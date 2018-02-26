Будівельні підприємства України скоротили обсяги робіт

При цьому, будівельні підприємства Києва в січні збільшили обсяги робіт на 2% – до 1,266 мільярда гривень.

Будівельні підприємства України в січні 2018 року скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1% – до 4,833 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, за даними Держстату, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 1,1% – до 2,786 мільярда гривень, у тому числі з будівництва житлових будинків скоротилися на 10,1%, до 1,467 мільярда гривень, а з будівництва нежитлових будівель збільшилися на 19,3%, до 1,319 мільярда гривень. Роботи з будівництва інженерних споруд скоротилися на 3,4% – до 2,047 мільярда гривень.

У Держстаті зазначили, що роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні становили 82,9% від загального обсягу, тоді як роботи з капітального та поточного ремонту – 8,2% та 8,9% відповідно.

Згідно з повідомленням, будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги робіт на 2% – до 1,266 мільярда гривень, виконавши 26,2% від загального обсягу робіт в країні.

У повідомленні Держстату наголошується, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році будівельні компанії України збільшили обсяги робіт порівняно з 2016 роком на 20,9% – до 101,1 мільярда гривень.

У 2016 році українські будівельні підприємства збільшили обсяги робіт порівняно з 2015 роком на 13,1% – до 70,9 мільярда гривень, а в 2015 році – знизились на 14,9%, до 55,9 мільярда гривень.