У жителів окупованого Криму, які відмовилися від російського громадянства, відберуть дачі

Жителі окупованого Криму, які відмовилися від російського громадянства, змушені будуть поступитися своїми земельними ділянками сільськогосподарського призначення громадянам Росії або російським юридичним особам, передають "Новини Криму".

Як розповіла на прес-конференції в Сімферополі засновник юридичного центру «Крим» Олена Попова, в липні ц.р. був прийнятий закон про особливості регулювання майнових і земельних відносин на території анексованого півострова.

Читайте такожВ окупованому Криму наростає хвиля рейдерських захоплень«Що в цьому законі головне. Саме, мабуть, головне те, що право приватної власності на землю, на будову, на будь-який об'єкт нерухомості, яке було зареєстровано за українським законодавством, і на яке є українські документи, визнається дійсним. Тобто, ніхто нічого відбирати не буде», - зазначила вона.

Попова додала, що нерухомість жителів окупованого Криму, які відмовилися від російського громадянства, залишиться в їх власності. Але за законодавством Росії іноземці, у тому числі громадяни України, юридичні особи, у яких є іноземний капітал, не можуть володіти землями сільськогосподарського призначення. До земель сільськогосподарського призначення також належать ділянки дачних, садівничих, городницьких товариств.

Читайте такожПутін забрав собі держдачі окупованого Криму«Тобто, зараз громадянину України, якщо він не став росіянином, належить вирішити, як він буде розпоряджатися земельною ділянкою, якщо він знаходиться в садівничому або дачному якомусь кооперативі. В принципі, право власності примусово припинити неможливо в цій ситуації, але громадянин України зможе розпорядитися такою ділянкою тільки дуже обмежено - він зможе продати свою дачну, садівничу ділянку або громадянину Російської Федерації, або російській юридичній особі», - пояснила юрист.