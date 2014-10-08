П'ятницький призначений в.о. міністра економіки - джерело

Кабінет міністрів України призначив Ігоря Уманського першим заступником міністра фінансів України, а Валерія П’ятницького, який раніше обіймав посаду заступника міністра - виконуючим обов'язки міністра економічного розвитку і торгівлі України, повідомило УНІАН джерело в уряді.

«Так, Уманський призначений першим заступником міністра фінансів, а П’ятницький – в.о. міністра економіки», - повідомило джерело.

Нагадаємо, Уманський обіймав посаду заступника міністра фінансів, в.о. міністра в 2008-2010 роках.

П’ятницький був призначений заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговим представником України в серпні 2014 року. Раніше обов'язки міністра економічного розвитку виконував Анатолій Максюта.