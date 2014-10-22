Україна вимагає заборони на дзвінки в окупований Крим за російськими кодами

Про це йдеться в проекті резолюції «Допомога і підтримка України у забезпеченні використання частотного та номерного ресурсу на території Автономної Республіки Крим та місті Севастополі», який розмістила Держслужба спецзв'язку і захисту інформації України, повідомляють «Крим.Реалії».

Згідно з документом, Україна вимагає від країн-членів союзу електрозв'язку продовжувати маршрутизувати трафік в Автономну Республіку Крим і місто Севастополь через міжнародні центри комутації з використанням коду України і утримуватися від змін правил обробки таких викликів.

«У даний час мережами електрозв'язку та частотними присвоєннями України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя користуються оператори зв'язку та радіомовні організації Російської Федерації», - вказується в документі.

Якщо ініціатива буде підтримана, закордонні абоненти не зможуть додзвонитися на півострів за телефонними кодами, присвоєними кримським телефонам владою анексованого Криму.

Ініціатива обговорюється в рамках щорічної Повноважної конференції союзу електрозв'язку, що проходить в Пусані в Південній Кореї. Конференція буде проходити з 20 жовтня по 7 листопада і завершиться прийняттям низки документів, обов'язкових для виконання країнами-членами. Українська сторона просить справжню резолюцію довести до відома Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй.

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Після анексії Криму Росією на півострові почалося блокування української мобільного зв'язку і заміщення її російськими операторами. Крім того, у Севастополі почалися проблеми зі стаціонарним зв'язком. Зокрема, компанія Укртелеком заявила про захоплення приміщення і телекомунікаційного обладнання оператора в Севастополі і припинила обслуговування місцевих абонентів.

Влада міста оголосила про створення місцевого підприємства з обслуговування телефонним зв'язком абонентів Укртелекому.

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У даний момент Севастополь підтримує стабільний телефонний зв'язок з континентальної Росією і з усіма країнами світу, крім України та США.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали дане голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.