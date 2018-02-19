Японія виділить Україні $3,6 мільйона на відновлення східних областей

Кошти, зокрема, будуть спрямовані на відновлення житла, закупівлю медичного обладнання, тренінги і навчання переміщених осіб.

Японія у 2018 році виділить Україні 3,6 млн дол. на гуманітарну підтримку східних областей, а також на їх відновлення.

Читайте такожНімеччина готова до відправки своїх миротворців на Донбас

Про це заявив посол Японії Шигекі Сумі на прес-конференції в Києві.

«У 2018 році уряд Японії надасть близько 4 млн дол.», - сказав Сумі.

За його словами, кошти, зокрема, будуть спрямовані на відновлення житла, закупівлю медичного обладнання, тренінги і навчання переміщених осіб. При цьому основна частина коштів буде виділена як фінансова підтримка відновлення постраждалих регіонів сходу України.

Кошти будуть розподілені на сім проектів, які реалізовуватимуть Міжнародна організація з міграції, Програма розвитку ООН, Управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців, Дитячий фонд ООН, Управління ООН з обслуговування проектів і Всесвітня організація охорони здоров'я.

У свою чергу, координатор системи ООН в Україні Ніл Уокер, який був присутній на прес-конференції, наголосив, що кошти уряду Японії буде використано для забезпечення зайнятості, захисту навколишнього середовища, забезпечення безпеки громадян.

«Підтримка людей у постраждалих регіонах є нашим пріоритетним завданням», - зазначив Уокер.

У свою чергу, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, який також був присутній на прес-конференції, висловив подяку Японії за незмінну гуманітарну і економічну підтримку.

«Завдяки уряду Японії в Україні реалізуються найважливіші проекти, зокрема - реконструкція Бортницької станції аерації в Києві», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримує технічну допомогу від уряду Японії з 1997 року в рамках програми «Офіційної допомоги розвитку». Пріоритетними напрямками фінансування для японської сторони є розвиток культури і мистецтва, освіта, охорона навколишнього середовища та здоров'я, а також підтримка економічних реформ, розвиток банківсько-фінансового сектора, реструктуризація промисловості, розвиток інфраструктури тощо.