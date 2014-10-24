В окупованому Криму наростає хвиля рейдерських захоплень

За оцінкою юристів, в окупованому Росією Криму через законодавчі недопрацювання склалися великі ризики рейдерських захоплень, заявила засновник юридичного центру «Крим» Олена Попова, передають "Новини Криму".

Читайте такожРосійські банки стали тікати з окупованого Криму«Рейдерські захоплення - ці ризики для Криму досить великі, в силу, ну, плутанини в оформленні нерухомості, тобто, права толком не оформлені; у документі написано одне, а за фактом стоїть інше, земельна ділянка, припустимо, надана під будівництво гаража, а на ній стоїть п'ятиповерховий готель. Тобто, ось ці всі невідповідності документа реальності, або відсутність документа - це завжди привід для зловживання з боку влади, з боку рейдерів», - зазначила юрист.

Читайте такожЮНЕСКО підтвердила, що Крим - це УкраїнаЯк раніше повідомляли "Новини Криму", влітку ц.р. податкові органи озвучили існування проблеми рейдерського захоплення російськими громадянами українських підприємств, що не пройшли перереєстрацію в анексованому Криму.