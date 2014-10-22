Boeing відкрив у Києві незалежне від російського офісу представництво

Як розповіла офіційний представник російського підрозділу корпорації Олена Александрова, компанія "Boeing-Україна" є незалежною організацією зі "своїми цілями і завданнями", повідомляє РБК.

За її словами, "Boeing-Україна" підпорядкують конструкторський центр Boeing Design Center, який був створений в листопаді 2013 року в Києві і планувався як "допомога" московському підрозділу.

"В український конструкторський центр зараз активно набирають співробітників, багатьом пропонують з Москви перейти на роботу в Київ", - говорить співробітник московського конструкторського центру Boeing.

Як зазначила Олена Александрова, одним із приводів відкриття центру у Києві стала можливість залучити нових авіаційних інженерів. "Серед українських інженерів чимало талановитих, висококваліфікованих фахівців", - зазначила вона.

В даний час в Київ переводять частину замовлень московського конструкторського центру. "Замовлення на проектування авіаконструкцій, деталей для літаків, які раніше розподілялися між інженерами в Москві, тепер частково переводять в Україну, щоб забезпечити завантаження нового центру в Києві", - говорить співробітник, близький до російського підрозділу Boeing.