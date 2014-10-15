У Росії відхилили перший позов до MasterCard за блокування картки через санкції

Міщанський суд Москви в середу відмовився задовольнити позов росіянина Олександра Московкіна до платіжної системи MasterCard через блокування його картки без будь-яких повідомлень після введених санкцій Мінфіну США, повідомляє ТАСС.

Як зазначалося в позовній заяві, 21 березня Московкін не зміг зробити покупки в одному з московських супермаркетів в результаті блокування американської платіжною системою операцій за його картою СМП-банку. У зв'язку з цим росіянин просив стягнути з MasterCard 100 руб. в якості компенсації моральної шкоди та понад 400 руб. - матеріальної.

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Це був перший в Росії позов проти платіжних систем США після введення санкцій. Позивач розраховував, що задоволення його вимог могло стати прецедентом в російській судовій системі, після якого сотні тисяч громадян Росії, які постраждали від блокування карт у зв'язку з санкціями США, змогли б подати аналогічні позови до платіжних систем Visa і MasterCard.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard призупинили обслуговування карток російських банків, які потрапили під санкції США.