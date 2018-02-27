У Держстаті підрахували, скільки житла в Україні ввели в експлуатацію за рік

У містах введено в експлуатацію 7,274 млн кв. м, у сільській місцевості – 2,932 млн кв. м.

Показник введення в експлуатацію житла в Україні в 2017 році зріс на 9% порівняно з 2016 роком і становить 10,206 млн кв. м, повідомила Державна служба статистики.

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Дані показники наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму і частини зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Згідно з даними Держстату, в містах введено в експлуатацію 7,274 млн кв. м житла, в сільській місцевості - 2,932 млн кв. м. При цьому 41,5% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 58,1% - в будинках з двома та більше квартирами, 0,4% - у гуртожитках.

У Києві та області, а також у Львівській, Одеській та Івано-Франківській областях у 2017 році введено в експлуатацію 57,5% загального обсягу житла. Зокрема, в Києві введено в експлуатацію 1,733 тис. кв. м житла (17% від загального обсягу), а в Київській області - 1,825 тис. кв. м (17,9% від загального обсягу).

В цілому було прийнято в експлуатацію 125,610 тис. квартир, при цьому в містах - 98,477 тис., у сільській місцевості - 27,133 тис. Середня площа квартир становить відповідно 71,3 кв. м і 105,3 кв. м.

Найкращі показники зростання в 2017 році зафіксовано в Луганській області (в 3 рази, до 21,2 тис. кв.м) і в Тернопільській області (в 1,7 раза, до 235,1 тис. кв. м).

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році порівняно з 2015 роком показник введення в експлуатацію житла в Україні знизився на 15,2% - до 9,367 млн кв. м.