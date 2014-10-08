ТОП-10 (8 жовтня)

Яценюк проситиме у МВФ та Світового банку більше грошей

Кабмін виділив регіонам понад 7 мільярдів на погашення комунальних боргів

Стала відома ціна норвезького газу для України

Курченко завдав збитків державі на 5 мільярдів гривень - СБУ

Яценюк заявляє, що Україна контролює ситуацію з поставками газу

П'ятницький призначений в.о. міністра економіки - джерело

Європарламент без проблем підтримає торговельні преференції для України

Україна відновлює фінансування звільненого від бойовиків міста Щастя

Місія ОБСЄ зафіксувала перевезення вугілля з Луганської області до Росії

Російські депутати погодилися відшкодовувати втрати від санкцій з бюджету

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Яценюк проситиме у МВФ та Світового банку більше грошей

Уряд України пропонує адаптувати програми співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями - ключовими кредиторами України - Міжнародним валютним фондом та Всесвітнім банком - до поточних економічних та політичних реалій, а також залучити якомога більше ресурсів для фінансування економічного розвитку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Сьогодні делегація на чолі з головою НБУ (Валерією Гонтарєвою - УНІАН) та міністром фінансів України (Олександром Шлапаком - УНАН) вирушає до Вашингтона для проведення переговорів з МВФ та Всесвітнім банком та для зустрічей з інвесторами. – сказав Яценюк. - В рамках наших консультацій ставиться декілька завдань. Перше - адаптувати нашу програму з міжнародними фінансовими організаціями до поточних реалій. І друге завдання – максимально залучити додаткові ресурси для того, щоб Україна почала економічно розвиватися і щоб пережити цей вкрай складний період».

Яценюк також відзначив, що частково це завдання вже виконується. «Окремо хочу відзначити рішення ЕБРР, коли нам по спрощеній процедурі запропоновано розглядати проекти по Україні і приймати рішення про фінансування цих проектів, в том числі щодо фінансування закупівлі природного газу», - сказав голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, з початку травня уряд вже залучив в рамках співпраці з МВФ близько 4,5 млрд долл кредитних коштів з загальної дворічної програми співпраці з МВФ обсягом 17 млрд долл. По лінії Всесвітнього банку в України вже надійшло близько 1,25 млрд долл.

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Кабмін виділив регіонам понад 7 мільярдів на погашення комунальних боргів

Уряд виділив 7,3 млрд грн місцевим бюджетам на погашення боргів за житлово-комунальні послуги, в тому числі за енергоносії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

"Ми з сьогоднішнього дня починаємо безпрецедентне погашення боргів за спожиті енергоносії по всій території України. 7,3 млрд грн бюджет виділяє місцевим бюджетам на погашення їхньої заборгованості за житлово-комунальні послуги... З сьогоднішнього дня ми погашаємо боргові зобов'язання міст, районів, сіл за житлово-комунальні послуги, в тому числі за природній газ", - сказав він.

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Стала відома ціна норвезького газу для України

Майже половину газу, який надходить в Україну реверсом з Європи, постачає Норвегія.

За даними джерел ZN.UA у Міненерговугільпромі, поставки газу в рамках контракту між норвезькою і НАК "Нафтогаз України", які розпочалися з 1 жовтня, складають близько 11 млн кубометрів газу на добу. Для порівняння, згідно з даними на 4 та 5 жовтня, загальний добовий обсяг реверсних поставок через ГТС Словаччини і Польщі в ГТС "Укртрансгазу" становив 24,8 млн кубометрів.

Реверсний газ надходить в українську ГТС через механізм узгоджених домовленостей операторів європейських ГТС і внутрішньоєвропейські інтерконектори способом заміщення обсягів газу.

Джерела ZN.UA повідомляють, що вартість норвезького газу для НАКу в даний час на кордоні України становить близько 340 дол. за тис кубометрів.

У "Нафтогазі" не поспішають оголошувати деталі контракту та умови формування ціни. Однак названа джерелом ZN.UA ціна в межах 340 дол. цілком корелює з цінами на європейських торгових майданчиках, де, наприклад, 5 жовтня ціни (залежно від джерела, обсягу пропозиції і газового хаба) становили від 291 до 361 дол. за тис. кубометрів.

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Курченко завдав збитків державі на 5 мільярдів гривень - СБУ

Слідство встановило, що Сергій Курченко створив та безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі у нафтогазовій та банківський сферах на загальну суму близько 5 млрд гривень.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Як зазначається в повідомленні, Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України в рамках кримінального провадженням від 11.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205, ч.І ст. 255, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України, здійснюють розслідування та документування протиправної діяльності групи компаній, підконтрольних головному фінансисту "сім'ї" Віктора Януковича - Курченку.

За матеріалами СБУ щодо протиправної діяльності Голови наглядової ради фінансово-промислової групи "СЄПЕК" Курченка Генпрокуратурою України розпочато та розслідується низка кримінальних проваджень.

У ході досудового слідства встановлено, що Курченко створив та безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі у нафтогазовій та банківський сферах на загальну суму близько 5 млрд гривень.

Створена з числа співробітників СБУ та ГПУ оперативно-слідча група формує доказову базу щодо протиправного постачання афільованими з Курченком компаніями державним підприємствам НАК "Нафтогаз України", ПАТ "Укртрансгаз", ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" обладнання за завищеною вартістю; протиправної реалізації скрапленого газу через підконтрольні Курченку комерційні структури; укладання фіктивних угод з ТОВ "Газ Україна 2020" на постачання нафтопродуктів; привласнення коштів рефінансування Національного банку України тощо.

У рамках роботи за справою допитано близько 550 осіб, проведено понад 100 обшуків, накладено арешт на особисті рахунки, рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 1,2 млрд грн, проведено арешти 4 осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів.

Оголошено 11 підозр у вчинені злочинів та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту, у тому числі заступнику голови НБУ Приходьку Б.В., колишньому заступнику голови Харківської ОДА Дулубу В.Г. та колишньому заступнику Київської ОДА Максименку В.М., зазначається в повідомленні.

Основному фігуранту справи - Курченку - оголошено підозру у вчиненні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронними органами вживаються заходи із затримання Курченка, який знаходиться в міжнародному розшуку.За наявними даними, він переховується в Росії, де в порушення українського законодавства набув громадянство Російської Федерації.

Найближчим часом будуть допитані свідки та підозрювані, які проходять за матеріалами справи, здійснено тимчасові доступи до документів і речей, низку обшуків, накладено арешти на майно та кошти основних фігурантів провадження з метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі їхніми діями. Матеріали за виділеними епізодами кримінального провадження із затвердженими обвинувальними актами будуть направлені до суду, зазначили в СБУ.

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Яценюк заявляє, що Україна контролює ситуацію з поставками газу

Україна має в газових сховищах близько 16,7 млрд кубометрів природного газу і контролює ситуацію в енергетиці, хоча вона залишається вкрай складною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ситуація складна, але ми її контролюємо. В українських газових сховищах знаходиться 16,7 млрд кубометрів газу. – сказав Яценюк. - Хочу зазначити, що Україна підписала контракт з одним з найбільших постачальників нафти й газу – норвезькою компанією «Statoil». З 1 числа (жовтня - УНІАН) у нас почалося постачання газу по контракту між НАК «Нафтогаз України» та одним з найбільших світових енергетичних операторів - норвезькою компанією «Statoil».

Яценюк нагадав, що аби пройти зиму, Україні потрібно ще близько 5 млрд кубометрів газу. «У нас є два варіанти вирішення проблеми. Перший – ми разом з ЄС проводимо спільну енергетичну політику, аби підписати тимчасову угоду на постачання природного газу, доки Стокгольмський арбітраж остаточно не вирішить спір між «Нафтогазом» і «Газпромом». Другий варіант: якщо угода не буде досягнута в рамках тристороннього формату, Україна звернулася до суду, аби отримати тимчасове рішення суду - аби суд встановив ціну та умови постачання (газу - УНІАН ) до того моменту, доки не буде остаточного вердикту Стокгольмського суду», - сказав Яценюк.

Він відзначив, що «Нафтогаз» знаходиться у постійному зв’язку з партнерами. «Ми висловили свою позицію і будемо очікувати на подальші перемовини та вирішення питання», - зазначив глава уряду.

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П'ятницький призначений в.о. міністра економіки - джерело

Кабінет міністрів України призначив Ігоря Уманського першим заступником міністра фінансів України, а Валерія П’ятницького, який раніше обіймав посаду заступника міністра - виконуючим обов'язки міністра економічного розвитку і торгівлі України, повідомило УНІАН джерело в уряді.

«Так, Уманський призначений першим заступником міністра фінансів, а П’ятницький – в.о. міністра економіки», - повідомило джерело.

Нагадаємо, Уманський обіймав посаду заступника міністра фінансів, в.о. міністра в 2008-2010 роках.

П’ятницький був призначений заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговим представником України в серпні 2014 року. Раніше обов'язки міністра економічного розвитку виконував Анатолій Максюта.

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Європарламент без проблем підтримає торговельні преференції для України

Доповідач з питань торгівельний відносин Украіни з Європейським Союзом, депутат Європейського парламенту Габріеліус Ландсбергіс (Литва) переконаний, що ЄП "без проблем" проголосує резолюцію щодо продовження Європейським Союзом Україні торговельних преференцій.

"Ми не очікуємо великих проблем з голосуванням. 20 жовтня у нас відбудеться позачергове засідання Комітету з питань міжнародної торгівлі і відразу після нього, у четвер (23 жовтня), відбудеться голосування на пленарному засіданні. Більшість у нас є", - сказав Ландсбергіс у середу в інтерв'ю власному кореспонденту УНІАН.

Говорячи про те, що на минулому засіданні невеликою групою радикальних депутатів була заблокована пропозиція розглянути це питання за швидкою процедурою, парламентарій висловив жаль з приводу того, що в ЄП таки є невелика група недружніх до Украіни політиків. "Але більшість у ЄП Україну підтримує", - наголосив він.

Крім того, представник європейського комісара з питань торгівлі Войтек Талко пояснив, що навіть у ситуації, коли рішення не пройде через усі формальні процедури, це ніяк не позначиться на українських товаровиробниках, які постачають продукцію до ЄС.

"Ми виходимо з того, що все буде ухвалено вчасно. У разі, якщо ні, то всі видатки українських товаровиробників будуть компенсовані. Якщо рішення набере чинності у грудні, то будуть компенсовані видатки з листопада по грудень, якщо рішення набере чинності у січні - то з листопада по січень і так далі", - роз'яснив він ситуацію.

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Україна відновлює фінансування звільненого від бойовиків міста Щастя

Державне казначейство України почало переказувати гроші у раніше фінансово заблоковані установи Луганщини.

Це стало можливим завдяки вчорашній постанові Верховної Ради про перепідпорядкування населених пунктів, повідомляє офіційний сайт голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

Згідно з опублікованою інформацією, сьогодні після зустрічі Геннадія Москаля з міністром фінансів Олександром Шлапаком та головою Держказначейства Тетяною Слюз було розблоковано держказначейство Жовтневого району Луганська, яке обслуговувало місто Щастя. Після цього Щастя отримало 1,52 млн гривень.

Як повідомляється, ці гроші передбачені зокрема для фінансування дитсадків, інтернату для сиріт (програми на зарплату, медикаменти, харчування, комунальні платежі, оздоровлення дітей тощо). Крім того, кошти отримали ряд інших освітніх установ. Гроші вже перераховані на рахунки.

Подальше фінансування залежатиме не від ОДА, а від заявок до Держказначейства від установ, що фінансуються з Держбюджету. Керівники органів місцевого самоврядування мають подавати заявки на виплати, передбачені з Держбюджету, до Новоайдарського та Попаснянського управлінь Держказначейства, йдеться на сайті голови Луганської ОДА.

Нагадаємо, що, згідно з постановою Верховної Ради України, до управління Держказначейства в Новоайдарському районі прикріплені: Кримська сільрада Слов’яносербського району (зокрема села Кримське, Причепилівка, Сокільники); Трьохізбенська сільрада Слов’яносербського району (зокрема Трьохізбенка, Кряківка, Оріхово-Донецьке), а також села Лобачеве Жовтневської сільради та Лопаскине, що входить до Слов’яносербської селищної ради.

До управління Держказначейства у Попаснянському районі прикріплені: Чернуховська селищна рада Перевальського району (зокрема Чорнухине, Круглик, Міус), Гірська міськрада (зокрема місто Гірське); Золотівська міськрада (зокрема місто Золоте), Нижневенська селищна рада (зокрема смт Нижнє), Тошковська селищна рада Первомайського району (зокрема смт Тошковка), Новотошковська селищна рада Кіровської міськради (зокрема смт Новотошковське).

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Місія ОБСЄ зафіксувала перевезення вугілля з Луганської області до Росії

Спостережна місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску “Гуково” та “Донецьк” в Ростовській області, зафіксувала факт перевезення вантажівками вугілля з Луганської області на територію Російської Федерації.

Про це йдеться в щотижневому звіті спостережної місії ОБСЄ в середу.

“Вантажні конвої перевозять вугілля з Луганської області в Російську Федерацію з того часу, як залізнична прикордонна колія є в неробочому стані”, - сказано в повідомленні.

Також стверджується, що місія зафіксувала збільшення кількості осіб, вдягнених у військовий одяг, які перетинали кордон в обох напрямках як в Україну з Росії, так і навпаки.

Зокрема, кількість людей у військовій формі, які перетинали кордон збільшилася з 372 осіб до 555 на день.

Серед них велика кількість осіб, які називають себе російськими козаками.

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Російські депутати погодилися відшкодовувати втрати від санкцій з бюджету

Держдума РФ ухвалила в першому читанні закон, що обіцяє росіянам компенсацію втрат за позовами в іноземних судах. Преса охрестила його "законом Ротенберга" на честь спаринг-партнера Володимира Путіна по дзюдо, чиї вілли в Італії були заарештовані перед появою документа в Думі, повідомляє Reuters.

Силами правлячої "Єдиної Росії" депутати увечері в середу прийняли законопроект 233 голосами при необхідних 226.

Улітку ініціатива отримала негативний відгук уряду, але в середу депутати "Єдиної Росії" з трибуни запевнили колег, що їм вдалося узгодити законопроект з чиновниками. Поза тим, міністр економіки Олексій Улюкаєв, виступаючи в нижній палаті за кілька годин до голосування, поділився своїми побоюваннями.

"Ми ще в квітні давали негативний висновок на цей законопроект. На новій стадії розгляду до нас він не надходив. Зі змістовної точки зору він фактично поширює мільярдну бюджетну страховку на іноземні активи", - сказав Улюкаєв.

"Тобто фактично ми заохочуємо вивезення капіталу з країни в різних формах, що не є завданням економічної політики. Тому, з моєї точки зору, це було б контрпродуктивно. Що стосується подальшого - будемо думати".

"Закон Ротенберга" пропонує вважати рішення іноземних судів у відношенні росіян обмеженням їх права на звернення в інстанції своєї країни і називає "завідомо неправосудними" і такими, що порушують державний суверенітет Росії.

Якщо рішення іноземних судів виконуються за рахунок майна росіян, то, як передбачає законопроект, вони можуть піти вже до російського суду і отримати повну грошову компенсацію збитку з федерального бюджету.

США і Євросоюз запровадили проти низки російських чиновників, бізнесменів і компаній санкції за роль Москви у кризі в Україні: анексію Криму і підтримку сепаратистів на сході сусідньої країни людьми і технікою, а також відправку військ на її територію. Кремль відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.

Крім Ротенберга з давніх знайомих і соратників Путіна в санкційні списки потрапили Геннадій Тимченко, Юрій Ковальчук та Володимир Якунін.

У тексті законопроекту йдеться, що, виплачуючи компенсації своїм громадянам за рішення зарубіжних судів, Росія може вимагати повернення грошей із тих країн, де вони розташовані.

У відгуку уряду, що надійшов до Держдуми влітку, йшлося, що законопроект порушує Конституцію РФ, загальновизнані норми і принципи міжнародного права та міжнародні зобов'язання Росії.

"У разі порушення прав іншим суб'єктом (іноземною державою) Російська Федерація не може і не повинна зазнавати несприятливих наслідків, зокрема, у вигляді виплат компенсації з коштів бюджетної системи з подальшим стягненням в регресному порядку", - ішлося у відгуку.

УНІАН