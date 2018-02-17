Скандального директора "Еліта-центр", затриманого за нову аферу, заарештували на два місяці

Директор скандально відомої компанії та його спільник вимагали від інвестора 50 тис. доларів.

Директору будівельної компанії "Еліта-центр", затриманому за вимагання від інвестора 50 тис. доларів, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із альтернативою внесення застави у сумі 1,3 млн грн.

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Про це прокуратура Києва повідомляє у Facebook.

Також на 60 діб заарештовано його спільника, керівника ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «ПСП ЛТД», затриманого безпосередньо після одержання зазначених коштів. Як альтернативу суд визначив підозрюваному заставу у сумі 140 тис. грн.

Запобіжний захід другому фігуранту провадження прокуратура оскаржуватиме в частині застави.

Нагадується, що директор ТОВ «Еліта-центр», діючи у змові з керівником ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «ПСП ЛТД», вимагали 50 тис. доларів США від власника квартири у новобудові «Еліта-центр» за припинення майнового спору щодо визнання права власності на це житло.

Зловмисників затримали 15 лютого в Києві.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2006 року в Києві була розкрита велика афера на ринку нерухомості, в результаті якої, за даними МВС, 1759 громадян стали жертвами групи компаній «Еліта-Центр», представники якої брали у них гроші за оплату нібито будівництва житла. Загальна сума, яку отримали шахраї, оцінюється у близько 400 млн грн.

У вчиненні шахрайства стосовно вкладників ТОВ «Еліта-Центр» обвинувачували, зокрема, засновника ТОВ «Еліта-Центр» Олександра Волконського (Шахова) та його спільника Андрія Терентьєва.

У квітні 2016 року щодо Шахова було застосовано «закон Савченко». У ГПУ заявили про намір оскаржити це рішення.