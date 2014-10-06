ТОП-10 (6 жовтня)

Нацбанк прогнозує падіння ВВП України у 2014 році на 8,3%

Нацбанк очікує зміцнення гривні до 11,70 за долар після стабілізації на Донбасі

Гонтарева летить до Вашингтона на переговори з МВФ і Світовим банком

Україна оприлюднила список російських товарів, які можуть потрапити під санкції

ЄС влаштувала якість українських молокопродуктів

Рубль через санкції та нафту вперше в історії упав до 40 за долар

Ціни на нафту впали нижче необхідного для підтримки держвитрат Росії рівня

Росія готова поставити Україні 10 млрд кубометрів газу

Єврокомісія готова гарантувати Росії погашення боргу України за газ

Інфляція в Україні прискорилася до 17,5%

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Нацбанк прогнозує падіння ВВП України в 2014 році на 8,3%

Національний банк України прогнозує падіння ВВП країни за підсумками поточного року на 8,3%.

Про це в ході круглого столу журналістам повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

"Реальний ВВП нашої країни досі не досяг рівня, на якому він був у 2008 році. Тобто країна перебувала в рецесії всі ці 6 років. Сьогодні прогноз НБУ зростання ВВП - це мінус 8,3%", - сказала вона.

За словами голови НБУ, консенсус-прогноз більшості світових експертів передбачає, що падіння економіки України становитиме від 9 до 10%, і прогноз МВФ щодо падіння ВВП на 6%, швидше за все, наприкінці жовтня буде переглянуто.

Гонтарева підкреслила, що падіння економіки є прямим наслідком політики фіксованого курсу колишньої влади.

«Що нам дав курс 8? На початок цього року реальний ВВП досі не досягнув рівня 2008 року, тобто глобально країна перебувала в рецесії 6 років. У нас в країні за останні 2 року колишнє керівництво НБУ витратило на підтримку стабільного курсу 22 млрд дол. валютних резервів, з яких 4 млрд, – тільки за січень-лютий. Цим і було створено дисбаланси. Тому щодо того, що має бути ринковий курс, а не фіксований, здається, не повинно бути ні в кого сумнівів», - сказала вона.

Водночас, Гонтарева зазначила, що не можна розглядати Національний банк як курсоутворюючий інструмент.

«Національний банк - це організація, яка відповідає за цінову стабільність. Якщо наша економіка з якихось причин перестане працювати, то що б ви не хотіли від Національного банку, він не справиться із завданням стабілізації всієї країни лише шляхом емісії або стискання гривнєвої маси. Тому що Національний банк є регулятором банківської системи, а не експортером чи імпортеро м, він не робить країні платіжний баланс», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив прогнозні показники економічного розвитку України на 2015-2017 роки за двома сценаріями. Перший передбачає незначне зростання ВВП вже в 2015 році – на 0,3%, другий – на 2%. Інфляція в річному вираженні, за прогнозом, у 2015 році становитиме від 10,9% до 13% залежно від сценарію розвитку.

Рада Національного банку України затвердила грошово-кредитну політику на 2015 рік, що передбачає зростання реального ВВП у 2015 році на 1% при річній інфляції близько 9%.

За даними Держстату, падіння ВВП України в другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року прискорилося до 4,7%.

Нагадаємо, Всесвітній банк 2 жовтня в четвертий раз з початку року погіршив прогноз для економіки України, чекаючи падіння ВВП країни на 8% у 2014 році і на 1% у 2015 році. Своє рішення банк пояснює конфліктом на сході України, який руйнує господарську діяльність, перешкоджає стягненню податків, справляє негативний вплив на експорт і знижує довіру інвесторів.

Міжнародний валютний фонд у липні прогнозував падіння реального ВВП України в 2014 році на 6,5%.

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Нацбанк очікує зміцнення гривні до 11,70 за долар після стабілізації на Донбасі

Національний банк України очікує зміцнення курсу гривні після стабілізації ситуації на сході країни до 11,70 грн/дол.

Про це в ході круглого столу журналістам повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

Вона нагадала, що в країні відбуваються військові дії, тому в рамках «економіки воєнного часу» виник індикативний курс на рівні 12,95 грн/дол., про який домовилися банкіри і керівництво держави з метою стабілізувати ситуацію на ринку і зупинити панічне скуповування валюти населенням .

«Що відбувалося наприкінці серпня - на початку вересня? Військові дії перетворилися на реальне руйнування нашої економіки на Донбасі. В окупованому регіоні перебуває 10% ВВП і 15% промислового виробництва країни... Якщо не працює Алчевський металургійний завод, то це відбувається не через те, що йому не вистачає переваг нашого валютного курсу», - сказав Гонтарева.

Голова НБУ повідомила про майбутню зустріч з головою Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні, в ході якої обговорюватиметься питання відновлення промислового потенціалу України.

«Тільки-но ми його (потенціал) відновимо, ми з вами однозначно вже можемо говорити не про курс 12,95 (грн/дол.), а знову будемо думати про курс щонайменше 11,70 грн/дол. Але для цього нам потрібен час, і банкіри це добре розуміють», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, керівники найбільших банків на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол.

Після цих домовленостей котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримуються на рівні близько 12,95/13,40 грн/дол.

Нацбанк щодня розміщує інформацію про індикативні курси гривні до іноземних валют, щоб банки могли використовувати цей курс як орієнтир для здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України.

Нагадаємо, що курс гривні на міжбанківському ринку до останнього часу вирізнявся підвищеною волатильністю. Так, 24 вересня на відкритті міжбанку долар подорожчав до 14,95 грн. Однак на закриття торгів цього дня українська валюта сильно зміцнилася - до обіцяного Нацбанком рівня 12,95.

Наступного, 25 вересня, гривня на міжбанку знову різко впала - до 13,40 за долар. На такому рівні гривня протрималася ще три дні, після чого почала різко посилювати позиції. В результаті на сьогоднішній день курс гривні на міжбанку становить уже 13,15 за долар.

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Гонтарева летить до Вашингтона на переговори з МВФ і Світовим банком

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева в середу вирушає до Вашингтона для участі в переговорах з питання співпраці України з Міжнародним валютним фоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гонтарева повідомила під час круглого столу в Києві.

За словами голови НБУ, під час візиту вона має намір взяти участь в осінніх щорічних зустрічах МВФ і Світового банку 10-12 жовтня у Вашингтоні, а також зустрітися з главою МВФ Крістін Лагард.

«У середу я вилітаю до Вашингтона, де у мене буде зустріч з Крістін Лагард. І говорити ми будемо саме про те, як нам допомогти усунути наші дисбаланси. Аби ми за півроку змогли відновити наш промисловий потенціал», - сказала голова НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Україна чекає перегляду програми співпраці з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом наприкінці жовтня.

В цілому з початку року Україна одержала від МВФ близько 4,5 млрд доларів кредитних коштів у рамках виконання дворічної програми співпраці обсягом 17 млрд дол. За лінією Світового банку Україна одержала 2,5 млрд дол. із загальної суми фінансової допомоги, узгодженої на 2014 рік в обсягу 3,5 млрд дол.

Чергова місія МВФ приїде до Києва в листопаді і проведе об'єднаний огляд розвитку економіки країни, результати якого будуть представлені на засіданні ради директорів Фонду наприкінці 2014 року - початку 2015 року. За результатами засідання ради можна чекати рішення про виділення Україні наступного кредитного траншу в рамках дворічної програми співпраці з Україною загальним обсягом 17 млрд дол.

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Україна оприлюднила список російських товарів, які можуть потрапити під санкції

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у відповідь на обмеження імпорту української продукції на російському ринку запропонувало вилучити з режиму вільної торгівлі з Російською Федерацією низку товарів і товарних груп, включаючи продукти харчування, алкоголь, тютюн, мінеральні добрива, гуму і гумові вироби, трикотаж, текстиль і текстильні вироби, парфумерну продукцію, скло і ряд інших товарів.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку, розміщеному на сайті міністерства.

Читайте такожЄС лібералізував торгівлю з Україною, а Росія блокує - голова МЗС ШвеціїЗагальний перелік включає 94 позиції і є неостаточним, оскільки виноситься на обговорення громадськості.

Раніше в Міністерстві економічного розвитку відзначали, що подібні переліки готуються для обговорення і будуть прийняті одразу ж, у відповідь на недружні торгові дії російської сторони.

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ЄС влаштувала якість українських молокопродуктів

Перевірка українських молочних підприємств європейськими фахівцями на предмет відповідності продукції підприємств вимогам Європейського Союзу, яка проходила з 27 вересня по 3 жовтня, пройшла успішно, повідомляє Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України.

«Місія пройшла успішно, тому наступний етап - робота над ухваленням остаточного звіту місії, і включення України в список країн, яким дозволено експорт молока і молочних продуктів до ЄС», - цитує прес-служба заступника голови Держветфітослужби Віталія Башинського.

Як повідомляв УНІАН, проведення такого аудиту фахівцям з ЄС є першим кроком на шляху отримання вітчизняними виробниками молочних продуктів права поставляти свою продукцію на європейський ринок.

16 вересня парламенти України і ЄС синхронно ратифікували Угоду про асоціацію. Створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС передбачає двостороннє зняття торгових мит у рамках певних квот чи без них.

Проте українська сторона до 2016 року не обнульовуватиме мита для європейських товарів, тоді як ЄС ввів торгові преференції для України вже з кінця квітня цього року. Разом з тим, експортувати свою продукцію в ЄС має можливість обмежена кількість сільськогосподарських підприємств України.

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Рубль через санкції та нафту вперше в історії упав до 40 за долар

Курс долара до рубля на Московській біржі станом на 10:10 мск понеділка додав 5 копійок порівняно з рівнем закриття попереднього дня і досяг позначки 40,01 рубля, вперше в історії перевищивши 40 рублів, повідомляє ТАСС.

Курс євро збільшився до рубля на 19 копійок до 50,12 рубля. При цьому вартість бівалютного кошика, що складається з 0,45 євро і 0,55 долара, зросла на 12 копійок і досягла рівня 44,56 рубля.

Банк Росії 3 жовтня зрушив угору на 10 копійок кордон плаваючого валютного коридору бівалютного кошика (складається з 0,55 долара і 0,45 євро), випливає з матеріалів регулятора.

Минулого тижня долар обновив історичний максимум. Увечері 3 жовтня курс долара на Московській біржі зріс майже на 40 коп. і досяг 39,95 руб., установивши новий історичний максимум. При цьому курс євро знизився на 9 копійок, до 50,00 руб., а вартість бівалютної корзини зросла на 15 копійок, до 44,45 руб.

Аналітики зазначають, що основний тиск на рубль зараз чиниться від цін на нафту, які знаходяться на річних мінімумах, а також від геополітичних ризиків. Розмови про можливість введення ЄС нових санкцій при погіршенні ситуації в Україні не грають на руку рублю, незважаючи на перспективу втручання ЦБ.

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Ціни на нафту впали нижче необхідного для підтримки держвитрат Росії рівня

Ціни на нафту знижуються за рахунок зростання курсу долара і достатку нафти на світовому ринку, повідомляє Reuters.

На 9.20 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,38 до $91,93 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,11 до $89,63 за барель. Минулого тижня Brent подешевшала на 5 відсотків, а з початку року - більш ніж на 15 відсотків.

"Я вважаю, що ціна Brent достатньо знизилася: $90 - це мінімальна ціна, при якій Саудівська Аравія може зберігати державні витрати на нинішньому рівні. Для таких країн як Іран і Росія ціни на нафту вже нижче рівня, необхідного для підтримки держвидатків", - сказав керуючий ризиками на нафтовому ринку Mitsubishi Corp у Токіо Тоні Нунан.

Останнього разу ціна Brent опустилася нижче $90 у червні 2012 року, і Нунан вважає, що це може знову відбутися в понеділок, якщо продовжиться зміцнення долара. Його курс близький до чотирирічного максимуму до кошика шести основних валют, бо ФРС може почати підвищення процентних ставок не пізніше середини 2015 року, спираючись на хороші показники ринку праці.

Кількість робочих місць у США у вересні зросла на понад 248.000, а безробіття знизилося до 5,9 відсотка, мінімального значення з липня 2008 року.

ОПЕК не буде обговорювати зниження видобутку до планової наради 27 листопада, а найбільший у світі експортер нафти Саудівська Аравія збереже обсяг постачання як мінімум двом азіатським клієнтам у листопаді, повідомили джерела в галузі.

"Незважаючи на всі геополітичні ризики, на ринку, як і раніше, надлишок нафти. Це триває останні півроку, але попереду зима - сезон підвищеного попиту", - сказав Нунан.

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Росія готова поставити Україні 10 млрд кубометрів газу

Росія готова поставити в Україну до 10 млрд кубометрів газу, необхідних для проходження осінньо-зимового періоду.

Про це заявив міністр енергетики Олександр Новак на зустрічі з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, передає ТАСС.

"Газпром" може поставити «Нафтогазу» мінімальні обсяги: 5 млрд кубометрів по системі takе-or-pay в режимі передоплати, а «Нафтогаз» зобов'язаний буде сплатити в режимі передоплати газ в обсязі 5 млрд кубометрів. При цьому додатковим аукціоном може бути ще 5 млрд кубометрів, але вже не по системі take-or-pay, а за системою додаткових заявок, якщо такі знадобляться в результаті проходження зимового температурного режиму», - пояснив Новак.

Раніше Новак заявляв, що про нове постачання газу в Україну не може бути й мови, якщо не буде погашена хоча б частина колишнього боргу.

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Єврокомісія готова гарантувати Росії погашення боргу України за газ

Єврокомісія готова гарантувати погашення заборгованості України за російський газ у розмірі 3,1 млрд дол. Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим, передає власний кореспондент УНІАН у РФ.

Зокрема, Новак повідомив, що 26 вересня під час тристоронніх переговорів обговорено графік реструктуризації заборгованості до кінця року.

«На сьогодні Єврокомісія готова гарантувати погашення заборгованості в розмірі 3,1 млрд доларів, і відповідний графік ми обговорили», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня на тристоронніх переговорах у Берліні у форматі Україна-Росія-ЄС обговорювався компроміс для вирішення спірних газових питань між Києвом і Москвою.

Тоді Єврокомісія запропонувала Україні купити у російського «Газпрому» на умовах передоплати 5 млрд кубометрів природного газу за ціною 385 дол. за тис. куб. м для проходження осінньо-зимового періоду.

Віце-президент Європейської комісії Гюнтер Еттінгер за підсумками тристоронніх переговорів повідомив, що НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» хочуть укласти тимчасовий газовий контракт, який діятиме до кінця березня 2015 року, поки Стокгольмський арбітраж не прийме рішення щодо газової суперечки. Крім того, віце-президент ЄК зазначив, що була досягнута домовленість про сплату Україною газового боргу в розмірі 2 млрд дол. до кінця жовтня 2014 року, а до кінця року - ще 1,1 млрд дол.

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Інфляція в Україні прискорилася до 17,5%

Інфляція в Україні у вересні порівняно з серпнем 2014 року прискорилася до 2,9% з 0,8%, зафіксованих у серпні порівняно з липнем, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Згідно з повідомленням, в річному вираженні (проти вересня 2013 року) інфляція прискорилася до 17,5% з 14,2%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку 2014 року до грудня 2013 року інфляція у вересні прискорилася до 16,2% з 12,9%, зафіксованих місяцем раніше.

За інформацією Держстату, у вересні проти серпня найбільше подорожчали яйця – на 13,5% (проти вересня 2013 року – на 21%), взуття – на 8,8% (5,3%), одяг – на 7,4% (4%), фрукти – на 5,2% (53,9%), каналізація – на 5,3% (68,8%), паливо і масла – на 4,8% (56%), м'ясо – на 3,8% (19,1%), хліб – на 3,6% (18,6%).

Найбільше зниження цін зафіксоване на залізничний транспорт – на 1,7% (проти вересня 2013 – зростання на 20%), овочі – на 0,3% (зростання на 16,2%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в серпні порівняно з липнем 2014 року прискорилася до 0,8% з 0,4%, зафіксованих у липні порівняно з червнем

У 2013 році споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції в поточному році до 16%.

УНІАН