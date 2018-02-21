Сума субсидій на комуналку скоротилася в 4,5 раза

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні поточного року зменшився порівняно з січнем минулого року на 23,5% і становив 1164,4 грн.

Жителям України у січні 2018 року було призначено субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 204,7 млн грн, що майже у 4,5 разу менше, ніж у січні 2016 року, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, із загальної суми у міській місцевості субсидії призначені на суму 136,9 млн грн, у сільській - 67,8 млн грн.

За даними Держстату, в січні 2018 року субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 6,266 млн домогосподарств (41,8% загальної кількості домогосподарств країни).

У січні за субсидіями для відшкодування витрат на оплату ЖКП звернулось 179,7 тис. домогосподарств, що в 2,7 разу менше, ніж у січні 2017 року. При цьому на домогосподарства в містах припадає 60,6% таких звернень, у сільській місцевості - 39,4%.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні були призначені 175,8 тис. сімей (враховуючи тих, хто звернувся за субсидіями у 2017 році, але отримав тільки у січні 2018 року). У міській місцевості субсидії призначені 125,8 тис. сімей, у сільській - 50 тис. сімей. Порівняно з січнем 2017 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась в 3,4 разу.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні поточного року зменшився порівняно з січнем минулого року на 23,5% і становив 1164,4 грн.

Як повідомляв УНІАН, жителям України у 2017 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 3,98 млрд грн, що на 43,3% менше, ніж роком раніше. Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у грудні 2017 року порівняно з груднем минулого року зменшився на 27,2% - до 993,4 грн.