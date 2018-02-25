Прорив тепломережі в Харкові: без опалення залишилося понад 600 багатоповерхівок

Станом на 7:00 25 лютого залишається без теплопостачання 144 об'єкта - 129 будинків, 7 дитячих садків, 5 лікувальних закладів та 3 школи.

У Харкові через прориви тепломережі з 24 на 25 лютого без теплопостачання залишилися 666 об'єктів житлової і соціально-побутової сфери в двох районах міста.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Як зазначається, перший порив магістральної труби тепломережі стався 24 лютого близько 15:00 у Немишлянському районі міста, в подальшому відбулися ще 2 повторних пориву - близько 21:00 24 лютого і близько 2:00 25 лютого.

"Без теплопостачання залишилися 605 багатоповерхових житлових будинків, 26 шкіл, 21 дитячий садок, 14 лікувальних закладів (з них 4 стаціонару). Станом на 7:00 25 лютого залишається без теплопостачання 144 об'єкта - 129 будинків, 7 дитячих садків, 5 лікувальних закладів та 3 школи", - підкреслюється в повідомленні.

До ремонтних робіт залучено аварійні бригади КП "Харківські теплові мережі" і "Жилкомсервіс".

Причиною аварії називають тривалу експлуатацію тепломережі.

Зазначається, що 22 лютого в Харкові без теплопостачання через порив на тепломережі залишились понад 400 житлових будинків у Київському та Шевченківському районах міста. Влада була змушена призупинити заняття в школах.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого в Україні хмарна погода без опадів, температура повітря вдень коливатиметься від -2 до -12 градусів. Зокрема, в Харкові очікується від -9 до -11 градусів.