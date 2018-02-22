В Україні змінили механізм монетизації субсидій

Уряд скоротив терміни перерахування коштів за субсидіями.

Уряд схвалив зміни механізму монетизації субсидій, які вирішують проблемні питання, що виникли в учасників процесу з початку введення нової системи розрахунків за субсидіями з 1 січня цього року.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав міністр фінансів Олександр Данилюк.

За його словами, тепер розрахунки за квартирну плату (утримання будинків, споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком та інші послуги здійснюватимуться на підставі інформації управлінь соцзахисту щодо нарахованих пільг і субсидій. Кошти Казначейство перераховуватиме на рахунки в банківських установах.

Міністр зазначив, що при цьому уряд скоротив терміни перерахування коштів.

«Усіх скептиків хочу запевнити: ніякого колапсу з розрахунками за субсидіями немає і не буде. Монетизація субсидій - це ефективна і дієва можливість виключити зловживання і корупцію в цьому процесі. Таким чином ми також посилюємо контроль держави за витратами на виплату субсидій», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у січні Управління праці та соціального захисту населення розіслали в ОСББ листи з вимогою негайно відкрити в Держказначействі рахунки зі спеціальним режимом використання окремо за кожним видом послуг, що надаються (теплопостачання, ГВП, утримання будинку та прибудинкової території).

За рішенням Мінфіну, на ці рахунки планувалося відшкодовувати субсидії та пільги з можливістю використання коштів лише для оплати енергоносіїв та води. При цьому ОСББ і ЖБК із великим відсотком пільговиків і субсідіантів не змогли б виплачувати заробітні плати своїм штатним співробітникам, закуповувати необхідні матеріали і проводити ремонти.