією боку намагалися домовитися про нову ціну та про графік погашення боргу, але переговори провалилися. «Газпром» в середині червня зупинив поставки газу в Україну. «Газпром» і «Нафтогаз» подали зустрічні позови в Стокгольмський арбітраж: перший - про стягнення боргу, другий - про перегляд ціни газу.

26 вересня тристоронні переговори поновилися, сторони намагаються домовитися про тимчасову ціною газу для України на період судових розглядів в Стокгольмі. Але "можливість взаємозарахування між "Газпромом" і "Нафтогазом" на тристоронніх переговорах не обговорювалася", - говорить джерело "Ведомостей" в російській делегації. Представник ЄК це не коментує. Він лише повідомив, що дата і місце для нових тристоронніх переговорів зараз обговорюється.

ЄК за підсумками переговорів 26 вересня відправила проекти угоди в Москву і Київ. Відгуки обох сторін комісія отримала у четвер, але їх зміст не розкривається, сказав представник ЄК.

***

Shell через санкції призупинила співпрацю з "Газпром нафтою"

Англо-голландська Shell призупинила співпрацю з російською нафтовою компанією "Газпром нафта" в рамках спільного підприємства "Ханти-Мансійський нафтовий союз" (ХМНС); вивчає можливість продовження роботи в рамках СП Salym Petroleum Development за сланцевим проектами, повідомив журналістам гендиректор "Газпром нафти" Олександр Дюков, передає РИА Новости.

"Газпром нафта" серед інших потрапила під секторальні санкції Заходу. Зокрема, ЄС заборонив постачання обладнання та надання послуг на родовищах сланцевої нафти в Росії.

"В рамках цього союзу (ХМНС - прим.) вони свою роботу зупинили, але ми продовжуємо працювати в ХМНС самостійно, ніяких проблем ми там не бачимо", - сказав Дюков. За його словами, в рамках даного СП ніякої критичної ситуації не виникло.

СП "Газпром нафти" і Shell - ЗАТ "Ханти-Мансійський нафтогазовий союз" - було створено в 2013 році. Компанія займається новими проектами з розвідки та розробки запасів сланцевої нафти на території ХМАО-Югри. У 2014 році підприємство отримало право на геологічне вивчення ділянок Юільська-4, Юільська-5 і Південно-Лунгорська-1.

Коментуючи перспективи подальшого співробітництва з Shell за сланцевими проектами в рамках Salym Petroleum Development, Дюков сказав: "В рамках SPD вони зараз вивчають можливість продовжити роботи і узгоджують можливість роботи з відповідними регуляторами, які в них приймають рішення".

"Газпром нафта" і Shell володіють Salym Petroleum Development на паритетній основі. Компанія з 2003 року освоює Салімську групу нафтових родовищ (сумарні запаси - 140 мільйонів тонн) в ХМАО-Югрі. Група включає Західно-Салімське, Верхньо-Салімське і Ваделіпське родовища. Видобуток SPD в 2013 році склав близько 7 мільйонів тонн нафти.

УНІАН