У Харкові повністю відновили опалення на соціальних об'єктах - Зубко

Без опалення все ще залишаються 35 житлових будинків.

Опалення соціальних об'єктів у постраждалих від прориву тепломагістралі районах Харкова повністю відновлено.

Про це повідомляє прес-служба віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка.

Міністр повідомив також, що в місті працює оперативна група, яку очолюють заступник міністра регіонального розвитку Едуард Кругляк і перший заступник голови ДержНС Олег Мельчуцкий. Вже найближчим часом ремонтні роботи будуть завершені, і теплопостачання запрацює в штатному режимі.

На поточний момент без опалення залишаються 35 житлових будинків.

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Для жителів постраждалих від прорив тепломагістралі будинків у місті продовжують працювати 10 пунктів обігріву - 4 в школах та 6 мобільних пунктів ДержНС. Зубко підкреслив, що багато в чому ускладнення ситуації були викликані відсутністю комунікації органів місцевого самоврядування з мешканцями міста.

#Харків

Теплопостачання соціальних об'єктів міста повністю відновлено. По резервній лінії тепломагістралі запущено теплоносій у житлові будинки. Наразі теплопостачання відсутнє в 35 житлових будинках. — Геннадій Зубко (@ZubkoGennadiy) February 26, 2018

Нагадуємо, що 24 та 25 лютого у Харкові відбулося кілька проривів тепломагістралі, з-за чого без опалення залишилися лікарні, дитячі освітні установи і більш 600 житлових будинків. Раніше мерія Харкова анонсувала, що теплопостачання всіх житлових будинків буде завершено вже до полудня 26 лютого, а до цього - що ремонтні роботи закінчаться до 18:00 25 лютого.