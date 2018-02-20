Антимонопольний комітет дозволив «дочці» «Сбербанку» придбати два готелі в Одесі

Мережа готелів "Чорне море" належить одеському бізнесменові Леоніду Климову.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив дочірньому банку російського державного «Сбербанку» в Україні придбати два готелі мережі «Чорне море» в місті Одеса, йдеться на сайті АМКУ.

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"Надано дозвіл ВАТ "Сбербанк" (м. Київ) на набуття у власність активів у вигляді цілісного майнового комплексу, що належить ВАТ "Туристично-виробнича фірма" Чорне море" (м. Одеса) і розташованого за адресою: вул. Пантелеймонівська, 25", — йдеться в повідомленні прес-служби.

Аналогічну інформацію АМКУ повідомило щодо готелю тієї ж мережі, який розташований на вулиці Рішельєвська (м. Одеса).

Мережа готелів "Чорне море" належить одеському бізнесмену, екс-власникові "Імексбанку" і діючому власнику футбольного клубу "Чорноморець" Леоніду Климову.

Довідка УНІАН. Мережа готелів «Чорне море» об'єднує 9 готелів в Україні, які знаходяться в Одесі і в Києві. Номерний фонд готелю на вулиці Набережна становить 82 номери, на вулиці Рішельєвській - 225 номерів.