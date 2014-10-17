«Укртелеком» остаточно припинив роботу в Севастополі

Про це повідомила компанія у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, дане рішення було прийняте наглядовою радою 16 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укртелекому», припинення діяльності оператора у Севастополі сталося внаслідок незаконних дій місцевої влади міста і «не залежало від волі компанії».

«Це вимушене рішення. За нашою інформацією, крім захоплення приміщень та обладнання компанії, чинився серйозний тиск як на колектив філії, так і на клієнтів оператора для переходу у «Севтелеком» (новостворену російську компанію «Севастополь телеком» - УНІАН)», - повідомила прес-служба.

В «Укртелекомі» також зазначили, що всі співробітники Севастопольського філіалу ще наприкінці вересня були звільнені відповідно до їхніх заяв на звільнення за власним бажанням.

«Із відкритих джерел нам стало відомо, що паралельно із заявами на звільнення співробітники писали заяви із відкритою датою на прийом у компанію «Севтелеком»», - повідомили в компанії.

Водночас прес-служба зазначила, що «Укртелеком» продовжує надавати у Криму послуги зв'язку і працюватиме на території півострова доти, «доки дозволятимуть обставини, що склалися, технічні та операційні можливості компанії».

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Як повідомляв УНІАН, раніше «Укртелеком» скасував 5 філій (дирекцію розвитку інфраструктури, центр післядипломної освіти, філію централізованого продажу послуг, дирекцію первинної мережі та підрозділ «Утел») з метою оптимізації бізнесу і виключення функцій, що дублються з апаратом управління компанії.

Також оператор повідомив про об'єднання всіх обласних філій компанії у 7 макрорегіонів: Центральний, Західний, Східний, Дніпровський, Південний, Південно-Східний і Кримський.

У кінці серпня окупаційна влада Криму відправили «Укртелекому» письмове повідомлення із вимогою передати у її власність активи оператора в Севастополі. У листі також зазначалося, що, згідно з розпорядженням кримської влади, майновий комплекс кабельної каналізації Севастополя буде закріплений за компанією «Севастополь телеком», у зв'язку з цим доступ до каналізації буде відбуватися виключно з дозволу начальника Управління зв'язку та інформаційних технологій уряду Севастополя.

Після цього «Укртелеком» заявив, що компанія не планує продавати свої активи і закривати бізнес в анексованому Росією Криму. Також оператор спростував інформацію про запланований перехід співробітників кримських підрозділів у новостворений «Севастополь телеком».

24 вересня «Укртелеком» тимчасово припинив надання телекомунікаційних послуг у Севастополі у зв'язку із незаконним проведенням інвентаризації майна компанії окупаційною владою півострова. Наступного дня невідомі особи захопили приміщення та телекомунікаційне обладнання компанії в Севастополі.