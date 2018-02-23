Екс-ліквідатора «Київського радіозаводу» підозрюють у завданні державі майже 50 мільйонів збитків

Арбітражний керуючий здійснив незаконний продаж 14 об’єктів нерухомого майна за заниженою ціною.

Київською місцевою прокуратурою №4 повідомлено про підозру колишньому ліквідатору державного підприємства «Виробниче об’єднання «Київський радіозавод», який зловживаючи своїм службовим становищем, спричинив збитки державі у розмірі 48,3 млн грн.

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Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

«Упродовж 2016 року арбітражний керуючий, якого призначили ліквідатором вказаного держпідприємства, здійснив незаконний продаж 14 об’єктів нерухомого майна (нежитлових будівель та приміщень), які належали «ВО «Київський радіозавод», за ціною, заниженою у 5 і більше разів», - йдеться у повідомленні.

Як встановила судово-економічна експертиза, внаслідок вказаних протиправних дій ліквідатора майновим інтересам держави завдано збитків на суму понад 45,6 млн гривень.

Крім того, зауважили у прокуратурі, частину коштів, отриманих від реалізації вказаної нерухомості у сумі 2,7 млн гривень, арбітражний керуючий безпідставно перерахував на рахунки низки приватних підприємств, перед якими «Київський радіозавод» не мав жодних фінансових зобов’язань.

За результатами розслідування Київською місцевою прокуратурою №4 вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, за клопотанням прокуратури судом накладено арешт на нежитлові будівлі та приміщення, які були незаконно реалізовані ліквідатором.