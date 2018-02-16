Облгазам погрожують штрафами за виставлення населенню зайвих платежів

У НКРЕКП вважають, що виставляння населенню платежів, крім тих, що передбачені законом, - є неправомірним.

Регіональні компанії - постачальники газу (облгаз-збути) можуть бути оштрафовані на 850 тис. грн у разі виставлення населенню в платіжках за газ зайвих платежів, крім тих, які встановлені законом. Таку заяву, посилаючись на норми закону «Про ринок природного газу», опублікувала прес-служба Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

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«До постачальників природного газу, які всупереч нормам законодавства висуватимуть до побутових споживачів вимоги про сплату додаткових платежів, регулятор може застосовувати санкції у вигляді штрафу до 50 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - йдеться в повідомленні комісії.

Згідно з нормами Податкового кодексу України, на сьогодні один неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 гривень.

Прес-служба НКРЕКП також повідомила, що в рахунок кінцевого споживача можуть бути включені тільки такі складові: вартість газу як товару, тариф на послуги з транспортування газу, тариф на послуги з розподілу газу, торгова націнка і ПДВ.

«Звертаємо увагу постачальників природного газу, що включення в кінцевий рахунок побутового споживача додаткових плат, крім тих, які передбачені пунктом 13 Положення «Про накладення спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку природного газу», є неправомірним», - відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, з листопада 2017 року багато побутові споживачі України одержують платіжки за газ, в яких вказується сума рекомендованого платежу. Вона була включена в загальний розрахунок вартості послуги з газопостачання, незважаючи на те, що рекомендований платіж - це передоплата за газ, який буде поставлений наступного місяця.

Наприкінці грудня Нацкомісія заявила, що рекомендований платіж не є обов'язковим і не може бути відображений як заборгованість за спожитий природний газ.

Регулятор вказав, що несплата рекомендованого платежу не є підставою для припинення постачання газу споживачам. Також НКРЕКП рекомендувала газопостачальним компаніям звернути увагу на поліпшення сервісного обслуговування та інформування споживачів.