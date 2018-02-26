У Харкові відновили опалення будинків після аварії на тепломережах

Комунальники продовжують наладку мереж. Роботи розраховують завершити сьогодні до 13:00.

У Харкові теплопостачання відновили в усіх житлових будинках, що залишися без опалення через аварію на тепломережах у суботу, 24 лютого.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на заступника голови ОДА Євгенія Шахненка.

За його словами, зараз проводять наладку мереж. Роботи розраховують завершити сьогодні до 13:00.

Читайте такожТеплопостачання у Харкові обіцяють відновити до полудня 26 лютого«Тепло в Немишлянському районі всюди подано, медкомплекс працює в штатному режимі. У будинки теплоносій подали, але в різних будівлях по-різному йде розповітрювання та налагодження роботи внутрішньобудинкових мереж, тому ще не скрізь опалення запрацювало. Думаю, роботи на внутрішньобудинкових мережах закінчимо до 13:00», - сказав Шахненко.

Як повідомляв УНІАН, аварія на теплових мережах у Харкові сталася 24 лютого близько 15:00. Через 4 пориви без опалення залишилися 666 житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури у двох районах міста. Опалення в будинках медкомплексу та будинку дитини вдалося відновити ввечері 25 лютого, протягом ночі тривали роботи щодо підключення житлових будинків.