Сьогодні Кабмін розгляне план відновлення Донбасу

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у четвер, 16 жовтня, має намір затвердити план надання дозволів на проведення перевірок виконання договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації, а також розглянути і затвердити план заходів щодо відновлення інфраструктури, житлового фонду та систем життєзабезпечення на території Донецької і Луганської областей. Про це йдеться в порядку денному роботи уряду, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

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Також міністри розглянуть низку заходів щодо стимулювання споживачів газу і теплової енергії до використання електроенергії, затвердять положення про Торгового представника України і про Адміністрацію державної прикордонної служби, а також внесуть зміни у розмір плати за проходження суден шлюзами Дніпровського каналу.

Також Кабмін затвердить проект угоди про створення на українсько-польському державному кордоні міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Грушів - Будомеж».

Засідання уряду розпочнеться о 12.00.

Нагадаємо, вчора, 15 жовтня, повідомлялося, що Президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів розробити до 1 січня 2015 року проект Національної стратегії в галузі прав людини.