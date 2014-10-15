У Росії сподіваються на завершення Казахстаном переговорів щодо вступу до СОТ до кінця року

Про це повідомив журналістам директор Департаменту торгових переговорів Мінекономрозвитку Росії Максим Медведков, пише Прайм.

"Абсолютний пріоритет Росії у СОТ зараз - це Казахстан, оскільки існує дуже хороша можливість, щоб Казахстан завершив переговори до кінця року", - сказав Медведков. Він не виключив, що на генеральній раді СОТ на початку грудня вже може бути порушене питання про прийняття Казахстану у СОТ, проте також не виключив, що процес може затягнутися.

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За словами Медведкова, Казахстану залишилося завершити переговори з низки питань, які становлять певний інтерес і для Росії, - це питання у сфері ветеринарних і фітосанітарних заходів, "оскільки у нас спільні компетенції в Митному Союзі (в цьому питанні - ред.)". Також Росія бере участь у переговорах Казахстану та країн СОТ у частині митного тарифу.

Говорячи про можливість приєднання до СОТ Білорусі, Медведков сказав, що "у Білорусії з'явилися ознаки того, що цей процес може бути відновлений уже на якісно новій основі". "Білорусь виконала своє "домашнє завдання", представила матеріали, на основі яких може початися формування робочої групи, але поки що графік цього процесу неясний", - сказав чиновник.

Раніше повідомлялося, що СОТ погіршила прогноз зростання світової торгівлі.