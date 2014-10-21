Киргизстан увійде в Митний союз з 1 січня 2015 року

"Киргизія заявляє, що вони від 1 січня 2015 року хочуть приєднатися до Митного союзу і Євразійського економічного союзу (ЄАЕС)", - заявила Матвієнко, пише Прайм.

Матвієнко наголосила, що російська сторона переконалася "у твердій політичній волі і твердому наміру Киргизької республіки приєднатися до інтеграційних економічних об'єднань".

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"Це твердий намір Киргизії для того, щоб якомога швидше можна було здійснити юридичне приєднання Киргизії до євразійських інтеграційних структур", - наголосила голова Ради Федерації, зазначивши, що киргизстанська сторона хоче до кінця року із прискоренням виконати дорожню карту, прийняти весь необхідний пакет документів нормативно-правових актів і законів, які дозволять їм стати членами ЄАЕС.

Однак Матвієнко зазначила, що остаточне рішення про терміни приєднання Киргизстану до ЄАЕС будуть приймати члени Євразійського союзу. "Вважаю, що рішення буде розглянуте у конструктивному ключі", - уточнила вона.

Бішкек прийняв рішення приєднатися до МС навесні 2011 року. 29 травня під час засідання вищої Євразійської економічної ради в Астані було підписано заяву про план заходів з приєднання Киргизстану до Митного союзу Білорусі, Казахстану і Росії. Киргизстан і РФ підписали міжурядову угоду про розвиток економічного співробітництва, що передбачає створення киргизстано-російського фонду розвитку з капіталом у розмірі 1 мільярд доларів і фінансування заходів "дорожньої карти" у розмірі 200 мільйонів доларів.

На даний час експерти працюють над реалізацією "дорожньої карти", згідно з якою Киргизстан одночасно повинен стати членом митного союзу і Єдиного економічного простору до 1 січня наступного року.

Раніше УНІАН писав, що Киргизстан може відкласти вступ до МС.