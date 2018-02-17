У Львові планують побудувати новий торговий комплекс

Розташований на цій ділянці недобудований будинок культури ЛАЗу знесуть.

У Львові на вулиці Княгині Ольги біля аквапарку «Пляж» планують збудувати новий торговий комплекс. Для цього забудовник хоче знести недобудовану радянську будівлю будинку культури Львівського автобусного заводу.

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У п’ятницю, 16 лютого, виконавчий комітет Львівської міськради розглядав питання про надання ТзОВ «Західний інвестиційний союз» містобудівних умов та обмежень на будівництво багатофункціонального комплексу на вул. Княгині Ольги, 110 поруч з аквапарком.

Однак члени виконкому вирішили перенести розгляд питання, аби узгодити із забудовником облаштування прилеглої території, на якій розташований ринок «Провесінь», повідомляє Zaxid.net.

Як зазначається в проекті документу, на ділянці площею 0,92 га планується знесення недобудованого з радянських часів будинку культури збанкрутілого Львівського автобусного заводу та зведення багатофункціонального комплексу вистою 22 м з вбудованим підземним паркінгом.

Зазначимо, що в січні виконком ЛМР надав дозвіл на розробку детального плану території в районі вул. Княгині Ольги та Володимира Великого, який серед іншого має передбачити будівництво торгового комплексу на місці покинутої недобудови та влаштування під’їздів до нього. Розробити детальний план має ТзОВ «Комплекс водних видів спорту», якому належить розташований поруч аквапарк «Пляж». У цьому районі розташовані також ТЦ «Львів» («Новий ЦУМ») та низка інших будівель, у яких здійснюється торгівля.