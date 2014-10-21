Комітет Європарламенту підтримав продовження торгових преференцій для України

Комітет Європейського парламенту з питань міжнародної торгівлі підтримав пропозицію Єврокомісії продовжити автономні торговельні преференції Євросоюзу для України.

Про це телефоном зі Страсбурга повідомив власному кореспонденту УНІАН доповідач, депутат Європарламенту Габріеліус Ландсбергіс (Gabrielius Landsbergis, Литва, європейські народники) за результатами засідання.

«Все пройшло добре, як і очікувалося. Ми проголосували «за». На засіданні були присутні близько 40 депутатів, і тільки 5 проголосували проти. Є широкий консенсус з підтримки України, і я навіть скажу: широкий європейський консенсус щодо підтримки України», - повідомив Ландсбергіс.

Проте, за його словами, був і спротив з боку радикалів, які «спромоглися привести п'ять людей». «Виступила Марі Ле Пен (Франція, Національний фронт), яка просила відхилити документ в цілому. Але ніхто не реагував», - зазначив Ландсбергіс.

Голосування доповіді у рамках пленарного засідання відбудеться у четвер, 23 жовтня.

Прогнозуючи результати голосування, Ландсбергіс сказав: «Я оптимістичний, і для цього є підстави. У нас були представники всіх найбільших політичних груп, які висловили повну підтримку».

У доповіді Європарламенту пропонується «схвалити свою позицію у першому читанні, грунтуючись на пропозиції Єврокомісії».

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію України з Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Про те, що зона вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з 2016 року, а не 1 листопада цього року, стало відомо 12 вересня після консультацій представників Єврокомісії, України і Росії. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року введення в дію зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.

19 вересня Єврокомісія внесла на розгляд Ради ЄС та Європарламенту пропозиції щодо відтермінування тимчасового застосування Угоди про асоціацію в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Цією пропозицією ЄП та ЄС мають затвердити рішення, яким преференції будуть продовжені до 31 грудня 2015 року.

Рада ЄС 29 вересня вже схвалила продовження преференцій у торгівлі з Україною до 31 грудня 2015 року.